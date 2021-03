KARANTENE: Comfort Hotel Runway er et av hotellene på Gardermoen som nå brukes som karantenehotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Karantenehotellene: Nær dobler kapasiteten før påske

– Vi tar sikte på å øke kapasiteten vår til 3000 rom i første omgang, og vi er i dialog med flere hoteller for å få ytterligere kapasitet, sier Roger Sandum i Ullensaker kommune.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Kommunen har ansvaret for å skaffe hotellrom til dem som trenger karantenehotell på Gardermoen. Med påsken rett rundt hjørnet og strengere regler fra myndighetene har behovet økt fra dagens 1600 rom til omtrent 3000, som Aftenposten tidligere har omtalt.

– I tillegg har vi en god dialog med Oslo kommune med sikte på bistand derfra om vi skulle få behov for det, sier Roger Sandum.

Fra mandag trer de nye reglene i kraft: «Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.»

De ti dagene kan reduseres noe ved å avgi negativ coronatest etter syv døgn. Den siste tiden har man kunnet avgi denne testen etter tre døgn.

Flere politioppdrag

– Vi har hatt noen oppdrag tilknyttet karantenehotellene. Noen av dem går på uenigheter og småkrangling. Det er litt ulike årsaker til hvorfor politiet blir tilkalt. Det er folk som krangler seg imellom, folk som er uenig om betaling og regelverk, for eksempel, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til VG.

– Det har vært en del oppdrag på ordensproblematikk. Vi får også meldinger om folk som unndrar seg karantenen og forsvinner fra stedet. Det kan både være før de sjekker inn på hotellet og at de drar derfra før karantenen er ferdig.

URO: Politiet har flere oppdrag knyttet til karantenehotellene ved Norges største flyplass. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Forstår at det er kjipt

Jonas Johansson er direktør ved de to hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel Runway, som brukes som karantenehotell for reisende.

– Vi har forståelse for at det er kjipt å bli satt i karantene mot sin vilje. Det prøver vi å løse på en så god måte som mulig, men det er klart at et karanteneopphold ikke blir som den hotellopplevelsen vi ønsker å gi våre gjester. Utover det har vi ingen kommentar, sier Johansson.