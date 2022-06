KRISENS KJERNE: Bergen Helsehus Legekontor har ikke leger på jobb hver dag grunnet sykemeldinger og rekrutteringsproblemer.

2000 pasienter rammet av kommunal fastlegekollaps: − En varslet krise

Nye kommunale legekontor skulle løse fastlegekrisen i Bergen. I stedet er det full kollaps: Enkelte dager er det nå ingen leger til stede på kommunens legekontor.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Pasientene opplever situasjonen som en krise. Det er en innbyggerkrise. Pasientene får ikke fastlegetilbudet som er lovfestet for dem, sier Merethe Brattetaule, leder for Enhet for allmennmedisin i Bergen, på telefon til VG.

Bergen er nå i den situasjonen at Bergen Helsehus Legekontor og Alrek legesenter – begge kommunale – ikke har klart å rekruttere nok leger. I tillegg er de rammet av sykemeldinger blant legene og vikarene som er ansatt.

Rundt 2000 pasienter står i realiteten uten fastlege, noe som har ført til situasjoner der enkelte pasienter må oppsøke Bergen legevakt for å få helsehjelp.

Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

KRISELEDER: Merethe Brattetaule, leder for Enhet for allmennmedisin i Bergen, sliter med å rekruttere nok spesialister i allmennmedisin.

– Det er ikke ideelt. Det er en vanskelig situasjon for mange pasienter og det er vi lei oss for, sier Brattetaule.

– Hvordan skal dere løse situasjonen?

– Det er en nasjonal krise. Dette er ikke noe kommunene kan løse alene. Det er en forventning om at det skal løses på nasjonalt nivå.

Bryter loven

Bergen kommune har 17. juni ledig 17 fastlegehjemler, opplyser Brattetaule, som understreker at selv om det er krise i Bergen er det ingen lister som ikke er betjent.

– Øyeblikkelig hjelp håndteres av legevakten. Nødvendig helsehjelp er en prioritering. Vi har gode leger og tilbud i Norge, men nå er det krise fordi vi ikke har nok leger, forklarer Brattetaule.

– Hvorfor har dere ikke nok?

– Vi har ikke klart å rekruttere nok i forhold til antallet leger som har sluttet. Fastlegekorpset har høy alder, mange går av med pensjon. Vi har hull som ikke blir dekket.

LEGEVAKTEN SOM STØTTESPILLER: Fastlegekrisen i vestlandshovedstaden fører til at Bergen legevakt må ta seg av pasienter som egentlig skulle fått behandling hos de kommunale fastlegene.

Å rekruttere leger er en omfattende og tidkrevende prosess, understreker Brattetaule. Ofte tar det over 6 måneder fra en lege er rekruttert til vedkommende er på plass i legestolen. Når legelistene betjenes av en rekke vikarer, skaper det frustrasjon blant pasientene, opplever hun.

– Hva er tilbakemelding fra de ansatte kommunale legene?

– De melder at de er bekymret.

– Har det oppstått helsefarlige situasjoner som følge av dette?

– Nei, ikke som jeg har hørt om. Men pasientene får ikke fastlegetilbudet som er lovfestet for dem. Det er Bergen kommune smertelig klar over.

Ingen fastleger ledige

Ettersom det ikke er en eneste fastlege i Bergen ledig, må innflyttere til byen må sette seg på venteliste og dermed beholde fastlegen der de kommer fra inntil videre.

I praksis innebærer det at en innflytter fra for eksempel Alta kan komme til å måtte fly til Finnmark for å få møte en fastlege fysisk. Alternativt må vedkommende bytte fastlege til ledige leger i kommunene utenfor Bergen, oppsøke legevakten eller betale for privat legehjelp.

I mai fremla Helsedirektoratet årsrapporten for allmennlegetjenesten 2021. Den 114 sider lange rapporten fastslå at det blir stadig færre ledige plasser i fastlegeordningen og at rekrutteringen går for sakte. Det er også for mye å gjøre per fastlege.

KRITISERES: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte da at dagens fastlegeordning har gått fra vondt til verre. Handlingsplanen som Solberg-regjeringen la fram i 2020, har mange gode tiltak, men har ikke hatt ønsket effekt, mente hun.

– Vi vil derfor bygge videre på det som fungerer med handlingsplanen, samtidig som vi tar ta nye og sterkere grep, sa Kjerkol.

Hun uttalte videre at regjeringen «jobber derfor med sterkere og mer strukturelle endringer» og at innretningen og finansiering av allmennlegetjenesten vil bli gjennomgått.

– En varslet krise

Spesialist i allmennmedisin Lina Kristin Welle-Nilsen er fastlege ved Loddefjord legesenter og tillitsvalgt for de næringsdrivende fastlegene i Bergen. Hun etterlyser tydeligere tale og handling fra regjeringshold:

– De kommunale legekontorene er brannslukking. Kommunen peker på Staten og Staten peker på kommunen. I mellomtiden dør kuen mens gresset gror. Det er statlige midler som må til og det er helseminister Kjerkol som kan ordne opp, sier Welle-Nilsen i et telefonintervju med VG.

– Kjerkol sier at vi fastleger må vente på neste statsbudsjett og være tålmodige, men det er her og nå det er krise. Dette er en varslet krise, et varslet forlis. Nye fastleger som går inn i jobben nå, sier at det oppleves som å kjøpe billett til Titanic etter at den har begynt å synke, tordner hun.

REFSER REGJERINGEN: Lina Kristin Welle-Nilsen, spesialist i allmennmedisin og tillitsvalgt for de næringsdrivende fastlegene i Bergen.

– Hva mener du må gjøres?

– Vi har ikke råd til å miste en eneste fastlege. Det som må til er bedre økonomiske betingelser og økt driftstilskudd. Det er nesten ingen som synes synd på fastlegene fordi vi er en høyt utdannet gruppe med god lønn, men dette handler ikke om lønnen vår, men om muligheten for å ha et liv utenom å være fastlege.

Mener jobben er hamsterhjulløp

Et av hovedproblemene til fastlegene Welle-Nilsen representerer er at de har for mange pasienter på legelistene. Ifølge den tillitsvalgte fastlegen er 900 til 1000 pasienter per fastlege «rikelig».

– Enkelte fastleger har så mange som 1800 pasienter på listene sine. Vi får 653 kroner i driftstilskudd per pasient på listen. For den summen årlig skal jeg holder kontoret åpent, ha sekretær og elektroniske løsninger for å kommunisere med sykehus og kommune, sier hun.

– Den eneste måten vi kan få kontoret til å gå rundt på er å øke pasienttallet på listen. Det eneste alternativet vi fastleger har er å løpe fortere i hamsterhjulet. Det er en utarming av fastlegeordningen at vi bare løper fortere og fortere og fortere.

Mangelfull kommunikasjon skaper en usikkerheten blant legene som gjør at mange ser for seg et skrekkscenario, hevder Welle-Nilsen.

– Kjerkol holder kortene så tett mot brystet at ingen vet mer enn at hun «skal se på organiseringen». Da vet vi ikke hva hun tenker. Det skaper usikkerhet i fastlegeordningen for oss som er etablerte og det kan føre til at nyutdannede leger sitter på gjerdet lenger enn godt er når det gjelder å velge å bli fastlege.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er forelagt kritikken. Hun er på reise fredag ettermiddag og har så langt ikke svart på VGs henvendelse.