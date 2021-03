TESTER SELV: Salam Abulrzak (t.v) og Behesthe Yousafzai får et testkit sånn at hun selv kan gjennomføre en coronatest hjemme. Foto: Terje Bringedal

Tester elevenes spytt for corona: − Haster med å få dette på plass

Den første massetestingen av elever i stor skala blir gjort på Stovner i Oslo. Elevene håper de nå kan få være mer til stede på skolen.

Behesthe Yousafzai (17) er en av elevene på Stovner videregående skole som testet seg onsdag. Hun håper resultatet av massetestingen vil være mindre digital undervisning.

– Nå blir det mye enklere for oss elever å teste oss. Jeg håper det blir mer skole, og mindre digital undervisning fremover.

19-åringen håper smittetallet i bydelen snart blir lavere, sånn at elevene snart kan få en mer normal hverdag. Stovner er, foruten Grorud, den bydelen i Oslo med høyest smittetrykk. Smitten i hovedstaden er spesielt høy blant de i alderen 16–19 år.

– Det er leit å høre at det er mye smitte blant oss ungdommer. Jeg håper mange nå tester seg oftere, og at de holder avstand.

Yousafzai sier hun opplever at flere unge ikke tar smittesituasjonen på alvor. Hun håper at flere tester seg oftere og at de benytter seg av den nye test-kitet.

– Vi får skylden for smitteøkningen i Oslo, og det er ikke uten grunn. Vi kan bli bedre på smittevern og elevene bør se alvoret av situasjonen nå, sier Yousafzai.

LETTVINT: Test-kitet kan tas med hjem og elevene kan teste seg der. Foto: Terje Bringedal

Enkel test

Test-kitet består av et prøveglass, et labrør og en spritserviett som elevene kan ta med seg hjem. Dette skal de spytte i, før de tar det med seg på skolen dagen etter. Elevene må også laste ned en app som de registrerer seg i. Svarene kommer på samme måte som vanlige svar på coronatester.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) var til stede på den første testdagen. Det er Oslo kommune som står for massetestingen av elever og lærere ved skolen.

– Er massetestingen vellykket her, så ruller vi dette ut til de andre skolene. Det haster å få dette på plass, sier Johansen til VG.

Massetestingen er et prøveprosjekt fra kommunen som skal vare i sju uker. Flere videregående skoler i Oslo har varslet at de ønsker en lignende ordning som på Stovner, opplyser skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

FORNØYD: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)er fornøyd med at de har fått på plass massetesting for videregående-elver. Han håper det får ned den høye smitten blant unge i hovedstaden. Foto: Terje Bringedal

Mange er redde

Målet er å forhindre smittespredning og sørge for at skoler i hovedstaden fortsatt kan holde åpne.

– Mange er borte fra skolen fordi de er redde. Og jeg vet at ansatte i økende grad føler utrygghet på grunn av det muterte viruset. Jeg tror dette vil skape mer trygghet, sier Thorkildsen.

Hun håper massetestingen gjør at bydelene nå oppdager smitte tidligere enn før, og at man unngå de store utbruddene på skolene.

– Da kan vi holde skolene på lavest mulig tiltaksnivå.

FLERE TILTAK: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier massetesting, corona-verter og team av helsepersonell som bistår skolen i smitteforebygging, er tiltak som kommunen håper får ned smitten blant elever. Foto: Terje Bringedal

Nye tiltak

I går innførte Oslo kommune enda strengere tiltak som følge av den økende smitten, og dette innebar en rekke innstramminger for barn og unge.

Norsk- og historielærer Ole Kristian Heisedal sier han er takknemlig for at skolen nå får gjennomført testingen.

– Vi er en skole i en bydel med mye smitte. Vi har mange samvittighetsfulle elever som holder seg hjemme, men det er mye skjult smitte og symptomfrie bærere. Hvis dette kan avdekke noe av den skjulte smitten, så er det kjempefint for oss, sier Heisedal