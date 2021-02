Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt

Torsdag blir det klart om Baneheia-saken gjenopptas eller om drapsdommen fra 2002 blir stående. Hva skjer om Viggo Kristiansen får medhold i sin begjæring?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i mer enn tre år vurdert begjæringen fra drapsdømte Viggo Kristiansen om å få straffesaken tatt opp til ny vurdering.

Tidlig torsdag ettermiddag kommer avgjørelsen: Blir Baneheia-saken gjenopptatt eller blir Kristiansens begjæring avvist for sjette gang?

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

les også Nå kommer Baneheia-svaret: Dette er bevisene det strides om

Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Viggo Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

VENNINNER: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur i Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai 2000 funnet drept i Baneheia. Foto: PRIVAT

Nå kommer altså kommisjonen med sin vurdering av om det er nye omstendigheter i saken som kan forandre på dommen fra 2002.

Da kan de falle ned på følgende to avgjørelser:

Saken forkastes – og forvaringsdommen mot Viggo Kristiansen opprettholdes

Saken besluttes gjenopptatt

Og hva skjer egentlig om kommisjonen gjenopptar Baneheia-saken?

Kan bli helt ny rettssak

Professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, har tidligere forklart til VG at Kristiansen per i dag er rettskraftig dømt, men ved en gjenåpning vil denne dommen ikke lenger være rettskraftig.

les også Politiansatt i nytt Baneheia-notat: Mener Viggo Kristiansen kan ha alibi

Da finnes tre mulige utfall:

Det avholdes en helt ny og fullverdig rettssak for å få ham enten dømt eller frifunnet.

Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til at det blir avsagt frifinnende dom uten at det holdes rettssak.

Viggo Kristiansen kan trekke sin egen begjæring om gjenåpning tilbake helt frem til en eventuell ny hovedforhandling starter, og også underveis om påtalemyndigheten sier ja. Dommen vil da opprettholdes.

Holmboe har sagt at hovedregelen når en straffesak er besluttet gjenåpnet, er at den sendes til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en tilgrensende lagmannsrett.

les også Baneheia-drapene: Tok vi feil?

– Hvis saken blir gjenåpnet, blir det enten Gulating eller Borgarting lagmannsrett som skal behandle saken, etter det jeg kan se. Der skal saken behandles som en helt ny sak, og retten skal ikke ta hensyn til at saken er gjenåpnet. De skal se om det nå lar seg bevise at den tiltalte er skyldig.

I påvente av en eventuell ny rettssak vil Kristiansen trolig bli sittende i fengsel.

– Hvis Gjenopptakelseskommisjonen kommer til at saken skal gjenåpnes vil han bli sittende i fengsel til det foreligger en rettskraftig avgjørelse, altså en ny dom, hvis ikke retten eller påtalemyndigheten bestemmer noe annet. Han vil imidlertid ha mulighet til å begjære seg løslatt, sier dommer i Oslo tingrett Ina Strømstad til VG.

Fire av fem frifinnes

Kommisjonen mottok i fjor 200 begjæringer om gjenopptagelse av dommer. 161 saker ble avsluttet og av disse ble 37 gjenåpnet, blant annet 18 NAV-saker. Det betyr at 27 prosent av fjorårets saker ble gjenåpnet.

En rapport som tok for seg gjenåpnede saker frem til 2010, slo fast at hele fire av fem saker som ble gjenåpnet senere endte i frifinnende dom.

Leder for kommisjonen, Siv Hallgren, har tidligere uttalt til VG at det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre om saken gjenåpnes.

– Trolig vil hele saken rett og slett gå på ny. Det blir en helt ny prøving i retten med full bevisføring.

les også Derfor har Viggo Kristiansen fått nei fra Gjenopptakelseskommisjonen

På generelt grunnlag har hun sagt at det varierer hva påtalemyndigheten gjør etter gjenåpning.

– Noen ganger vil man kjøre en full sak om igjen, andre ganger nedlegger de en frifinnelsespåstand og saken avgjøres på en enkel måte i retten, sier hun.

Kan domfelles på ny

Holmboe ved Politihøgskolen har forklart at påtalemyndigheten må ta stilling til om den vil klare å bevise skyld, og deretter legge frem påstand.

– Man kan velge å si at man ikke klarer å bevise dette så lenge etter, da kan retten avsi frifinnende dom med påtalemyndighetens samtykke. Så vidt jeg har forstått, har statsadvokaten motsatt seg at dommen gjenåpnes. Mener påtalemyndigheten fortsatt at Kristiansen er skyldig og straffskylden lar seg bevise, går saken på vanlig måte.

LAGMANNSRETTEN: Dette var juryen i Agder lagmannsrett som i 2002 avgjorde at Viggo Kristiansen var skyldig i voldtekt og drap. Foto: Bjørn Sigurdsøn

For selv om flesteparten av sakene som gjenåpnes ender i frifinnende dom, så finnes det flere eksempler på at domfelte har blitt dømt på ny.

les også Jan Helge Andersen om livet etter Baneheia-drapene: Historien om et dødelig vennskap

Drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i Vestfold, som skjedde året før Baneheia-drapet, er et eksempel på en gjenåpnet sak som endte i domfellelse.

Der ble Henning Hotvedt først frifunnet for drapet i 2002, men i 2015 ble han derimot pågrepet på ny og året etter dømt til 13 års fengsel. Dette skjedde etter at politiet hadde fått nye og bedre analyser av DNA som ble funnet på jentas negler, og som da viste at dette tilhørte Hotvedt.

– Hva husker vitnene?

Ulf Stridbeck, professor i strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Oslo, har ment at det kan by på spesielle utfordringer om en såpass gammel straffesak gjenopptas.

– Vitneførselen kan bli vanskeligere siden noen vitner ikke lenger er i live, alle vitner glemmer, mediene og bøker har bidratt med hypoteser, spekulasjoner og muligens også nye fakta, har han tidligere sagt til VG.

Dette kan føre til at vitnene ikke vet hvor informasjonen kommer fra: Om det er fra sine egne observasjoner fra 20 år tilbake eller fra noe de har lest, hørt eller sett på TV.