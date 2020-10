BRANN I BIL: Slik så familiens bil ut etter at det var påsatt brann i bagasjerommet mars 2019. Foto: Politiet/PST

Bertheussen om bilbrann-bevis: – Jeg tror alt er tilfeldigheter

OSLO TINGRETT (VG) Aktor mener at en åpen ytterdør, utkoblet overvåkningskamera, flere hundre skritt, rødsprit, hyssing og tennposer beviser at Laila Bertheussen tente på familiens bil. – Alt er tilfeldigheter, mener hun selv.

Natt til søndag 10. mars, rundt klokken 01.40. En taxi kjører forbi daværende justisminister Tor Mikkel Waras hjem, og oppdager at det brenner i en bil som står parkert i gårdsrommet utenfor boligen.

Wara er selv på fotballtur til Liverpool med sine kamerater, og Bertheussen var derfor alene hjemme den aktuelle natten.

Siste vitnedag for Laila Bertheussen: Torsdag er siste dagen Laila Bertheussen etter planen skal opp i vitneboksen. Hun skal da svare for den siste trusselhendelsen i den lange tiltalen mot henne: Brannen i familiens bil. Påtalemyndigheten mener at det er hun som satte bilen i brann, og at hun gjorde det ved brukt av åpen ild med tilførsel av brennbar væske. Denne væsken var ifølge tiltalen rødsprit. Taxisjåføren forsøker å slukke brannen med snø, og tilkaller nødetatene. Brannen fører til en massiv utrykning med flere politipatruljer, hundepatrulje, politihelikopter og brannvesen. Bilen fikk flere skader som følge av brannen. Bertheussen er for dette forholdet også tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, for ikke å ha vist «alminnelig aktsomhet» og ikke opptrådt «på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges». Vis mer

Bertheussen blir pågrepet av PST i sitt eget hjem fire dager senere.

Påtalemyndigheten mener hun selv tente på bilen og at de har en rekke ting som taler for dette:

Bertheussens telefon viser at hun var i bevegelse i det aktuelle tidsrommet.

Ytterdøren blir åpnet og lukket fire ganger mellom klokken 00.07 og 01.30.

Skjulte overvåkningskameraer viser at det ikke er noen andre som kommer inn på forsiden av huset. Teknikere og hundepatrulje fant ikke spor til at noen hadde nærmet seg huset fra baksiden.

Av de seks kameraene som var installert rundt huset, var kun et i drift. Denne natten var dette imidlertid koblet ut tre ganger etter midnatt, siste gang mellom klokken 01.25 og 01.31. Aktoratet mener dette er gjort fra innsiden av huset.

Bertheussen handlet rødsprit dagen før. Brannen er ifølge politiet påsatt ved hjelp av rødsprit.

Hyssing og en tennpose som er funnet i huset er av samme type som de som ble funnet ved bilen.

fullskjerm neste SKADER: Bilen fikk flere skader etter at det var brann i bagasjerommet.

– Husker lite

Bertheussen forklarer i retten at hun hadde drukket mye denne dagen og kvelden, og at hun derfor husker lite. Hun sier hun også tok en sovetablett før hun gikk til sengs.

I avhør klokken 03.13 den aktuelle natten sier Bertheussen at hun gikk for å legge seg mellom midnatt og klokken 00.30. Dette har hun også gjentatt i senere avhør. I retten sier hun imidlertid at dette ikke stemmer.

I VITNEBOKSEN: Etter planen er torsdagens vitnemål fra Laila Bertheussen det siste hun skal avgi i rettssaken mot henne. Foto: Ane Hem

– Vi har sett at jeg plugger inn mobilen for å legge meg 01.33. Det jeg tror skjer, er at jeg lar døren stå åpen for katten, sannsynligvis med en sko, mens jeg gikk opp for å stelle meg. Jeg husker det ikke, men det høres ut som en vanlig begivenhet, sier Bertheussen i retten.

Sikkerhetssystemet i huset registrerer når ytterdøren åpnes og lukket. Siste gang døren åpnes er klokken 01.20, før den lukkes 01.30.

les også Her mener de Bertheussen kvitter seg med printerbevis

– Døren åpnes og lukkes fire ganger mellom midnatt og 01.40, som er tidspunktet for når man oppdaget brannen, hvem tenker du har åpnet døren? spør Formo.

– Det er bare meg som er i huset, så det er bare meg som åpner dørene. Jeg har sannsynligvis åpnet døren for å se om katten vil komme inn, så har jeg kanskje stått i døren, sier Bertheussen.

– Jeg forstår at dette med katten er noe du har resonnert deg frem til etter å ha sett bevisene i saken?

– Fordi det er en normalsituasjon.

– Kan det ha en annen forklaring?

– De spekulasjonene overlater jeg til deg.

– Alt er tilfeldigheter

– Døren er åpen, kameraene er koblet ut, er alt dette tilfeldigheter?

– Ja.

– Så var du ute å kjøpte rødsprit. Det er funnet rødsprit på stedet. Er det også en tilfeldighet at du var ute og kjøpte rødsprit?

les også Bertheussens harde revansje

– Jeg hadde planlagt å røyke reinsdyrfilet. Den lå i saltlake og ventet. Tilfeldigheten her må være at noen tente på bilen min, ikke at jeg hadde planlagt å røyke.

Formo sier at det også ble funnet hyssing ved brannstedet, og at denne sannsynligvis er av samme type som ble beslaglagt i samboerparets hus.

– Er det også en tilfeldighet?

– Vanlig kjøkkenhyssing? Ja, det er en tilfeldighet. Jeg tror alt er tilfeldigheter.

– Rødsprit, hyssing og slike tennposer. Alt dette hadde du hadde tilgang til den aktuelle helgen.

– Ja, det hadde sikkert du også.

Manipulering

I tillegg mener aktoratet at det etter at Bertheussen ble siktet, er gjort flere ting som er interessante for saken.

les også Bertheussen om karantenebrudd: – Jeg har antistoffer for covid-19

De mener switchen, en boks som tilhører overvåkningskameraene, og en magnetkontakt på en dør er manipulert etter at politiet gjorde teknisk gjennomgang av huset. I tillegg har de merket seg at et av bildene som ble sendt til advokatkontoret Elden i august viser innrissingene på bilen til Bertheussen og Wara, med spor av fingeravtrykkspulver.

Forsendelsen inneholder også et brev som utgir seg for å være en gruppe som står bak hendelsene. De forklarer hvordan de har tatt seg inn i huset til Wara og Bertheussen.

Etter bilbrannen ble bilen fraktet til Falck sine lokale på Ensjø. Der sto den frem til den ble solgt i februar i år.

– Hva tenker du når du ser de bevisene vi har presentert? Denne gruppen må ha tatt seg inn i Falcks lokaler på Ensjø, de må ha tatt seg inn i huset deres, de må ha sabotert switchen og magnetkontakten. Stusser du over noen av disse tingene? spør Formo.

– Jeg stusser over veldig, veldig mange ting, men mest av alt hvordan dere har behandlet det her.

