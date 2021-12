NYTTÅRSFEST? Det er lov å feire nyttår sammen med studievennene dine dersom dere holder avstand.

Dette er jule- og nyttårsrådene til studenter

Nakstad ber studenter utsette hjemreisen til studiebyen dersom de ikke er i form. Han kommer også med råd for nyttårsfeiringen.

Julefeiringen er over, og romjul kan bety at flere studenter reiser tilbake til studiebyene sine for å feire nyttår der.

Helsedirektør Espen Nakstad ber studenter være obs på symptomer før de reiser.

– Når man reiser hjem fra juleferie er det viktig å være frisk under reisen, og heller utsette den hvis man ikke er i form, råder han.

Disse reglene må du følge på reisen

Nakstad sier at friske studenter skal følge de samme reglene som ellers.

– Studenter som reiser tilbake til studiestedene sine før nyttår må naturligvis følge de samme smittevern­reglene og rådene som ellers, sier han.

TOG: Dersom du skal reise med tog eller busser det påbud om munnbind hvis du ikke kan holde 1 meters avstand til andre.

Hvis du trenger en oppfriskning, kommer de viktigste rådene for hjemreisen her:

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

Før reisen anbefaler regjeringen at du begrenser antall nærkontakter. Men ikke isoler deg, er oppfordringen.

Merk at det karanteneplikt for nærkontaktene til en bekreftet smittet person. Her kan du sjekke om du må i karantene. Hvis du er i karantene skal du ikke reise.

BEER PONG? Det er lov så lenge du holder avstand til konkurrenten.

Det er lov å samles på nyttårsaften

Det er lov å samles på nyttårsaften innenfor gjeldende antallsbegrensninger.

– Pass på at alle som er til stede er friske og ikke bryt eventuell karantene for å kunne være med, legger Nakstad til.

