DRAMA: Øystein Gjerdrum og barnebarna flyktet fra leirskredet på Ask. Huset de sov i natt til 30. desember i fjor, sto i bakgrunnen her, men ble nylig revet.

Flyktet fra raset med barnebarna: − Jeg var veldig redd og veldig stresset

GJERDRUM (VG) Øystein Gjerdrum så skredkanten like bortenfor huset da han evakuerte med tre barnebarn: – Jeg skjønte at vi svevde i livsfare, sier 69-åringen.

På ettårsdagen for dramaet følger vi ham fra Nystulia til herredshuset i Gjerdrum, samme ruten som da de flyktet fra kvikkleireskredet.

– Jeg var veldig redd og veldig stresset. Men jeg prøvde å beholde roen på grunn av ungene, sier Øystein Gjerdrum til VG.

Ti personer og et ufødt barn omkom i skredet som rammet Ask i Gjerdrum på Romerike natt til 30. desember 2020. Ni bygninger med 31 boenheter ble tatt av leirmassene.

– Jeg tenker på de som sitter igjen. Familien hadde vært sammen i julen, trygge og glade. Og så er plutselig noen borte. Det er veldig brutalt.

BOLIGFELT: Øystein Gjerdrum er tilbake i boligfeltet Nystulia, der flere hus ble tatt av det store kvikkleireskredet for ett år siden.

Øystein Gjerdrum er finnmarking fra Bjørnevatn, men bygget hus på Gjerdrum i 1984 og tok etternavnet til kona.

Huset ristet

69-åringen pleide å passe datterens barn på 8, 10 og 12 år mens hun jobber natt.

Femte juledag i fjor, etter at de hadde sovnet, så han TV over midnatt i datterens leilighet, til han bikket over på sofaen og trakk et pledd over seg.

Litt over klokken 03.30 ble han vekket av en risting i huset.

– Jeg trodde det var en hjullaster eller stor anleggsmaskin utenfor og sovnet bare igjen. Men ti minutter senere ristet det kraftigere, som når snø raser av taket.

Det fikk datterdatteren på 12 år til å våkne og komme ned etter vann.

– Da gikk strømmen og det ble bekmørkt. Hun ropte «morfar, det er ikke vann heller». Da ble jeg litt forvirret, forteller Øystein Gjerdrum.

– Vi må flykte

Plutselig hamret nabokvinnen på ytterdøren.

– Hun ropte «det går ras, vi må flykte». Jeg løp ut på terrassen. Der så jeg konturene av skredgropen og skimtet hustak langt der nede. Jeg forsto det var gått et kjemperas.

Ute var det iskaldt og tett snødrev. Gjerdrum kikket ut i mørket.

– Jeg så at rekkehus var borte. Da tenkte jeg at nå er det mange som har dødd.

Han ba ungene skynde seg i klærne.

– Jeg sa vi måtte flykte, for nå er det farlig.

LIVREDD: Øystein Gjerdrum husker hvor redd han var, mens han sammen med barnebarna og naboen gikk mot herredshuset.

Sammen med nabokvinnen, som hadde katten i bur, begynte morfaren og barnebarna å gå i retning av herredshuset 400–500 meter fra Nystulia.

– Alt var dempet

Langs veien gjennom boligfeltet banket de på dører for å varsle naboer, men ingen åpnet.

– Jeg forsøkte også å ringe fosterdatteren min, som bodde i et rekkehus i nærheten. Familien skulle på hytta, men jeg var ikke sikker på om de hadde reist.

Øystein Gjerdrum og de fire andre var de første som kom til herredshuset, samtidig med ordføreren, som låste opp for etter hvert å ta imot flere hundre evakuerte.

– De aller fleste som kom, var tynnkledde. Enkelte hadde fått leire på seg. Noen gråt, alle var lavmælte. Nesten ingen snakket med hverandre. Alt var veldig dempet.

OMSORG: Øystein Gjerdrum betrakter hjertene som er hengt opp til minne om dem som omkom og tragedien som rammet bygda.

«Enn hvis»

69-åringen husker det som en lettelse å komme i sikkerhet med barnebarna. Men etter at han kom hjem der han bor utenfor kommunesenteret Ask, måtte han selv evakuere.

Øystein Gjerdrum har ikke fått psykiske reaksjoner i etterkant. Det tror han skyldes at han er vel voksen og har jobbet som intensivsykepleier og som medic i Nordsjøen.

– Jeg har sett mye fælt og er vant til skader og gjenopplivning. Dessuten har det betydd noe at huset ble stående. Hadde det rast fem minutter etterpå, ville vi tenkt «enn hvis» ...

Fosterdatterens hus havnet etter hvert på skredkanten og måtte rives. Datterens hus, som de flyktet fra katastrofenatten, ble revet for noen uker siden.

ETT ÅR ETTER: Markeringer med hjerter og lys nær husene ved skredkanten i Nystulia på Ask i Gjerdrum. Foto: Fredrik Solstad / VG

På årsdagen for tragedien går gråhvit himmel og snødekket jord i ett i Gjerdrum. Men skredkanten er synlig ved bebyggelsen på Ask og brukne trær står på skjeve i gropen.

– Har det ikke helt bra

– Jeg har tenkt mye på alle som ble heist ut av raset. Det var 15 som ble berget. Redningsmannskapene gjorde en beundringsverdig innsats, sier Gjerdrum.

Han tror mange kjenner på sterke følelser på ettårsdagen.

– Vemod, kanskje uro. Mange av de 1600 som ble evakuert, ønsket ikke flytte tilbake. De har ikke noen psykisk lidelse. Men de har det ikke helt bra.

Gjerdrum sier at mange kjenner hans bakgrunn fra akuttmedisin og stiller ham spørsmål.

– Jeg prøver å forklare at reaksjonene nok har sammenheng med at de hadde et sted de var glad i, der de følte seg trygge. Og så ble det et monster som tok liv .