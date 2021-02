Bjølsen-skytingen: Etterforsker personkonflikt som motiv

Politiet etterforsker om en personkonflikt førte til at en mann i 20-årene ble skutt på Bjølsen lørdag kveld. En ung mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Han er kjent for politiet fra før, og vi er også kjent med en del konflikter og tidligere hendelser i dette området. Det er for tidlig å si om det er noen knytninger til disse, eller om dette er en ny personkonflikt, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, Grethe Lien Metlid, til VG.

– Har siktede vært involvert i skyteepisoder tidligere?

– Jeg skal ikke gå nøyaktig inn på historikken hans, med tanke på status i tidligere saker, men han er kjent ja.

Det var lørdag klokken 21.03 at fikk politiet melding om at en person skulle ha blitt skutt på Bjølsen i Oslo, og rykket ut med flere enheter til stedet. En mann i begynnelsen av 20-årene ble fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse, og var ifølge politiet ikke livstruende skadet.

OMFATTENDE SØK: En rekke politipatruljer ble kalt til stedet, og det ble gjort søk etter både åsted, våpen og antatte gjerningspersoner lørdag kveld. Foto: THOMAS ANDREASSEN/VG

Vitner skal ha sett tre mørkkledde menn løpe fra stedet, og det ble iverksatt søk med hund og helikopter etter de antatte gjerningspersonene.

Rundt to timer senere ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Politiet har fremdeles mistanke om at flere personer kan ha vært involvert i hendelsen.

Polititeori: Personkonflikt som motiv

Den siktede mannen har foreløpig ikke ønsket å forklare seg for politiet, men politiet etterforsker nå en teori om at skytingen bunner ut fra en personkonflikt.

– Det er for tidlig å si noe om bakgrunnen, men vi har fått noen opplysninger, og per nå er det en teori om at det dreier seg om en personkonflikt.

Den fornærmede mannen ble funnet i en leilighet i en boligblokk , men politiet hadde indikasjoner på at selve skyteepisoden skal ha skjedd utendørs.

FUNNET INNE: Den fornærmede mannen ble funnet i en leilighet på Bjølsen, men politiet har indikasjoner på at skyeepisoden har skjedd utendørs. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

– Det har blitt utført undersøkelser på et sted som vi anser som et mulig åsted. Vi tar selvfølgelig høyde for at andre steder kan bli aktuelle, sier Stenersen, som ikke vil svare på om åstedet er i nærheten av leiligheten, opplyste Arild Stenersen ved krimvakta i Oslo natt til søndag.

– Skal ikke være skyting i gatene våre

Den fornærmede mannen skal ikke være alvorlig skadd, men får fremdeles medisinsk behandling. Metlid opplyser at mannen nå er i avhør hos politiet.

Ifølge naboer VG snakket med på stedet lørdag kveld, skal det ha blitt hørt et smell noe tid før nødetatene kom til stedet. Metlid understreker at de tar saken på største alvor, særlig fordi skytingen skal ha skjedd utendørs.

– Vi er opptatt av at det ikke skal være skyting i gatene våre. Å løse disse sakene er et viktig forebyggende tiltak, sier hun.