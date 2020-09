TUT TUT!: Trine Skei Grande avslører at neste års statsbudsjett byr på over 30 milliarder til jernbane. Her på vei til regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp i 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trine Skei Grandes siste budsjettlekkasje: Over 30 milliarder til tog

GARDERMOEN (VG) Jernbane blir en klar vinner i dette budsjettet, sier avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande.

Nå nettopp

Om få timer er Trine Skei Grande ferdig som Venstre-leder, etter ti år på toppen. Til VG avslører hun at jernbanesatsingen får historisk høye 32,1 milliarder i statsbudsjettet for 2021, som legges frem 7. oktober.

– Det store bildet er at vi har gått fra å flikke på jernbanen vår, til å virkelig offensivt bygge den ut, sier Grande til VG.

Hun mener dette er et taktskifte.

– Litt av problemet da vi kom til makten for åtte år siden, var at knapt noe jernbaneprosjekt var planlagt. Nå har vi kommet langt i planleggingen og begynner å rulle ut utbyggingen på et helt annet nivå enn før.

Fjorårets forslag til statsbudsjett inneholdt 26,8 milliarder kroner til jernbane.

les også Guri Melby: Hadde neppe blitt Venstre-leder med landsmøte i april

Skal legge nye skinner

Venstre var støtteparti for Høyre- og Frp-regjeringen fra 2013 til 2018, da de gikk inn i regjeringen.

– Sist vi gjorde noe lignende, var da Venstre hadde rent flertall på Stortinget og Christian Michelsen ville ha den derre banen over fjellet til Bergen. Det er sist vi hadde statsminister fra Bergen.

– Kan du si noe konkret om prosjektene?

– Nei, det har jeg ikke lov til, sier Grande og ler.

– Men dette er nye skinner?

– Ja, det er også nye skinner, nye prosjekter og nødvendig fremdrift av eksisterende prosjekter, som gjør at det kommer til å stå i norsk historie som da Bergensbanen ble bygd.

Foto: Geir Olsen / NTB

Lettere enn for SV

– Er det viktig med sånne investeringer nå i coronaens tid?

– Ja, men dette er viktig for å få all infrastrukturen til å funke i hele Norge. Det skal både kunne minske presset på boliger i Oslo, så folk kan bo lenger unna og ha en effektiv jobbreise, og det handler om at tog kan være alternativ til fly, sier Grande.

– Hvordan har dette kommet til?

– Dette har Venstre stått på for i alle år. Det er vi som har hatt dette øverst på dagsorden, det er ikke noen andre som har hatt jernbane øverst. Vi får det til sammen med andre, men det var lettere for oss å få det til i denne samarbeidskonstellasjonen enn for SV å få det til i sin.

les også Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

Grande mener etterslepet var stort da borgerlig side tok makten i 2013, men gir SV æren for økte bevilgninger under de rødgrønne.

– SV gjorde en kjempejobb med å øke fra litt over fem milliarder kroner til litt over elleve milliarder kroner i året. Nå passerer vi 30 i årets budsjett.

Under helgens landsmøte skal Grande takkes av, og en ny ledelse skal velges. Kunnskapsminister Guri Melby er innstilt som partileder, med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og kulturminister Abid Raja som 2. nestleder.

Grande varslet at hun ville gå av som leder i mars, kort tid etter at hun ble innstilt for en ny periode.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:00

Les også