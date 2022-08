NYE REGLER: En mann ble nylig dømt til en betinget fengselsdom etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand to dager etter at nye regler trådte i kraft i juni. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Mann fikk 88.000 kroner i bot for promillekjøring med elsparkesykkel

En mann i 40-årene er dømt til 18 dagers betinget fengsel og 88.000 kroner i bot for å ha kjørt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hendelsen fant sted i Stavanger 17. juni i år, to dager etter at nye og strengere regler for elsparkesykkel ble innført. Han blåste til en verdi tilsvarende 1,3 i promille.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett ble mannen også dømt til å bli fratatt førerkortet for motorvogn i 18 måneder, slik påtalemyndighetens straffeforslag tilsa.

«Etter en samlet vurdering mener retten at påtalemyndighetens straffeforslag i alle fall ikke er for strengt», heter det i dommen.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

I prinsippet likt med bil

I dommen fremkommer det at elsparkesykler i prinsippet blir straffet på lik linje med biler og motorsykler.

«Veitrafikkloven § 31 annet ledd skiller ikke mellom ulike typer motorvogner. For eksempel omfattes moped av de samme reglene som personbiler og tyngre kjøretøy[…] Dette taler for at også elektriske sparkesykler, når de nå er å regne som motorvogner, skal følge de samme reglene», heter det i en tidligere dom fra Oslo tingrett som retten bruker som grunnlag for dommen.

Det vises også til en høyesterettssak fra 2016 da Segway var eksempelet.

Siktede har forklart at han ikke visste at de nye reglene hadde trådt i kraft, men understreket at det ikke var å regne som en unnskyldning.

«Retten mener rettsuvitenheten var uaktsom selv om endringene trådte i kraft bare to dager før hendelsen», heter det i dommen.

Lignende sak

Dommen kommer en dag etter at det ble kjent at en kvinne i 40-årene ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og betale 80.000 kroner i bot i en lignende sak.

Kvinnen ble stanset like etter klokken 23 fredag 27. juni på Våland i Stavanger. Utåndingsprøven viste en promille på 1,4.

Ifølge dommen i Sør-Rogaland tingrett hadde hun bare kjørt et par minutter, og det var ikke andre biler eller fotgjengere til stede. Det oppsto heller ikke noen konkret farlig situasjon, påpeker tingretten.

Begge ga en uforbeholden tilståelse og fikk fratatt førerkortet like lenge.

Mange ulykker med elsparkesykler

Sør-Rogaland tingrett legger i den ferske dommen til grunn at utgangspunktet for straffen er ubetinget fengsel i tillegg til bot på halvannen ganger brutto månedsinntekt.

Retten slår fast at det må reageres strengt ved ruskjøring både når det gjelder trafikksikkerhet og allmennpreventive hensyn, også når det gjelder «mindre farlige motorvogner enn bil».

I dommen vises det til et høringsnotat fra Statens vegvesen. Der slås det fast at det har vært mange rusrelaterte ulykker med elsparkesykler. Det har dermed vist seg å være et alvorlig sikkerhetsproblem, ifølge Statens vegvesen. Likevel slås det også fast at det første og fremst utgjør en fare for fører selv.

Elsparkesykler utgjør generelt heller ikke «et like stort faremoment som motorvogner».