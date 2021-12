VURDERING: Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre, savner en grundig vurdering fra regjeringen og byrådet på hvorfor vi ikke tar i bruk coronapass for å holde mest mulig åpent.

Vil ha ny debatt om coronapass: − Det må bety noe å være vaksinert

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener tiden er overmoden for å ta coronapass i bruk i Norge, og at uvaksinerte må ta konsekvensene av egne valg.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det kan se ut som om pendelen har snudd og folk som er vaksinert og følger alle råd og retningslinjer er i ferd med å miste tålmodigheten og skylder på de uvaksinerte. Det må ikke skje, sier Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Mens en rekke europeiske land, deriblant Sverige, har tatt i bruk coronapass for å holde samfunnet åpent, er norske myndigheter avventende til å innføre det samme.

Regjeringen åpnet i november for at kommuner kunne innføre coronapass lokalt. Noen uker senere kom omikron til landet.

Rygg sier hun savner en god og grundig vurdering, både fra regjeringen og byrådet, på hvorfor vi ikke tar i bruk coronapass for å holde mest mulig åpent.

– Jeg mener, helt grunnleggende, at det må bety noe å være vaksinert. Diskusjonen om hva det skal bety, har ingen våget å ta i Norge. Det virker som alle beslutningstagere har fått berøringsangst.

BRUKER CORONAPASS: Mange europeiske land, deriblant Sverige, har tatt i bruk coronapass for å holde samfunnet åpent. Dette er et illustrasjonsbilde.

Hun mener tiden er overmoden for at man tar coronapass i bruk.

– Om det innebærer at det får konsekvenser for de som har valgt ikke å vaksinere seg, så tenker jeg de må ta konsekvensen av egne valg, eller de kan teste seg inn. Kanskje vil også innføring av coronasertifikat føre til at flere som til nå har latt være å vaksinerer seg, tar en tur til nærmeste vaksinesenter og tar den første dosen. For sin egen skyld, og for alle andres.

– Jeg forstår det ikke

Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å avvente bruk av coronapass.

– Selv om mye tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, er det mer usikkert hvor stor effekt den har på smittespredning, særlig med omikron, sa statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB onsdag.

I forrige uke ble det kjent at Helsedirektoratet har snudd i saken. Fra å være for coronapass, uttalte direktoratet sist torsdag at omikronvarianten gjør et coronapass unødvendig.

– Vi har hørt under hele pandemien at vi trolig må lære oss å leve med viruset, men det ser ikke ut til at vi har lært noe som helst, sier Rygge.

– Når smittetallene fyker i været, og flere blir syke, gjør vi nøyaktig det samme nå som vi gjorde før coronasertifikatet var på plass. Jeg forstår det ikke.

Høyre-politikeren peker på at folk over hele Europa har forholdt seg til bruk av coronapass siden juli, mens det i Norge fortsatt blir sett på med stor skepsis, mener hun.

– Ved å holde det som er mulig å holde åpent ved å ta i bruk coronasertifikatet, kunne vi holdt flere i arbeid og redusert i hvert fall den økonomiske krisen.

Vurdert bruk av coronapass

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere anbefalt bruk av coronapass som kontaktreduserende tiltak.

Til NRKs Dagsnytt 18 onsdag fremholdt FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de har vurdert om coronapass bør brukes som et middel for å bremse smitterisikoen blant uvaksinerte.

– Vi har vurdert å bruke sertifikatet til ikke å la uvaksinerte være med der andre er med, fordi risikoen for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet, er så høy, sa Stoltenberg.

AVVENTE: Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig anbefalt å avvente bruk av coronapass.

– Det vi vet om omikron er at det er mer smittsomt enn andre varianter, og at det så langt – heldigvis – ser ut til å gi et mildere sykdomsforløp. Da mener jeg vi må våge å ta debatten om det er riktig å late som om coronasertifikatet ikke eksisterer, og bare stenge ned, sier Rygg.

– Foreløpig ser det ut til at vaksinerte også blir smittet og smitter omikron videre. Vil innføring av coronapass ha noen effekt da?

– Jeg opplever at fagmiljøene er usikre på hva som er riktig løsning, og siden vi ikke har prøvd det ut, har vi heller ingen egne erfaringer å trekke lærdom av. Omikron er selvsagt en joker, men jeg skulle ønske vi for eksempel kunne prøvd ut skjenking på spisesteder som kombinerer coronasertifikat med besøksregistrering og servering ved bordene, eller på kulturarrangement med faste tilviste plasser, sier Rygg.

– Jeg får vondt av alle som nå stenger ned i det som skulle være høysesongen.

– Viktigste å begrense smitten

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen skriver i en e-post til VG at det å ha et coronasertifikat ikke er ensbetydende med at du ikke kan smitte, eller bli smittet.

– Det viktigste nå er at folk har færre nærkontakter, ikke å tilrettelegge for mer kontakt. Derfor har vi innført omfattende nasjonale tiltak. Dette er i tråd med anbefalingene vi har fått fra FHI og Helsedirektoratet.

Hun skriver videre at de fortløpende og grundig vurderer bruk og innføring av coronasertifikat.

– Men nå er det viktigste å begrense smitten og ikke overbelaste helsetjenesten i kommunene og sykehusene.

Byrådet i Oslo har fått tilsendt Ryggs uttalelse om at hun savner en god og grundig vurdering, både fra regjeringen og byrådet. De viser videre til myndighetene, som tar beslutningen om innføring av coronapass.