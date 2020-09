SVIKT: Ansatte på Ahus har ifølge hovedverneombudet opplevd at åndedrettsvern faller fra hverandre, når de står over alvorlig syke pasienter. Foto: Gisle Oddstad, VG

Slår alarm om smittevernutstyr: «Fare for liv og helse»

Vernetjenesten ved Ahus slår full alarm om smittevernutstyret de får fra Helse Sørøst: – Noe av utstyret holder ikke mål, mener hovedverneombud Morten Grønlie.

I brev til Helse Sør-Øst skriver Grønlie at vernetjenesten gjentatte ganger er kontaktet av ansatte og ledere som har opplevd smittevernutstyr som ikke er tilfredsstillende.

– Dette kan medføre fare for liv og helse for ansatte som arbeider med pasienter med potensiell smitte, skriver hovedverneombud ved Ahus Morten Grønlie.

Han har onsdag videresendt saken til Arbeidstilsynet.

BESKYTTET: En sykepleier ved Sykehuset Østfold Kalnes iført fullt smittevernutstyr. Foto: Gisle Oddstad

– Vi har fått svar fra helseforetaket, men ikke på det vi spurte om. Vi ønsker dokumentasjon på at kvalitetskravene er overholdt, men det fikk vi ikke, sier Grønlie.

Helse Sør-Øst (HSØ) er det største regionale helseforetaket og har sammen med Sykehusinnkjøp HF ansvar for import og nasjonal lagring av smittevernutstyr.

Akershus universitetssykehus i Lørenskog har rundt 9000 ansatte.

Bekymringslisten

Grønlie legger frem en liste over utstyr det er uttrykt bekymring over:

Briller og visir som faller fra hverandre ved bruk eller gjenbruk. Disse er ofte merket

engangs, men vaskes og brukes om igjen.

Smittefrakker som går i stykker ved påkledning eller bruk.

Smittefrakker som størrelsesmessig bærer preg av å være produsert etter asiatisk standard.

Mansjetter som er fraværende på ermer på smittefrakker.

Munnbind som er til forveksling lik «buss-munnbind».

Munnbind som gir allergi, strikk ryker, ikke tilstrekkelig tetter rundt ansikt osv.

Åndedrettsvern som gir utslett og trykksår.

Grønlie sier at det kan være veldig alvorlig, hvis utstyret ikke beskytter mot smitte.

– Ansatte har opplevd at åndedrettsvernet faller fra hverandre, mens de jobber med de sykeste pasientene. Da blir ansatte som jeg skal ivareta, eksponert for smittestoff.

Hovedverneombudet opplyser at ansatte er usikre på om utstyret kan brukes.

– En fellesnevner er at emballasje ikke er merket i henhold til forskrift. Det er umulig for ansatte og ledere som bruker dette utstyret, å vite om det er godkjent, skriver Grønlie.

KRITISKE: På Ahus er ansatte og ledere kritiske til smittevernutstyr de har fått fra det nasjonale forsyningslageret til Helse Sør-Øst. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Opplever som ugreit

Han mener at Helse Sør-Øst må kunne dokumentere at smittevernprodukter fra deres nasjonale forsyningslager oppfyller standarder for sikkerhet og kvalitet.

– I stedet blir ansatte bedt om å rapportere avvik, som når en smittevernfrakk revner. Jeg vil at utstyret skal være funnet i orden før vi får det. Ansatte skal ikke være prøvekaniner.

– Mener du at vernetjenesten ikke ble tatt på alvor?

– Det er vanskelig å svare på, men Helse Sør-Øst svarer på noe annet enn vi spør om. Det opplever jeg som ugreit, sier hovedverneombud Morten Grønlie.

Rutiner for kvalitetskontroll

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Jan Frich vil ikke uttale seg til VG. Til NRK opplyser ledelsen ved sykehuset at den foreløpig ikke har noen kommentar til saken.

I e-post til hovedverneombudet på Ahus minner Frich om at Sykehusinnkjøp HF 20. mars fikk innvilget unntak fra forskriftskrav om CE-merking av smittevernutstyr.

Frich viser til at HSØ og Sykehusinnkjøp har etablert følgende rutiner for å kontrollere og teste kvaliteten på produktene som kjøpes inn via den nasjonale ordningen:

Produktene vurderes med bistand fra smittevernfaglig kompetanse.

Produkter som tilbys gjennom kjente leverandører og grossister prioriteres.

Kyndig personell gjennomfører fysisk kvalitetskontroll av alle typer smittevernartikler som kommer inn på det nasjonale lageret i Norge.

Forsvarets forskningsinstitutt foretar teknisk kontroll av innkjøpte smittevernartikler.

Grønlie opplyser at vernetjenesten på Ahus har dokumentert at smittevernutstyr ikke oppfyller nødvendige sikkerhetskrav og at bruksanvisning på norsk eller engelsk mangler.

– Ikke merket etter CE-standard

Hovedverneombudet viser til munnbind som «ligger i en kartong som ikke indikerer at dette er munnbind til bruk i sykehus», med unntak av HSØ sin merking med «Kirurgiske munnbind type II med strikk».

Vernetjenesten har foretatt et googlesøk på lot nr. ZT200306, som esken er merket med. Da kommer det opp henvisninger til flere saker der bilde av samme type esker benyttes.

– Disse sakene handler om tollbeslag av munnbind og kommuner som opplever press i forhold til donasjon av munnbind, skriver hovedverneombudet på Ahus.

Vernetjenesten har også besøkt hjemmesiden til produsenten av disse munnbindene.

– Her finnes mange produkter som ligner, men felles for bildene av produktene er at både inneresker og kartong er merket i henhold til CE- og ISO-standard. Det er ikke våre esker.

BEKYMRET: Vernetjenesten på Ahus er sterkt bekymret over smittevernutstyr som de frykter ikke holder mål. Foto: Gisle Oddstad, VG

Grønlie trekker også frem smittevernfrakker som ikke er merket med CE-godkjenning, men kun artikkelnummer.

– Når vi kontrollerer nummeret, oppgir leverandør at denne er i henhold til CE-standard. Men produktbeskrivelsen på deres hjemmeside er ikke i samsvar med det produktet vi har mottatt. HSØ har selv merket dette produktet, men beskrivelsen fra HSØ samsvarer ikke med innholdet i esken, skriver Morten Grønlie.

Rasjoneres på smittevernutstyr

Han viser til at Helse Sør-Øst har kunngjort at det i dag er store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten, etter at mangelen var kritisk i pandemiens første fase i vår.

– På Ahus opplever vi å få smittevernutstyr som ikke holder mål i henhold til gjeldende standard. De ansatte opplever fremdeles at det rasjoneres på utstyr. Det er bekymringer knyttet til kvaliteten på utstyret vi mottar fra HSØ sitt lager, skriver Grønlie.

Vernetjenesten er urolig for at dårlig verneutstyr kan ha medført at ansatte er blitt smittet.

– Vernetjenesten er sterkt bekymret for at presset på verdensmarkedet for smittevernutstyr samt at regjeringen i mars besluttet at det kan gis unntak for kravet om CE-merking, medfører at HSØ kjøper inn store mengder smittevernutstyr som ikke kan garanteres å ivareta nødvendig krav til sikkerhet, skriver hovedverneombudet.

Publisert: 17.09.20 kl. 15:27 Oppdatert: 17.09.20 kl. 15:41

