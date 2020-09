Helsebyråd i Bergen Beate Husa (KrF) anmoder alle som synger i kor om å holde hele tre meters avstand. Foto: Marit Hommedal

12 av 16 i koret fikk covid-19 - støtter nytt tiltak

En meter holder ikke når man synger i kor, er beskjeden fra Bergen kommune. Flere personer har blitt smittet etter korøvelser den siste tiden.

Blant de nye tiltakene Bergen kommune annonserte torsdag, er en anbefalt avstand på tre meter for alle kordeltagere.

– Vi ser at smitten har spredt seg i ulike kormiljøer. Der må vi oppfordre sterkt til smittevern, og til at deltagere holder tre meter avstand, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) under torsdagens pressekonferanse.

Det skjer etter at flere kormedlemmer i området er ble bekreftet smittet med covid-19.

Et av korene i Bergensområdet som har fått kjenne coronaviruset på kroppen er Lystgården Vokal.

Styremedlem Nina Torske forteller at 12 av de 16 som deltok på en korøvelse 31. august har fått påvist smitte. Ytterligere et medlem venter på prøvesvar.

– Når vi ser det kommer forslag om å utvide avstandsregelen til tre meter må vi bare si at vi støtter det, sier Torske.

Hun forteller at de overholdt alle smittevernreglene under øvelsen i slutten av august, men at det rett og slett ikke holdt.

– Vi har fått en skikkelig påminnelse om hvor smittsomt det er. Vi holdt meteren og brukte Antibac, så det her er rett og slett uflaks.

Ingen av dem som er smittet har blitt alvorlig syke, og de som har det verst opplever det som en typisk influensa, legger Torske til.

– Det må vi virkelig understreke. Heldigvis ser det ut som at det går bra med alle.

Bergen er hardt rammet av et coronautbrudd. Torsdag ble det bekreftet 42 smittetilfeller i kommunen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Har satt kor på pause

Allerede onsdag ba Norges Korforbund i Hordaland om å ta en pause i øvelsene.

– Det er for å delta på dugnaden fram til 18. september. Så får vi følge med dag for dag. Vi må jo reagere raskt og sørge for at våre kor følger gjeldende smittevernregler, sier korkonsulent Kaja Olaussen i forbundet.

Hun forteller at de foreløpig kun har ett medlemskor som er satt i karantene, men er klar på at de følger nøye med.

Bøneskoret i Bergen har fulgt anmodningen fra korforbundet og har avlyst øvelsene den neste uken.

– Vi tenkte også selv at det var litt mye smitte nå, og vi har hørt om det koret hvor det var blitt mye smitte, sier leder Nils Eivind J. Widnes.

Koret består av nesten 60 medlemmer, og tre meter mellom alle vil kreve en del kvadratmeter.

– Vi har fått leie Bønes kirke som er stor, men det er bare plass til en meter mellom hver person. Tre meter, da er det ikke mulig å ha korøving med hele koret. Da må vi øve i mindre grupper.

Widnes er klar på at de finner en løsning. Uansett blir det ingen konsekvenser for dem før etter dugnaden, legger han til.

