Politiet om skytinger i Oslo: − Vi ser ingen sammenheng

POLITIHUSET, GRØNLAND (VG) Det har vært flere skyteepisoder i Oslo de siste ukene. Politiet forstår at befolkningen er redde, og sier at de ikke ser noen sammenheng mellom episodene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi tar dette på største alvor, det er svært alvorlig at det skytes i offentlig rom. Vi forstår at dette skaper uro og at man kan bli redde, de som både ferdes og bor i områdene, sier leder felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Metlid, på en pressekonferanse på politihuset i Oslo tirsdag formiddag.

Det er med bakgrunn i de siste tre skyteepisodene som har vært i Oslo at politiet holder pressekonferanse.

De siste to ukene har det vært tre skyteepisoder øst i Oslo, hvor flere menn har blitt alvorlig skadet. Den siste skjedd mandag kveld på Brynseng, hvor en mann i 20-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. En mann ble i nattetimene tirsdag pågrepet for skytingen.

Metlid sier at de ikke ser noen sammenheng mellom skyteepisodene.

– Vi har veldig høy prioritet på å etterforske disse sakene og pågripelse. Vi har og gjort pågripelser i flere av sakene, men det pågår etterforskning fortsatt. Et viktig poeng er at vi ser ingen sammenheng mellom disse sakene, sier hun.

16. august, Skøyenåsen:

Om kvelden søndag 16. august ble to menn mellom 18 og 20 år skutt ved T-banen på Skøyenåsen øst i Oslo. Begge mennene var av utenlandsk opprinnelse, og en mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter skytingen. Mannen er tidligere dømt for grov vold, og skulle etter det VG kjenner til inn til soning ti dager etter hendelsen.



25. august, Trosterud

Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud øst i Oslo. Begge mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Det var bekymrede naboer som meldte fra til politiet om at de hadde hørt flere skudd denne natten. Ingen er pågrepet for skytingen.



30. august, Brynseng

Mandag kveld 30. august ble en Mandag kveld 30. august ble en mann i 20-årene skutt på Brynseng i Oslo . Han ble alvorlig, men livstruende skadet. Flere timer senere, natt til tirsdag, ble en mann pågrepet i forbindelse med skytingen.

Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud i Oslo. Begge mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Knytter ikke til kriminelle miljø

Metlid sier at de ikke knytter alle de tre skyteepisodene til kriminelle miljøer eller gjenger, og at dette er viktig for politiet å kommunisere ut.

– Vi følger imidlertid veldig nøye med på gjengsituasjonen og miljøer i hovedstaden. Vi har god kunnskap og etterretning, og vi vurderer ikke nå at gjengproblematikk har hatt en stor endring som følge av disse tre skytesakene, sier hun.

Hun sier at opplever at det er en relativt stabil konfliktlinje og spenningsnivå i disse miljøene, men at dette er dynamisk og at det kan skje alvorlig hendelser med ujevne mellomrom.

– At det skjer flere skyteepisoder på kort tid, ser vi med på alvor, sier hun.