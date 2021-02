TALSPERSON: Kent Gudmundsen (H) er første nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget. Her ved en helt annen anledning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skriftlig eksamen avlyst: Åpner for forlenget undervisning

For Høyre er avlyst skriftlig eksamen en mulighet til å fylle på med mer læring på slutten av skoleåret: – Vi har landet på en balansert løsning, sier Kent Gudmundsen (H).

Publisert:

Han er Høyres utdanningspolitiske talsperson på Stortinget. Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlig, men gjennomføre muntlig eksamen for avgangselever.

– Det har sittet langt inne for Høyre å avlyse skriftlig eksamen, sier Gudmundsen.

Arbeiderpartiet og SV ville avlyse muntlig og skriftlig eksamen for ungdomsskolene og videregående. Det samme ville Rødt og MDG.

Utdanningsdirektoratet gikk også inn for å avlyse all form for eksamen i ungdomsskole og videregående og fikk støtte fra Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen.

– Balansert løsning

– Det var å gå altfor langt. Det er godt vi har funnet en balansert løsning som ivaretar eksamenstrykket og gir rom for forlenget undervisning, mener Gudmundsen.

Høyre-representanten erkjenner at smitteverntiltak og hjemmeundervisning har gjort det krevende å gjennomføre optimal undervisning i hele landet.

– Derfor er det bra at vi kan gjennomføre en muntlig eksamen som i større grad kan ta hensyn til hvilken faglig oppfølging elevene har hatt lokalt, sier Gudmundsen.

Spørsmål til muntlig eksamen er utarbeidet lokalt, og sensor kommer fra en annen del av fylket. Til skriftlig eksamen gis eksamenstekster som er like for hele landet.

STATSRÅD: Kunnskapsminster Guri Melby (V) tok beslutningen om at avgangselevene skal opp til muntlig eksamen til våren. Foto: Berit Roald / nNTB

Høyre mener at eksamen holder læringstrykket oppe, gir en ekstern vurdering av elevens faglige ståsted og bidrar til en lik vurderingskultur for fastsetting av karakterer.

– Mer tid til å ta igjen

– For oss sitter det langt inne å avlyse alt. Men vi erkjenner at vi står i en særstilling i år og landet på muntlig eksamen som en god mellomløsning, sier Kent Gudmundsen.

Samtidig legges det opp til at standpunktkarakteren fastsettes senere enn normalt.

– Når skriftlig avlyses, frigjøres tid som gir rom for å fylle på med mer undervisning. Da får skolen mulighet til å ta igjen mest mulig av det tapte etter et utfordrende skoleår.

Gudmundsen sier at løsningen som er funnet, finner hold i utdanningsdirektoratets vurderinger og er faglig forankret hos lektorlaget.

Ap: – Blir ikke rettferdig

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg er overrasket over at kunnskapsminister Guri Melby ikke lyttet til faglige råd om helt å avlyse eksamen.

– Prinsippet bak eksamen er å måle alle likt, og dette skoleåret er et unntaksår med store forskjeller i undervisningen elevene har fått. Da blir ikke eksamen rettferdig.

Solberg mener regjeringen burde lyttet til elever, lærere og faginstanser.

– De sier tydelig at også muntlig eksamen må avlyses, slik at en kan fokusere på standpunkt og gjennomføring, sier Ap-representanten.

KrFU bekymret

– Jeg er kjempeglad for en avklaring på skriftlig eksamen og lengre tid til undervisning, men bekymret for hva kun muntlig eksamen vil føre til, sier leder i Kristelig Folkepartis ungdom (KrFU) Edel-Marie Haukeland.

Hun mener det vil bli urettferdig, hvis karaktersnittet skyter i været.

– KrFU har vært tydelig opp mot KrF, elevers psykiske helse og opplæring må komme først. Vi er glad dette er blitt prioritert, sier Haukeland.

Rød Ungdom mener at regjeringen ikke er villig til å lytte til dem det gjelder.

– I et år med så uforutsigbar undervisning må fokuset være på læring og trivsel, ikke på sentraliserte og urettferdige eksamener, sier RU-leder Alberte T. Bekkhus.