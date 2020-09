Bertheussen-saken: Fant urin på brennmerket brev

OSLO TINGRETT (VG) To av trusselbrevene består av utklipp fra aviser og brennmerker. Det ble også funnet urin på brevene som Laila Anita Bertheussen står tiltalt for å ha laget og sendt.

Tirsdag morgen kom samboerparet Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara gående sammen opp tingrettstrappen i Oslo.

Hun ikledd frakk, svart munnbind og lue, han mørk dress og slips. Bertheussen møter tiltalt for angrep mot demokratiet, gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot samboeren og ekteparet Smines Tybring-Gjedde.

Hun nekter straffskyld på alle punkter.

Inne i rettssalen blir Bertheussen stående oppreist, slik hun også sto oppreist under teaterstykket «Ways of seeing». Da filmet hun scenen og ble kastet på dør.

Hun gikk kraftig ut mot teaterstykket i en kronikk i VG, hvor hun også skrev om helseplager som gjør at hun ikke kan sitte.

I rettssalen hadde hun også med seg en spesiell vekse, med en beskjed til PST:

Motivet

Påtalemyndigheten mener at teaterstykket og hendelser i etterkant, var det som drev Laila Anita Bertheussen til å sende trusselbrev, tagge «rasisit» på egen husvegg og starte branner i egen bil og søppeldunk.

Under teaterstykket ble video av husveggen til Bertheussen og Wara vist. Wara ble sammen med andre prominente politikere inkludert i et «rasistisk nettverk».

– Tiltaltes hensikt var å gi inntrykk av at det var personer bak «Ways of seeing» eller personer som sympatiserte med, eller var inspirert av «Ways of seeing», som sto bak, sa aktor Marit Formo i retten.

Fant urin på brev

Truslenes innhold er også knyttet opp til teaterstykket:

Et intervju i Morgenbladet med en av skuespillerne hadde tittelen: «Jeg må bare le av dem». Skuespillerne uttalte også: «Det er ikke vi som er farlige, det er dem.» Disse to uttalelsene er også klippet ut og limt på de to brevene som ble sendt Wara og ekteparet Tybring-Gjedde 29. januar 2019. Orden «dem» er byttet med «rasistene».

I brevet sto det også «Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HAHA HA». Datoen viser til at teaterstykket «Ways of seeing» skulle settes opp på ny.

Aktor Formo forklarer at det ble funnet urin på brevene, som også var brennmerket.

forrige









fullskjerm neste Trusselbrevene ble lagt frem i retten.

Ifølge påtalemyndigheten har brevet som ble sendt til Bertehussen og Wara nesten identisk innhold som et brev sendt til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

Påtalemyndigheten mener dessuten at brevene ble laget sammen dag.

– Startet brann etter debatt

19. desember 2018 anmeldte Bertheussen involverte bak teaterstykket og selve forestillingen, og 17. januar 2019 var Bertheussen til stede på en debatt om overvåkning, personvern og ytringsfrihet. Det var også Pia Marie Roll og Ketil Lund, begge fra teaterstykket «Ways of seeing».

Samme dag lå det et brev i postkassen til Bertheussen og Wara: «Trekk anmeldelse. Neste gang får vi det til». Det lå også plast og hyssingstumper som luktet bensin i postkassen.

Under debatten ble det tema at Bertheussens omstridte anmeldelse var henlagt.

– Det ble også opplyst at det var under denne debatten at tiltalte først fikk vite at anmeldelsen var henlagt av politiet, sier aktor Formo.

Da Bertheussen kom hjem, hentet hun det truende brevet som påtalemyndigheten mener hun selv står bak. Deretter skal hun ha startet en brann i søppeldunken ved hjelp av rødsprit.

Wara-intervju

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara skal forklare seg som fornærmet i saken 17. september.

– Temaene vil være hva han følte, så og opplevde i forbindelse med hendelsene denne natten og morgenen etter. Det vil også bli avspilt et kort TV-intervju som han ga til NRK den 7. desember hvor han gir uttrykk for sitt syn på det som hadde skjedd, sier Formo.

Publisert: 08.09.20 kl. 11:40 Oppdatert: 08.09.20 kl. 11:56

