TILHØRER EN MINORITETSGRUPPE: Angel Jansen (18 år) er halvt romani/tater og halvt rom. Begge disse nasjonalminoritetene er grupper som har lang tilknytning til Norge.

1 av 3 nordmenn har negativt inntrykk av norske romer og romani/tatere

Rapporten fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) slår fast at mange nordmenn har fordommer mot nasjonale minoriteter.

Angel Jansen (18 år) fra Sarpsborg tilhører en nasjonal minoritet. Hun er halvt romani/tater og halvt rom. En gruppe som har vært en del av Norges historie, som mange kanskje ikke har hørt om, men som har opplevd mange negative holdninger gjennom historien.

En ny undersøkelse utført på vegne av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), viser at flere samer og nasjonale minoriteter fortsatt opplever negative holdninger – selv om året er 2022.

Målet med undersøkelsen er å finne ut av og måle holdninger i den bredere befolkningen som kan påvirke menneskerettighetene til samer og nasjonale minoriteter. Vanlige folk på gaten har svart på undersøkelsen.

1 av 3 rapporterer at de har et negativt inntrykk av romer og romani/tatere.

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere.

Romani/tatere er en folkegruppe som innvandret til Norge på 1500-tallet. Norske romer kom til Norge på 1800-tallet.

Ble kalt sigøynerjente

Opp gjennom oppveksten har Angela opplevd diskriminering. Det kan være alt fra at folk kaller dem sigøynere til at folk forbinder det å være norsk rom med kriminalitet og skjærer alle over en kam, ifølge Angela.

Hun husker spesielt en episode fra barndommen.

– Da jeg startet i første klasse skulle vi fortelle hvor vi kom fra for å bli kjent med hverandre. Jeg klarte ikke helt å si hvor jeg var fra, jeg sa blant annet India, fordi jeg ikke helt skjønte, sier hun.

Men da hun skjønte hva hun skulle si, opplevde hun å bli behandlet annerledes. Hun forteller at hun også er blitt mobbet basert på bakgrunnen sin.

– Jeg ble kalt en lav sigøynerjente, sier hun.

Folk kan lite om norske minoriteter

Undersøkelsen viser at det er flere norske minoriteter som opplever negative holdninger: Jo lenger nord i Norge man kommer, jo flere negative holdninger har man til samer.

1 av 10 i Nord-Norge rapporterer i undersøkelsen at de har et negativt inntrykk av samer og kvener/norskfinner.

Undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter, og at mange er enige i stereotypier om gruppene.

9 av 10 oppgir at de lærte ingenting eller lite om kvener/norskfinner, skogfinner, romer og romani/tatere på skolen.

Halvparten oppgir det samme om samer og en tredjedel oppgir det samme om jøder.

– Da jeg gikk i 7. klasse, så jeg i samfunnsfagbøkene at det var historier om romer og tatere, men de underviste ikke i det. Jeg synes det er trist at de ikke lærte oss noe om det. Jeg synes skolene skulle lært bort mer om oss, for å forklare hvem vi er, sier Angel.

Felles ansvar å stanse hets og rasisme

Kunnskapsminister, Tonje Brenna (Ap), mener riktig opplæring er viktig for å bryte med fordommene man kan ha mot disse gruppene.

– For å bryte ned fordommer og stanse hets, må vi lære om ulike kulturer og bli kjent med hverandre på tvers av skillelinjer. Barnehagen og skolen skal være med på å bygge forståelse for andres identitet, og både rammeplanen for barnehage og de nye læreplanene viser at elevene skal lære om de nasjonale minoritetene.

Hun legger til at utdanningsdirektoratet har støttemateriell som barnehager og skoler kan bruke.

Brenna mener også det blir viktig å gå gjennom rapporten og funnene som ble gjort for å se hvilken tiltak som kan settes inn.

– Nå skal vi lese rapporten og anbefalingene fra NIM, og vurdere eventuelle tiltak for å styrke kunnskapen om de nasjonale minoritetene og motvirke fordommer – som vi dessverre fortsatt ser mye av. De nasjonale minoritetene skal være en helt naturlig del av fellesskapet, og vi har alle et ansvar for å stanse hets og rasisme.

Flest jøder rammet av hatprat

Mange av dem som svarer på undersøkelsen har observert hatprat og hets mot samer og nasjonale minoriteter.

Andelen av befolkningen som har observert hatprat eller hets mot samer og nasjonale minoriteter de siste 12 månedene, er størst når det gjelder jøder. 19 prosent av de spurte har observert hets eller hat mot denne gruppen. Mye av denne hetsen har vært knyttet til Israels politikk og konflikten med Palestina.

Neste gruppe mange har observert hat eller hets mot, er romani/tatere og norske romer. Hatprat og hets mot de nasjonale minoritetene har oftest blitt observert på sosiale medier.

Hetsen mot de to folkegruppene romani/tater og norske romer dreier seg ofte om påstander om disse gruppene tigger, stjeler og snylter på samfunnet.

Av dem som svarte på undersøkelsen som faktisk har observert hatprat eller hets mot disse gruppene, oppga 58 prosent at ikke de gjorde noe for å hjelpe og kun 7 prosent at sa eller skrev noe for å ta avstand fra ytringen.