REKORDBÅL: Slinningsbålet i Ålesund har flere ganger satt rekord som verdens største Sankthansbål. Dette bildet er fra 2020. Foto: Halvard Alvik, VG

Tosifret temperatur i hele landet Sankthansaften

Sola skinner de fleste steder i inngangen til årets lengste døgn. Bare de med lakenskrekk i Trøndelag og Møre og Romsdal kan få litt regn på seg.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Det ligger et lavtrykk på hver side av Norge, som sørger for pent vær over stort sett hele landet i kveld.

– I Midt-Norge, altså Møre og Romsdal og Trøndelag, kan det skye over. Holder man ut lenge i natt, kan det også komme litt nedbør, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til VG.

Se rekordbålet fra Ålesund i 2016 i videoen under:

Hun legger til at det aller fleste stedene i Norge får tosifrede temperaturer.

– De høyeste temperaturene blir nok østafjells, der kan det blir over 20 grader til et godt stykke utpå kvelden. Det blir rolig vindmessig også.

God værmessig oppladning

De siste par dagene har det vært ustabilt med lavtrykk som kommer og går. En del steder har det gitt fra seg regn også.

– Det gjør at det ikke er så innmari tørt, sier hun og utdyper:

– Brannvesenet er alltid opptatt av brannfaren Sankthansaften, og man skal være forsiktig, men nå er det heldigvis ikke knusktørt.

Meteorologisk institutts oversikt over skogbrannfare, har vurdert faren som «liten» de aller fleste stedene i landet.

OSLO-BÅL: Dette bildet fra Sankthansaften i fjor viser bålet ved sukkerbiten utenfor Operaen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

25 bål i Oslo

– Vi er veldig glad i regn, vi!

Det sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til VG.

– Det er alltid en fordel at vi har fått fukta naturen litt godt i forkant av Sankthansfeiring, legger han til.

Han sier de har forberedt seg på kveldens bålbrenning med oversikt over de stedene i Oslo der det er søkt om dispensasjon.

– Vi er i en bålforbudsesong. Bålforbud og Sankthansbål passer ikke sammen. Det må søkes om til lokalt brannvesen og forhåpentligvis får man ja hvis forholdene er på plass. Så kan man tenne bål.

I Oslo er fristen for å søke dispensasjon til å tenne Sankthansbål 9. juni. I år er det kommet inn 25 eller 26 søknader om bål i hovedstaden, mot 30 bål i fjor. Så langt kommunikasjonssjefen er kjent med, er ingen av søknadene i år avslått, men fem søknader kom inn for sent.

– Så vet vi aldri om det dukker opp noen flere bål som vi ikke var klar over.

Bålbrennerne som får dispensasjon må sørge for et areal der grunneier tillater fyring, sørge for område der det ikke er vegetasjon i nærheten som kan ta fyr. I tillegg må bålbrennere sørge for rent trevirke og at det er utstyr til slukking på plass.

Mer finvær i sikte

Når det gjelder været, ser også kommende uke ut til å bli sommerlig.

– Det har vært nedover i Europa en stund. Vi har ligget i grenseskillet mellom den varme luften der og kaldere luft fra nord. Neste uke ser det ut som den varme lufta trekker inn over Sør-Norge, sier meteorolog Moxnes.

Hun påpeker at prognosene er usikre.

– Det ser ut som det blir et høytrykk som dekker store deler av Sør-Norge. Det kan bli 25–30 grader.

I Nord-Norge ser det ut som neste uke kan ligne på denne uken, med litt kaldere luft.