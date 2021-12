FULL FYR: Bildet er tatt kort tid etter at det begynte å brenne i eneboligen fredag kveld.

Hus brant ned: − Spesielt når noe sånt skjer på julaften

Ordføreren i Ål har vokst opp like ved huset som brant ned fredag kveld. Hun er lettet over at ingen ble skadet.

Av Oda Ording og NTB

– Det er jo selvsagt dramatisk, og det er spesielt når noe sånt skjer på julaften, sier ordfører Solveig Vestenfor lørdag morgen.

Kvelden før fikk hun en telefon fra rådmannen, med beskjed om at det brant kraftig i en enebolig i Ål kommune i Hallingdal.

Alle fire som bodde der kom seg ut, men det skulle gå nesten fem timer før brannvesenet var ferdige med slukningsarbeidet. Bilder fra stedet viste massiv røyk og flammer som sto ut av taket.

Vestenfor har selv vokst opp like i nærheten.

Da hun litt utpå kvelden kjørte moren sin hjem fra juleselskapet, passerte de huset. Det gjorde inntrykk.

– Det var tydelig at brannen hadde vært kraftig, men heldigvis var det svært god kontroll ved midnatt da vi kjørte forbi.

Rådmann Karsten Dideriksen satt i juleselskap med familien da han mottok telefonen fra brannvesenet.

– Det var helt klart dramatisk, og det er vanskelig å forestille seg hvordan folk har det i en sånn situasjon, sier han.

RÅDMANN: Karsten Dideriksen i Ål kommune.

– Uansett når på året det skjer, er det like tragisk.

Han forteller at kommunen utover dagen vil jobbe med å ivareta familien.

– De blir fulgt opp og har et midlertidig sted å bo.

Dødsbrann i Oslo: – En forferdelig tragedie

På julaften og gjennom natten har det vært flere alvorlige husbranner rundt om i landet.

En person omkom, og tre brannmenn ble skadet, etter en brann natt til første juledag på Stovner i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller dødsbrannen en forferdelig tragedie. Én kvinne omkom, og 30 personer mistet hjemmene sine.

– Det er en forferdelig tragedie. Tankene går til dem som har mistet hjemmet og til de familiene som er hardt rammet etter at en person omkom, sier Johansen til Avisa Oslo.

– Dette skjer i en tid hvor man skal være sammen med familie og ha juleglede. Vi må jo håpe at de som nå står uten hjem, raskt finner steder hvor de kan bo, sier han videre.

15 av personene som nå står uten tak over hodet, ble sendt til legevakta. I tillegg ble tre brannmenn skadd i brannen i boligblokken på ni etasjer i Tokerudberget natt til 1. juledag.

Brannvesenet: Holdt på til klokken 03

Det som gjorde slukningsarbeidet i Ål krevende, var at brannen satte seg i konstruksjonen, forteller innsatsleder Bjørn Erik Bergmann.

Muligens begynte den på verandaen, sa vaktlederen for 110-sentralen til VG fredag kveld.

– Vi fikk ganske raskt avklart at det ikke var folk inne, og at de var kommet i sikkerhet, sier Bergmann.

Dermed kunne mannskapene hans fokusere på å forhindre spredning til naboboligene. Ti-femten stykker fra brannstasjonene på Ål og Gol var i sving for å få kontroll på flammene.

Først ved 03-tiden natt til første juledag, var hovedinnsatsen avsluttet.

– Boligen er nok totalskadet, men det kan være intakte gjenstander i boligen, sier Bergmann.

Rådmannen opplyser lørdag formiddag at branntomten er stengt av. Først når politiet har mulighet til å gå inn, vil de finne ut av om det er noen verdier igjen.

Flere branner siste døgn

Dette er de andre brannene VG har omtalt det siste døgnet:

Desember er den brannfarligste måneden i året, ifølge Tryg Forsikring. Julaften i 2020 var dagen i året med flest branner.

26 brannhendelser fant sted på julaften i fjor, mens 81 skjedde i romjulen.

– De fleste branntilløp starter ved komfyren på kjøkkenet, og julaften tilberedes det mye fet julemat i grytene. Familier samles og det er fort gjort å glemme komfyren noen sekunder, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

– For de som rammes av brann i julen er det ekstra tragisk, og vi oppfordrer alle til å utvise forsiktighet med spesielt ild og levende lys, samt aldri forlate kjøkkenet under matlaging.