Regjeringens forslag til rusreform: − Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff

Får regjeringen flertall for forslaget, går det fra å være ulovlig til straffritt å oppbevare opptil 10 gram cannabis. Venstre-leder Guri Melby kaller det et historisk skifte i norsk ruspolitikk.

Det opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse i dag, der de presenterer regjeringens forslag til ny rusreform.

Den tar utgangspunkt i arbeidet som er gjort av Rusreformsutvalget som ble opprettet for snart tre år siden.

Utvalget har altså foreslått at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

PRESSEKONFERANSE: Guri Melby og Bent Høie på fredagens pressekonferanse om ny rusreform. Foto: Heiko Junge

Fortsatt ulovlig

Som VG meldte onsdag støtter regjeringen dette forslaget.

Regjeringen påpeker at besittelse fremdeles er forbudt, men det vil ikke lenger være straffbart i små mengder (se tabell under for grensene). All salg av narkotika vil fremdeles være straffbart.

– Det er fortsatt snakk om ulovlige stoffer. Dette er ikke en legaliseringsreform, men en avkriminaliseringsreform, sier Melby, som sier at erfaringer fra andre land som har gjort det samme ikke tyder på at det fører til økt narkotikabruk.

– Vi er opptatt av at terskelen skal være høy for ungdom til å oppsøke narkotika, sier hun.

Så mye narkotika du kan oppbevare straffefritt

Dette er terskelverdiene for hvor mye narkotika regjeringen foreslår man kan være i besittelse av uten å risikere straff:

To gram heroin

To gram kokain

To gram amfetamin

En halv desiliter GHB, GBL1 og 1,4-butanediol

Én lapp /«syreblottere» LSD

Et halvt gram MDMA (pulver/krystaller)

10 gram cannabis

20 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin

500 gram khat

25 rusdoser legemidler

Dette er en betydelig reduksjon i mengden besittelse som ble foreslått av rusreformutvalget. Da ble det blant annet foreslått fem gram heroin, tre lapper LSD, ett gram MDM og femten gram cannabis.

– Men for å hindre at dette rammer personer som sliter med sterk rusavhengighet skal politiet som hovedregel gi påtaleunnlatelse hvis stoffet er til eget bruk selv om det overskrider terskelverdien, sier helseminister Bent Høie.

Møteplikt

Også på et annet vesentlig punkt har regjeringen gått inn for en strengere variant enn utvalget. De foreslo opprinnelig at oppfølgingsmøtet skulle være obligatorisk, men likevel uten konsevenser for de som eventuelt ikke møter opp. Regjeringen vil på sin side innføre et straffegebyr for brudd på møteplikten.

– Hensikten med dette gebyret er for å opprettholde respekten for oppmøteplikten, sier Bent Høie, som mener at ungdom kan motiveres til endring uten trusler om tvang eller straff.

– Mange tør ikke be om hjelp for problemene sine i frykt for å bli straffet, sier Høie.

Melby: - Viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid

Guri Melby er svært optimistisk på forslagets vegne.

– Jeg er glad for å få presentere den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Vi har kjempet for en mer liberal ruspolitikk i flere tiår og i denne regjeringen har vi fått det til, sier Melby, som mener det er opplagt at syke mennesker trenger behandling og ikke straff.

– Straff i ruspolitikken rammer også sosialt skjevt, mener Venstre-lederen, som er overbevist om at Norge nå får en mer human ruspolitikk, og kaller det et historisk skifte.

– Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff, sier Melby.

KrF mot egen regjering

At det bare er to av de tre regjeringspartiene som deltar på dagens pressekonferanse er ikke tilfeldig. KrF støtter nemlig ikke sin egen regjerings forslag ril rusreform.

Partiet har likevel gått med på reformen som et kompromiss, og vil stemme for den i Stortinget slik regjeringen har lagt den frem.

Nå setter de sin lit til at opposisjonen kommer til å kreve endringer i reformen, slik at mindretallsregjeringen ikke kan vedta den akkurat slik forslaget fremstår. Blant annet ønsker de å beholde straff for besittelse og bruk selv av mindre mengder.

– Ja, jeg håper at Stortinget strammer det enda mer inn, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG i går.

«Bullshit»

Også Senterpartiet har vært tydelige på at straff bør bestå. De kaller reformsutvalgets forslag for «en gavepakke til gjengene», og mener det fort kan oppfattes som at flere rusmidler nå blir lovlige, selv om det ikke er det som faktisk ligger i at bruk og besittelse av mindre mengder blir straffefritt.

Politikere fra Høyre, Venstre og SV, samt brukerorganisasjoner reagerer på Senterpartiets uttalelser og omtaler det blant annet som «bullshit» og «kunnskapsløst».

Blant de som håper på rusreform er Foreningen for human narkotikapolitikk. I dokumentaren «Vinden Snur» følges deres kamp for å påvirke landets folkevalgte. De håper avkriminalisering blir en realitet, og mener det kommer til å være «veldig livreddende».

