EKSAMEN: Midt i eksamenstiden står flere studenter nå uten deltidsjobb.

Vil gi studenter dagpenger hvis de mister deltidsjobben

Studenter som mottar studiestøtte har ikke krav på dagpenger om de blir permittert. Det vil SV endre på.

Publisert: Nå nettopp

Freddy André Øvstegård (SV) sier at de vil be regjeringen innføre dagpenger for studenter som har mistet jobben.

– Mange studenter blir satt på bar bakke når de blir permittert fra for eksempel serveringsbransjen. Vi ønsker at det blir innført et unntak fra loven, slik at studenter som mottar studiestøtte også kan få dagpenger dersom de har hatt deltidsjobb. Eller at det lages en egen ordning i lånekassen, sier Øvstegård.

– Lønnet deltidsjobb

Han opplyser at inntektssikring nå er det viktigste, men at han forventer at regjeringen også ser på støtte til tiltak for psykisk helse.

DAGPENGER: Freddy André Øvstegård (SV) ønsker en ordning for studentene.

– Vi har lært at studenter har det tøft psykisk når de sitter alene på hybelen i pandemien. Vi ønsker at regjeringen skal gjøre mer her, sier Øvstegård.

– Hvordan vil dere skille studenter som skal få dagpenger og de som ikke skal få?

– Kravet må være at du har hatt lønnet deltidsjobb som du nå har mistet, svarer Øvstegård.

SV var et av partiene som lovte høyest studiestøtte før valget, men når statsbudsjettet som ble støttet av SV ble presentert ble studentorganisasjonene skuffet. Norsk studentorganisasjon (NSO) mente regjeringen og støttepartiet brøt valgløftene til studentene.

– Hvor hardt vil SV kjempe for dette?

– Vi vil kjempe hardt for dette, og håper Ap og Sp er enige med det de selv sa i fjor, da de også krevde inntektssikring for studentene. Regjeringen må få flertall for krisehjelpen med oss, siden det har budsjettkonsekvenser, der gis SV en nøkkelrolle.

Studenter er bekymret

Regjeringens nye pandemitiltak er nå innført. Flere bedrifter i serveringsbransjen har stengt på grunn av påbudet om skjenkestopp og avlyste julebord.

Leder i NSO, Tuva Todnem Lund, sier til nettavisen Khrono at flere studenter er permittert fra deltidsjobbene sine.

SLITER: Tuva Todnem Lund i NSO håper den forrige krisepakken, som ga midler til psykiske helsetilbud og deltidsjobber til studenter, blir videreført.

Til VG sier hun de blir kontaktet av studenter som er bekymret.

– Studenter som mister jobben eller blir permittert, har ikke rett på dagpenger eller lignende gjennom NAV. Det gjør at mange bekymrer seg for hvordan de kan dekke utgifter nå i tiden fram til de får tilbake jobbene sine, sier hun til VG.

Like rettigheter

NSO vil at studenter som arbeidstagere skal ha de samme rettighetene som andre når de mister jobben.

– Så lenge det er politisk vilje til at studenter skal arbeide deltid ved siden av studiene, bør også de samme sikkerhetsnettene gjelde for oss som for våre kollegaer på arbeidsplassen. Vi skatter jo, som alle andre, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund.

Frykter frafall

– Vi ser at mange mister jobben. Veldig mange studenter jobber i utelivsbransjen, på barer og restauranter, sier leder i Akademikerne, Lise Randeberg, til VG.

Randeberg er bekymret for at mangelen på støtte kan føre til en situasjon hvor ikke alle kan studere.

– Halvparten av studenters inntekter kommer som lønn. Enten så må de få penger hjemme fra eller så må de jobbe ved siden av studiene. Vi kan nå få en situasjon hvor ikke alle kan studere på grunn av økonomien, sier hun til VG.

Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Curt Rice, sier til Khrono at han håper utdanningsministeren kommer med økonomiske svar til studentene. Han frykter også at flere dropper ut av studiene.

– Vi må få på plass gode løsninger for dem. Dette er viktig med tanke på å unngå frafall, sier han til dem.