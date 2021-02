SKUFFET: Bård Hoksrud (Frp) er skuffet over at fergeprisene ikke blir halvert i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Opposisjonspartiene enige om lavere fergepriser

Ap, Sp, SV, Rødt og Frp har mandag kveld blitt enige om et felles forslag om lavere fergepriser som skal stemmes over i Stortinget tirsdag.

Av NTB og Selma Heiberg Hellstrand

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst en halvering av fergeprisene.

De tre partiene har flertall sammen på Stortinget. Men kniving dem imellom om nøyaktig hvordan løftet skal formuleres, har til nå gjort det umulig å nå flertall for noe som helst.

Ap, Sp, SV og Frp holdt et møte mandag klokka 15 for å diskutere saken, men brøt opp etter en drøy halvtime for å rådslå hver for seg.

Mandag kveld kom de, sammen med Rødt, altså til enighet, om følgende formulering:

– Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten, skriver partiene i forslaget.

Frp skuffet

– Jeg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentlig bedre, sier samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Han er skuffet over at det ikke fikk støtte for å bevilge 1,5 milliarder kroner i krisepakken for å halvere fergeprisene allerede i år.

– Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det ønsket de ikke. Det er synd, først og fremst for alle pendlere og andre som er avhengige av fergene i det daglige langs kysten vår, sier Hoksrud.

Forslaget vil bli stemt over i forbindelse med behandlingen av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i tirsdag.

Høyre mener at diskusjonen ikke høre hjemme i krisepakken.

– Store deler av befolkningen langs kysten er avhengig av et godt og rimelig fergetilbud. Høyre er åpne for å vurdere forslag knyttet til dette, men vi mener som vi har sagt hele tiden at denne diskusjonen hører hjemme i forbindelse med statsbudsjettet og ikke i en coronakrisepakke, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Valgløfte

Det hele begynte med et valgløfte fra Ap om en gradvis halvering av fergeprisene over fire år

Før kveldens forslag ble godkjent lå tre ferjeforslag inne i finanskomiteens innstilling i saken

Aps forslag ble raskt møtt med et overbud fra Frp. Deres løfte er gratis ferger på sikt, men en halvering av prisene allerede i år., Det er det de altså ville fått til med ekstrabevilgningen på 1,5 milliarder.

Rødt er det eneste partiet som har sagt at de ønsker å støtte alle forslagene.

– Vi har støttet de ulike forslagene som har ligget på bordet for å få ned fergeprisene. Derfor er vi glade for at det nå også blir flertall for at staten skal gå inn for å redusere fergeprisene generelt og for pendlere spesielt, sier partileder Bjørnar Moxnes.