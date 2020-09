Vind velter trær på Østlandet: To personer i Oslo skal ha blitt truffet

Ett tre falt og traff en person i Slottsparken, men også i Frognerparken skal ett tre ha veltet over en person. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel gjeldende for Innlandet, Viken, Oslo og Vestfold.

Nå nettopp

Slottet ber nå folk om å unngå Slottsparken frem til vinden har løyet. Dronningparken er stengt resten av dagen.

– På grunn av sterk kastevind henstiller vi alle som bruker Slottsparken om å unngå gjennomfart fram til vinden har løyet. Dronningparken vil bli stengt ut dagen, står det på kongehuset.no.

Et tre har falt i Slottsparken og noen skal ha blitt skadet, skrev brannvesenet på Twitter onsdag ettermiddag.

– Det er et par store trær som har tippet over ende, vi regner med det er på grunn av vinden. En person er lettere skadet og er kjørt til legevakten. Han lå skadet ved siden av, så sannsynligvis har han fått det over seg, sa utrykningsleder Tor Imerslund til VG.

Onsdag formiddag meldte Meteorologisk institutt på Twitter om vindfare på Østlandet.

– Sikre løse gjenstander og følg med på meldinger fra transportaktører, står det i meldingen.

Også på Frogner skal det ha veltet et tre over en person, bekrefter Guro Birkeland Tangen, kommunikasjonsrådgiver i bymiljøetaten.

– Vi har fått melding om at et tre har veltet over person i Frognerbekkdalen, som er en del av Frognerparken mellom Drammensveien og Halvdan Svartes gate. Vi vet foreløpig ikke mer om tilstanden til den forulykkede, skriver Birkeland Tangen i en e-post til VG.

I parkene Bymiljøetaten forvalter sjekkes helsetilstanden til trærne hvor formålet er reduksjon av risiko, både i parker og i byrommet ellers.

– Det kan forekomme brekkasje på grunn av vind, og det kom farevarsel om liten storm ved lunsjtider i dag, skriver hun.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt forteller at tre veltet over en vei på Jansløkka i Asker rundt klokken 15:00 onsdag.

– Det falt et tre over veien som sperret for trafikken og rev med seg en telefonledning. Veien er ryddet og kommunen er varslet angående telefonledningen, dessuten må sykkelfelt og gangsti ryddes, sier han.

Dessuten fikk politiet også nylig inn en melding om et tre som står i fare for å velte på Lambertseter i Oslo, men Gulbrandsen kunne ikke si noe mer ennå.

les også Høysommer på Østlandet i dag – men nordavind på vei

Videre har bymiljøetaten en oppfordring til besøkende i parker og byrom:

– Det blåser mye, så vi oppfordrer folk til å være litt mer aktsomme enn ellers når de beveger deg ute i både marka og parken på dager som denne. Gamle trær kan miste grener, og trær kan til og med falle ned selv om dette ikke er vanlig, så følg gjerne med på værmeldingen.

Ifølge Birkeland Tangen har bymiljøetaten rutiner for å rydde opp. De vurderer om treets tilstand utgjør fare, og utfører tiltak om nødvendig. Dette kan føre til avsperringer i visse områder.

– Oppdager folk grener som har falt ned fra trær som hører til parkene eller gatene våre, så er det fint om de melder fra.

Man kan melde fra i Bymelding her: bymelding

Publisert: 16.09.20 kl. 16:05