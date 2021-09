NEKTER FOR DRAP: Onsdag i forrige uke ble mannen i 50-årene pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs. Han er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen.

Tengs-siktedes ekskjæreste: − Han visste om hver eneste stikkvei

STAVANGER/OSLO (VG) Både i avhør og i en bok har den drapssiktede mannen hevdet at han ikke var kjent i området der Birgitte Tengs (17) ble drept. Det reagerer hans tidligere kjæreste på.

Kvinnen fra Haugesund var kjæreste med den nå drapssiktede mannen i noen år på begynnelsen av 1990-tallet. I et tidligere politiavhør har den drapssiktede fortalt om dette forholdet, og at det tok slutt i januar 1994.

– Jeg ble kjent med ham da jeg var 16–17 år gjennom en venninne. Han var en rocka fyr utseendemessig med langt hår. Han virket kjekk og hyggelig på alle mulige måter, sier hun.

Ifølge ekskjæresten var de to sammen i to-tre år. I denne perioden skal den drapssiktede mannen blant annet ha fått seg en leilighet i Haugesund der de to bodde sammen en stund.

– Han var rolig av seg, veldig rolig til å være en så ung gutt. Han drakk ikke alkohol og røyket ikke. Utad var han svigermors drøm, rett og slett, sier hun til VG.

Ifølge kvinnen skal Tengs-siktede ha vært en mann med en veldig liten vennekrets da hun traff ham på begynnelsen av 1990-tallet.

– Jeg mistet litt av min vennekrets da vi var sammen. Det var bare meg og ham, og det skulle bare være meg og ham. Vi hadde ingen felles venner heller, sier hun.

Mistenkte ham ikke

I tiden etter at Birgitte Tengs ble funnet drept, og politiet jaktet en eller flere gjerningspersoner, hadde ikke kvinnen fra Haugesund noen tanker om at ekskjæresten kunne stå bak.

– Nei, jeg tenkte ikke på ham i det hele tatt. Jeg tenkte overhodet ikke på ham, sier hun.

I 2016, drøyt 20 år etter det uoppklarte drapet, skrev forfatter Bjørn Olav Jahr boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Ekskjæresten har lest boken og sier at hun i senere tid har fått vite at mannen hun var sammen med på 1990-tallet var intervjuet i den.

– Jeg reagerer på at han (journ.anm. Tengs-siktede) i boken forteller at han ikke vet hvor Gamle Sundsvei på Karmøy er, sier hun.

Gamle Sundsvei er veien som går forbi stedet der Tengs ble funnet drept.

– Vi kjørte en god del bil da vi var sammen, og var det en som visste om hver stikkvei på Karmøy, så var det han. Han visste om hver eneste stikkvei. Jeg reagerte derfor på at han i boken sa at han ikke visste det, sier ekskjæresten i dag.

Også i vitneavhøret fra desember 1995 sier mannen at han ikke var kjent i området der Tengs ble drept.

VG har forelagt mannens forsvarer Stian Kristiansen påstandene i denne saken.

– Jeg har ingen kommentar til dette, skriver han i en SMS.

Høyhælte sko og undertøy

Etter en stund som samboere i leiligheten i Haugesund, begynte ekskjæresten å legge merke til en del små «rarieteter», som hun selv omtaler dem.

– Jeg begynte å finne dameklær i skapet hans, blant annet høyhælte sko, kjoler og en del sexy undertøy, sier hun.

Observasjonene og funnene gjorde at hun begynte å stille spørsmål til den nå drapssiktede mannen.

– Jeg begynte å lure på hva det var. Han ga meg all slags unnskyldninger, som at det var gaver til meg og sånne ting. Etter dette ballet det litt på seg med en del småkrangling. Jeg drakk litt, men det gjorde ikke han, forteller hun.

Mannen er straffedømt flere ganger, blant annet for krenkende oppførsel og innbrudd, hovedsakelig i kvinners private boliger, der han stjal klær og sko fra dem. Dommene VG er kjent med strekker seg fra tidlig 90-tall til 2005.

ÅSTEDET: Her ble Birgitte Tengs funnet drept 6. mai 1995.

Voldsdom

I desember 1995 ble den nå drapssiktede mannen innkalt til vitneavhør i Tengs-saken. Der fortalte han blant annet om en voldsdom mot ham fra 1991. Ifølge avhøret ble han idømt ubetinget fengsel for vold mot en psykolog og gjorde opp dommen gjennom et halvt år i varetekt.

I et annet vitneavhør i Tengs-saken, fra desember 1996, forklarte den nå drapssiktede mannen om forholdet han hadde hatt til Haugesunds-kvinnen.

Ifølge hans forklaring ble de to sammen i 1992 og samboere året etter. Han forklarte videre at de bodde i en leilighet i Haugesund frem til januar 1994.

I vitneavhøret beskrev den drapssiktede mannen et normalt samliv, men påpekte at de hadde et ulikt syn på alkohol. Han mente dette ødela forholdet mellom dem, ifølge vitneavhøret.

Kvinnen fra Haugesund er i dag gift med en annen mann. Hun har fortalt ektemannen om sin relasjon til Tengs-siktede og forholdet mellom dem for 30 år siden.

– Jeg synes det er skummelt, men samtidig får jeg en «kan det virkelig være ham»- tanke – om det er ham. Jeg blir veldig ambivalent. Jeg har bodd sammen med ham og kjent ham på en annen måte.