OMVELTNING: Nok en gang må Trondheim trolig forholde seg til nye regler.

Møte med helseministeren i kveld: − Det har vært så mye uklarheter

Nok en endring i smittesporing og karantene kan skape en ny bølge forvirring, frykter flere kommuner.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld må helseminister Bent Høie blant annet trolig forsvare de nye endringene regjeringen innfører i TISK-strategien i et møte med alle landets kommuner.

Det var tidligere torsdag regjeringen kunngjorde at de planlegger å justere TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) innen kort tid.

Da erkjente statsminister Erna Solberg at informasjonsflyten til kommunene har gått for sakte.

Derfor skal ikke de nye endringene innføres før etter Bent Høie har vært i møte med kommunene og statsforvalterne om både innholdet og når det bør tre i kraft, ifølge helseministeren selv.

Kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden, sier til VG at han er «spent» på hvordan helseministeren vil kontre en eventuell kritikk fra ulike kommuner i dag.

– Med over 150 smittede per dag, har det ikke vært mulig for oss å smittespore alle, vi har måtte konsentrere oss til de nære kontaktene. Da mister man litt kontroll, forklarer Wolden.

SPENT: Kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden.

Med ordningen vi har i dag er fullvaksinerte og beskyttede unntatt fra smittekarantene. Det er også de under 18, med mindre det er deres husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er smittet.

Nå er planen at dette også skal gjelde andre, og dermed lette på arbeidsmengden til kommunenes smittesporingsteam.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Høie i en pressemelding.

Smittesporing vil dermed bare omfatte husstandsmedlemmer og de som regnes som «tilsvarende nære», som for eksempel kjærester.

I praksis betyr dette at den smittede selv eller andre – for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget – tar kontakt med øvrige nærkontakter og gir beskjed om at disse bør la seg teste.

Trondheim: – Det har vært så mye uklarheter

Selv om justeringen i TISK-strategien er gjort for å imøtegå kommunenes problemer, er Wolden likevel skeptisk til den faktiske gjennomføringen:

– Det har vært så mye uklarheter rundt TISK-strategien og test-regimet. Det som er viktig for oss nå, er at den eventuell endring ikke bare blir formidlet muntlig, men at den også nedfelt i den offentlige TISK-strategien, ser kommunedirektøren.

– Men er ikke en justering i TISK gode nyheter for dere og andre kommuner som har slitt med kapasitet?

– De gode nyhetene nå er at man åpner for vaksinering av 12–15 åringer, og at vi fikk klare signaler om at kommunene vurderer nivå på skolene, svarer Wolden.

Han forteller at Trondheim kommune vil ta opp spørsmålet om gult eller grønt nivå i skolen på en møte med kommuneledelsen fredag.

Indre Østfold: – Må skje i et ryddig og tydelig format

Også kommunaldirektør i Indre Østfold, Kenneth André Johannessen, er lettet over at regjeringen har tydeliggjort at kommunene kan sette skoler på gult nivå, dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Kommunens mulighet til å ha gult nivå fra åpningen har blitt oppfattet som en mer teoretisk mulighet, enn et reelt valg, sier Johannessen til VG.

Han ser frem til ytterligere avklaringer om endringen i TISK-strategien fra helseministeren torsdag kveld.

– Når vaksinasjonsdekningen stiger, vil det etter hvert være naturlig at innbyggerne har et større ansvar for å teste seg selv, mener direktøren.

Det viktigste er at det ikke skapes mer forvirring og utrygghet rundt regler enn, konstaterer han.

– Det er viktig for oss at en eventuell endring må skje i et ryddig og tydelig format. Forvirringen ikke blir større enn effekten. Det er det viktigste premisset for vår del.

Nye regler allerede i effekt i Ålesund

For Ålesund kommune medfører ikke endringene i TISK noe nytt. Der har de allerede vært nødt til å be smittede om å bidra i arbeidet.

– Vi har allerede gitt fra oss en del oppgaver knyttet til smittesporing når det er for mange tilfeller som blir meldt fra på en gang. Da har vi vært nødt til å gi et ansvar til de smittede selv om at de må varsle sine egne, og vi bruker SMS-varsling i stor grad, sier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund.

Han forteller at de også har brukt eksterne aktører som treningssenter, idrettslag, serveringssteder og skoler til å gi ut informasjon i stor grad.

– Denne typen justering gjør vi hele tiden for å i det hele tatt klare å håndtere situasjonen.

Mestad peker på at karantenereglene har vært forandret ofte, og at de stadige endringene har vært utfordrende.

– Vi må på en måte tilpasse oss og gjøre det beste ut av de ressursene vi har, men det er klart at de stadige endringene i reglene og oppdrag er en stor belastning på kommunene nå, det må vi kunne si.

Kommuneoverlegen forteller at smittebildet blant Ålesunds 67.000 innbyggere er sammensatt, og at de ser alt fra mindre utbrudd ved bedrifter hvor ansatte bor tett, til utbrudd ved barnehager og skoler.

Kommunen har også allerede innført en rekke tiltak for å få bukt med smitten. Blant annet er det innført munnbindpåbud, skjerpede regler for utelivsbransjen, og gult nivå på skolene, forteller Mestad.

Kommunen har også gitt ut råd om maks ti deltagere på samlinger i hjemmet, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

– Vi har ikke så mye mer å gå på av tiltak vi lokalt har kontroll over. Det er mange som henvender seg nå fordi de er i tvil om det de skal arrangere er forsvarlig, selv om det er innenfor regelverket. Så rådet er å unngå tette sammenkomster som har vært et problem siden smitten begynte å spre seg i midten av juli, for eksempel fester og hytteturer.