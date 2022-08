BEKYMRET: SVs Kari Elisabeth Kaski

Regjeringens budsjettpartner: − Bryt skatteløftet

SVs Kari Elisabeth Kaski ber regjeringen bryte skatteløftet, skatte de rikeste og bruke pengene på velferd.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Arbeiderpartiet må ut av tvangstrøya, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun er finanspolitisk talsperson i SV, som regjeringen skal forhandle statsbudsjett med. Og hun snakker om Ap og regjeringens skatteløfte, der de lovde å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret.

Men nå må regjeringen bryte dette løftet og ta inn mer penger fra de rikeste, mener Kaski.

– Regjeringen må ta innover seg at Norge står i en helt annen økonomisk situasjon enn da de ga det skatteløftet. Nå trengs det mye mer skatteinntekter fra de med de store inntekter og formue, som vi kan bruke på å øke barnetrygden, gratis SFO til flere og skattekutt til de med lave og vanlige inntekter, sier hun til VG.

FOREDRAGSHOLDER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Klima-kritikk

Tirsdag inviterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til et foredrag om den økonomiske situasjonen i Norge, og bakteppet for arbeidet med statsbudsjettet som regjeringen skal legge fram 6. oktober.

Bakgrunnen er alle faktorene som på kort tid har påvirket norsk økonomi: Renteheving, økte strømpriser og økonomiske konsekvenser av Russlands krig mot Ukraina.

– Det er uforståelig og helt uansvarlig at finansministeren ennå ikke nevner klima i forbindelse med statsbudsjettet, sier Kaski og fortsetter:

– Hvis man virkelig ikke skjønner at klima må være prioriteringen nå så tar man ikke ansvar, etter den verste tørkesommeren på 500 år, som også har bidratt til kraftkrisen.

FORHANDLINGSPARTNER: Finanspolitisk talsperson Kaski, her med Aps Eigil Knutsen.

Ikke mer oljepenger

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har flertall i Stortinget alene, er de avhengige av en budsjettpartner. Derfor skal regjeringspartiene og SV forhandle etter at Vedum legger frem statsbudsjettet i oktober.

– Jeg er bekymret for at regjeringen kommer til å legge frem et budsjett som ikke vil redusere ulikheter og motvirke fattigdom i Norge, sier Kaski.

– Det er snakk om å stramme inn på pengebruk, ikke omfordeling og hva vi bruker penger på. Vi må bygge ut velferden og ha et omfordelende skattesystem for å forhindre fattigdom, fortsetter hun.

Vedums viktigste budskap var å ikke bruke mer oljepenger og hindre vill prisvekst.

– Jeg er enig i at vi ikke skal bruke mer oljepenger. SV har også villet bruke mindre enn Sp de siste årene. Men vi kan bruke mer penger på velferd hvis vi omfordeler gjennom skattesystemet. Det driver ikke opp inflasjonen i Norge, så det er snakk om politisk vilje til å forhindre fattigdom, sier Kaski.

Heller ikke Rødt eller Fremskrittspartiet er fornøyde med Vedums foredrag og signaler for statsbudsjettet:

– Vedum fremstår passiv og handlingslammet i møte med priskrisen. Tiltak mot priskrisen kan finansieres med økt skatt på de rikeste. Det vil ikke føre til press i økonomien, sier Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt.

TVANGSTRØYE-MOTSTANDER: Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Tvangstrøyer

Hun beskriver skatteløftet på samme måte som Kaski:

– Regjeringens skatteløfte er en selvpålagt tvangstrøye, og nå er det på tide at Vedum bryter seg løs. Vedum må levere på løftene om bedre tider for vanlige folk, heller enn å holde skatteløftet til de rike hellig, sier Martinussen.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke tilfreds:

– Folk er lei av handlingslammelse og at regjeringen følger situasjonen nøye, og et foredrag fra Vedum hjelper absolutt ingen. Den ekstreme prisveksten vil føre til at forskjellene kommer til å øke kraftig. De som har minst får enda mindre, mens de som har god økonomi vil greie seg godt gjennom krisen, sier hun til VG.