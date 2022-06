Uenigheter i Resett: Redaktør sykmeldt og byttet ut

Resett er to ganger nektet opptak i Norsk Redaktørforening. Avslaget gjør at Resett ikke faller inn under pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Avslaget ble begrunnet med Resetts gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, at de tilbød et intervjuobjekt en stor pengesum for å la seg intervjue i en bestemt sak, samt at avisen oppfordret til boikott av andre medier.