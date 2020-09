Regjeringen strammer inn karanteneregler – og innfører sykt-barn-dager

Regler for smittekarantene og innreisekarantene samles i en felles bestemmelse, opplyser helseminister Bent Høie.

Reglene for innreisekarantene og smittekarantene blir identiske, og samlet i en felles bestemmelse.

– Dette regelverket har blitt endret flere ganger fordi smittesituasjonen har endret seg. Det gjør at det kan virke komplisert, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse.

Reglene for innreisekarantene blir strengere. Målene med endringene er å gjøre det lettere å følge karantenereglene.

– Ved å bryte karantenen før det går 10 dager, kan du spre smitten, understreker Høie.

Innfører omsorgsdager

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser at regjeringen også vil gjøre justeringer i reglene for omsorgsdager.

– Vi innfører nå omsorgsdager, eller sykt barn-dager, dersom barn må være hjemme på grunn av lokale utbrudd, sier han.

Regjeringen innførerer en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov hvis skoler og barnehager er stengt, selv om de allerede har brukt opp den vanlige kvoten for omsorgsdager.

Omsorgsdager *Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager; - 10 dager per forelder per kalenderår

- Mer enn to barn: 15 dager per forelder

- Hver forelder får 10 dager ekstra for sykt/funksjonshemmet barn med økt risiko for fravær

- Den som er alene om omsorgen får dobbel kvote * Omsorgsdagene skal dekke fravær fra jobb når barn eller barnepasser er syk. I forbindelse med koronapandemien skal omsorgsdagene også dekke ekstra sykefravær både ved lokale stenginger eller ved symptomer på luftveisinfeksjon. * Foreldre kan overføre omsorgspengedager seg imellom dersom skolen eller barnehagen er stengt. * Foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med kan få omsorgspenger ut over kvoten. Behovet må bekreftes av lege. Kilde: Regjeringen. Vis mer

«Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, fra 1. juli til 31. desember. Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager», skriver regjeringen i en pressemelding.

De nye reglene vil gjelde fra denne uken.

– Foreldre skal altså ikke bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå dersom de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier Røe Isaksen.

Foreldre kan få omsorgsdager om skoler coronastenges

Ber kommunene forberede seg

– I de aller fleste av landets kommuner er det nå lite smitte. Jeg tror mange er glade for å slippe de tøffe takene som Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg har tatt de siste ukene, sier helseminister Bent Høie.

Kommuner som har lav smitte bør bruke tiden godt. Likevel ber helseministeren kommunene forberede seg på lokale utbrudd fremover.

– Vi står ved et veiskille nå som avgjør om vi går inn i stadige nye coronautbrudd som påvirker hverdagen vår eller om vi går inn i en situsajon som vi var i i sommer, understreker assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Situasjonen ute i verden gir lite trøst, mener han.

– Flere land i Europa nærmer seg en ny bølge med ukontrollert smittespredning. Bare i løpet av denne pressekonferansen ta livet av 250 mennesker, påpeker Nakstad.

Han opplyser at Folkehelseinstituttet (FHI) fortsatt mener smittespredningen i Norge er lav og risikoen for et nytt nasjonalt utbrudd er lavt.

– Dette viruset bryr seg ikke om hvor flinke vi var til å holde avstand i mars og april. Og dette viruset bryr seg heller ikke om du tror du bare var litt forkjøla da du gikk på en fest fredag kveld, sier han.

Noe av det folk lurer på nå, er hvor viruset smitter lettest, ifølge Nakstad.

– Og svaret er innenfor i små rom, i hus, i busser eller togkupeer der mange samles. Eller der står folk står ansikt til ansikt på en fest.

Episenteret fortsatt Nord- og Sør-Amerika

– Episenteret for pandemien er fortsatt i Nord- og Sør-Amerika, opplyser avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Mange land i Europa har hatt en sterk økning i smitte de siste par ukene, opplyser hun.

Også Norge har hatt en smitteøkning den siste tiden.

– Det ble meldt 722 tilfeller for to uker siden. Antall meldte tilfeller holder seg på dette nivået, sier Vold.

I Bergen er det i underkant av 400 personer med covid-19 som kan knyttes til utbruddet. Det er for tidlig å se effekten av tiltakene i Bergen, mener hun.

I Sarpsborg og Fredrikstad har det vært en tydelig nedgang i antall smittede den siste uken.

