Smitteøkningen: Tre ganger så mye som FHI trodde

Smitten har økt raskere enn det FHI hadde regnet med for en måned siden – og utviklingen ser ut til å fortsette.

Forrige uke ble det nemlig registrert totalt 8217 smittetilfeller – mot rekorduken i mars med 6515. Det står i kontrast til det FHI sa i slutten av juli:

Da skrev de at det er nokså sannsynlig at epidemien blir større – «kanskje en økning fra sommerens 1200 – 1300 påviste tilfeller i uka til opp mot to-tre tusen, men langt fra så stor som på det høyeste i mars».

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at anslaget var basert på den samlede overvåkingen, erfaringer fra andre land på det tidspunktet og modelleringen.

– Det er alltid usikkerhet i våre anslag. Det har blitt flere smittede enn vi skisserte, antakelig har dette sammenheng med at gjenåpningen har ført til enda større kontakthyppighet med påfølgende smitteøkning enn vi la til grunn, særlig blant barn og unge rett før og etter skolestart.

I tillegg til risikovurderingene, som kronikken var basert på, har FHI hele tiden regnet på ulike framskrivninger for smitteutviklingen. Modellene som ser tre uker frem i tid kan treffe bedre enn de som ser lenger frem, fordi det er færre usikkerhetsmomenter. Men de spår heller ikke fremtiden, og det ser man på smittehoppet forrige uke.

Kan ha vært 2000 daglige tilfeller

For to uker siden viste modellene til FHI nemlig at man kunne komme fått et smittetall på omtrent 1010 i forrige uke – men dette inkluderer også ikke-oppdagede smittetilfeller. De regner med at omtrent 58 prosent av tilfellene fanges opp i testing.

Forrige uke testet i gjennomsnitt 1174 personer positivt på corona per dag. Om dette bare var 58 prosent av de faktiske tilfellene, var vi i realiteten oppe i 2024 daglige tilfeller i snitt.

Hva regner de egentlig på? Framskrivningene ser på hva som vil kunne skje de nærmeste ukene hvis alt fortsetter som før – alt fra vaksineeffekt til tiltak og kontakt mellom folk. Når flere vaksineres, kan smittetallet bli lavere. Men andre ting, som mer kontakt, dårligere vaksineeffekt eller færre tiltak, kan gjøre at tallet blir høyere.

Det betyr altså at utviklingen ikke har gått i riktig retning nå.

FAKTA: Dette har de kortsiktige fremskrivningene vist Ser man på de siste tre rapportene fra den kortsiktige modellen til FHI, som estimerer smitteutviklingen tre uker frem i tid hvis alle andre ting fortsetter som før, har de kommet med følgende estimater for uken etter at modellene har blitt publisert: Rapporten fra forrige uke, uke 34, estimerte at vi denne uken kunne ha omtrent 1500 daglige tilfeller (oppdagede og uoppdagede), med et usikkerhetsintervall på 900-2100. Rapporten fra uken før, uke 33, estimerte at vi i forrige uke ville ha omtrent 1010 nye tilfeller (oppdagede og uoppdagede), med et usikkerhetsintervall på 750-1330. Den uken ble det i gjennomsnitt registrert 1174 tilfeller per dag i gjennomsnitt. Den forrige rapporten som liger ute, er fra uke 28. Den estimerte at vi i uke 29 ville ha omtrent 280 daglige tilfeller (oppdagede og uoppdagede), med et usikkerhetsintervall fra 95 til 636. Den uken ble det registrert 204 tilfeller per dag i gjennomsnitt. Vis mer

Utviklingen ser ut til å fortsette denne uken: Forrige uke viste FHIs modeller at hvis ingenting endret seg til denne uken kunne vi ligget på rundt 1500 smittede per dag – det vil si rundt 870 bekreftede tilfeller per dag, hvis det bare er 58 prosent av disse som oppdages. Mandag ble det registrert 1349 nye tilfeller.

FHI: Tror økningen vil stoppe opp

Fredag sa FH-direktør Camilla Stoltenberg til VG at selv om vi skulle klare å få opp tempoet i vaksinasjonen, og få folk til å etterleve tiltak i større grad, vil det ta litt tid før det slår ut.

– Dermed tror jeg nok at den utviklingen som er beskrevet for de nærmeste tre ukene er nokså realistisk.

Men avdelingsdirektør Line Vold sier også til VG at FHI tror økningen vil stoppe opp, og etter hvert snu.

– Viser det at vi har mer kontakt enn det vaksinasjonen kompenserer for?

– Utviklingen er resultatet av en balanse faktorer som fremmer, og faktorer som hemmer smittespredningen. Vaksinasjon hemmer smittespredningen stadig mer, men vil ikke alene stoppe epidemien. Et viktig tiltak nå er testingen for å finne de smittede og isolere dem. Kommunene kommer nå i gang for alvor med utstrakt testing på skolene, og det tror vi vil ha god effekt. Så er det mulig at enkelte kommuner vil trenge noen kontaktreduserende tiltak i tillegg, sier hun.

– Tenker dere fortsatt at det er realistisk at 58 prosent av tilfellene oppdages gjennom testing?

– Ja, cirka 60 prosent jamfør modellene. Kanskje høyere. Det er litt endring fra uke til uke grunnet endringer i innreisemønster og også endringer i testing som kan påvirke modellene.

Tror ikke dette er en vinterbølge

I FHIs langsiktige modeller, som ble publisert samme uke som risikovurderingen de viste til i slutten av juli, stod det også at scenarioene antok at en full gjenåpning ville være mulig i august. Men scenarioet viste i tillegg en ny bølgetopp i vinter, og at det ville kunne bli nødvendig med kontaktreduserende tiltak igjen om høsten og vinteren, før det kunne bli mulig å åpne igjen våren 2022.

– Hvorfor tok dere ikke det med i kronikken eller risikovurderingen? Er det den bølgen som har kommet tidligere enn ventet nå?

– Kronikken og risikovurderingen gjaldt august-september og ikke hele vinteren. Langtidsscenariene fra modelleringen var for usikre. Vi tror det kan komme en vinterbølge, men at det ikke er den vi ser nå, sier Vold.