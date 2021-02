SMITTEN STIGER: Det ble det siste døgnet registrert 231 nye smittetilfeller i Oslo, som har en klart stigende smittetrend. Foto: Fredrik Solstad, VG

Vil fortsette med strenge tiltak i hovedstaden

– Jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han presiserer samtidig at byrådets linje med strenge tiltak over tid ligger fast.

– Det er ingen tvil om at import av de muterte variantene av viruset har gitt økt smittespredning i befolkningen. Det ser vi resultatene av gjennom stigende smittetall. Derfor ligger byrådets linje med strenge tiltak over tid fast, sier han til VG midt i vinterferien.

Det skjer samtidig som det er registrert 231 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 116 flere enn dagsgjennomsnittet for de foregående syv dagene, som er på 115.

Ikke siden det ble meldt om 230 nye smittetilfeller 19. november i fjor, har tallet i hovedstaden vært høyere.

Smittetrenden i både Oslo og Norge er stigende.

Bekymret

– Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi fortsette med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen. Men jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, sier han.

I forkant av vinterferien ba helsebyråd Robert Steen om at den voksne befolkningen i hovedstaden må teste seg. Det førte til en testrekord med nærmere 25.000 coronatester i løpet av uken før.

– Det er gledelig å se at så mange har testet seg i forbindelse med vinterferien, og at vi nå klarer å fange opp enda mer smitte. Dermed får vi også̊ mulighet til å spore mer av smitten, isolere og sette flere i karantene, sier byrådslederen.

OSLO: Byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen på en pressekonferanse tidligere i februar. Foto: Heiko Junge

les også Oslo gjør noen lettelser – men holder på skjenkestoppen

– Det gir oss et sterkt grunnlag for å dempe smittepresset. Det skal være lav terskel for å teste seg, og jeg oppfordrer alle som kommer fra vinterferie utenfor Oslo om å teste seg etter ankomst, fortsetter han.

Her er det verst

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 387 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 345 og Grorud er på tredjeplass med 310 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 115 og 118 smittede per 100.000.

les også Smitteutbrudd ved en av Oslos største skoler: Frykter sørafrikansk mutant

TESTES: På testsenteret på Adamstuen kan innbyggerne i Oslo teste for coronaviruset. Foto: Terje Pedersen

Totalt er 19.660 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Vaksiner til Oslo

Johansen sier at på tross av de høye smittetallene er glad for den gradvise gjenåpningen for barn og unge.

– Det er helt nødvendig å dempe belastningen for byens barn og unge, og sikre at de har et best mulig tilbud om barnehage, skole, idrett og fritidsaktiviteter i denne vanskelige tiden.

Han gjentar at han mener Oslo som en kommune med høy smittespredning må prioriteres i fordelingen av vaksiner.

– Gode vaksinasjonsresultater i kombinasjon med vedvarende strenge tiltak bør tilsi at regjeringen nå i større grad prioriterer Oslo når de fremover skal fordele vaksiner.