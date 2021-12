På ti år har regjeringen gitt 78 medaljer til soldater for deres innsats i kamp for Norge. 32 av dem har gått til en bestemt avdeling i Forsvaret.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det lille korset i bronse henger i et medaljebånd som er pyntet med et lite bronsesverd.

Den nøkterne medaljen er den største anerkjennelsen en norsk soldat kan få.

Krigskorset med sverd er den høyeste stridsdekorasjonen som gis i Norge.

Utmerkelsen skal gis til soldater som på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ledelse i kamp.

VG kan i dag presentere en samlet oversikt over alle mottagerne av stridsdekorasjoner gitt av regjeringen de siste ti årene:

De er de moderne krigsheltene:

VG har fått innsyn i antall medaljer og hvilken avdeling i Forsvaret mottagerne var knyttet til.

Denne oversikten er sammenstilt med opplysninger om tildelingene «offisielt fra statsrådet» på regjeringens hjemmeside.

VGs undersøkelser viser at ett krigskors med sverd aldri er omtalt offentlig.

Det fremgår av oversikten fra Forsvarsdepartementet at dette krigskorset er tildelt en operatør i Marinejegerkommandoen.

Alle begrunnelsene for tildelingene av medaljene er unntatt offentlighet.

– Det er fantastiske historier som burde vært fortalt, sier oberstløytnant Harald-David Meum i Forsvarets veterantjeneste.

Han er sjef for Dekorasjonsseksjonen og leder også sekretariatet til Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.

– For å beskytte folkene og operasjonene må vi holde det skjermet. Det er ikke vi som vurderer hva som skal skjermes, sier Meum.

Medaljene er fordelt slik:

Selv om offentligheten får vite svært lite om tildelingene, har flere avdelinger i Forsvaret nå laget en hedersvegg med navn og begrunnelse på tildelinger.

– Både Telemarksbataljonen, Etterretningsbataljonen og Kystjegerkommandoen har en slik vegg, sier Meum.

Krigskorset med sverd ble innført i 1941 i kampen mot Nazi-Tyskland, men den sagnomsuste medaljen ble avviklet etter krigen.

Motstandsmannen og krigshelten Gunnar Sønsteby er den eneste som har fått Krigskorset med tre sverd:

Bildet skal være tatt våren 1942.

I tiårene etter andre verdenskrig fantes det ikke noe system for tildelinger av dekorasjoner til norske soldater i væpnet strid.

Marinejegeren Trond Bolle var den første som fikk tildelt Krigskorset med sverd for militær innsats i en væpnet konflikt i moderne tid.

Tre måneder senere fikk Eirik Kristoffersen og Jørg Lian, begge fra Forsvarets Spesialkommando (FSK), den samme utmerkelsen av Kongen i statsråd.

De ble alle tre dekorert for sin særlig fremragende innsats under oppdrag i Afghanistan.

Flesteparten av de 78 medaljene er gitt for innsats i Afghanistan.

Av 71 medaljer som VG har fått stadfestet gjennom åpne kilder, er 67 medaljer gitt for militære operasjoner i Afghanistan.

Fire medaljer er gitt for innsats i andre land: Bosnia, Irak og Syria.

De siste norske soldatene forlot Afghanistan i sommer.

Mellom 2001 og 2014 tjenestegjorde 9 000 norske militære i Afghanistan, ifølge en offentlig utredning i 2016.

Det er bare menn som har mottatt de tre øverste medaljene, viser VGs undersøkelser av offentlig informasjon om tildelingene.

I tillegg har én utenlandsk soldat fått en medalje:

Den amerikanske helikopterpiloten Brian W. Edwards reddet norske marinejegere fra en svært farlig situasjon nær Kabul i 2019 og mottok tidligere i høst St. Olavsmedaljen med ekegren.

Chief Warrant Officer Brian Edwards foran helikopteret av typen MH 47 Chinook. Han er den eneste utenlandske soldaten som har fått medalje.

Etter at stridsdekorasjonene ble gjeninnført, har minst fire offiserer fått to medaljer.

En av dem er Aleksander Hesseberg Vikebø fra FSK. Spesialjegeren fikk i 2014 tildelt både Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med ekegren.

Han er dermed den høyeste dekorerte offiseren i moderne tid.

Tre offiserer har fått sin dekorasjon etter sin død – Trond Bolle, Christian Lian og Tor-Arne Lau-Henriksen.

Samtlige ble dekorert for sin stridsinnsats i Afghanistan.

Trond Bolle

Spesialsoldatene har fått til sammen 46 av de 78 medaljene, viser oversikten fra Forsvarsdepartementet.

Men innen spesialstyrkene er det stor forskjell mellom Forsvarets Spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK)

Spesialjegerne i FSK har fått 32 medaljer, mens marinejegerne i MJK har fått 14 medaljer.

St. Olavsmedaljen med ekegren er den nest høyeste utmerkelsen som gis av Regjeringen.

FSK har fått tildelt til sammen 15 St. Olavsmedaljer med ekegren mens MJK har mottatt to. Resten av det norske forsvaret har mottatt seks slike medaljer.

I 2012 ble generalmajor Torgeir Gråtrud, sjefen for Forsvarets spesialstyrker, den første som mottok denne medaljen i moderne tid.

Torgeir Gråtrud

Gråtrud fikk medaljen for «fremragende ledelse og tapperhet» i Afghanistan. Han var sjef for Forsvarets spesialkommando mellom 2004 og 2008.

I 2010 ble Eirik Kristoffersen sjef for FSK. Året etter ble han hedret med Krigskorset med sverd.

Frode Kristoffersen (til venstre) overtok som sjef FSK etter sin bror Eirik Kristoffersen i 2014.

Kristoffersen var sjef for FSK frem til 2014 da hans fire år yngre bror, Frode Kristoffersen, overtok som FSK-sjef.

Lillebroren ble i 2013 også dekorert med St. Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan.

Samme år ble også Brage Andreas Larsen hedret med St. Olavsmedaljen for sin innsats i Afghanistan.

Han overtok fire år senere ledelsen av FSK etter Frode Kristoffersen.

Per Sverre Opedal er helt sentral i tildelinger av stridsdekorasjoner.

Per Sverre Opedal

Den pensjonerte generalmajoren har de siste fire årene ledet Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR).

Mellom 2009 og 2013, mens han var øverste sjef i Hæren, satt han også i rådet.

– Det begynner alltid med en hendelse. Deretter må noen innstille. Uten innstilling, ingen dekorasjon, sier Opedal.

– Vi går ikke aktivt ut. Om det er underordnede, sideordnede eller overordnede spiller ingen rolle

Opedal understreker at hele saken må opplyses:

– Det er varierende hvordan det skjer. Innstiller skal sørge for hele sakens opplysning. Den som blir innstilt, vet ofte ikke om det, sier Opedal.

Oberstløytnant Harald-David Meum og pensjonert generalmajor Per Sverre Opedal (i bakgrunnen). De er sekretær og leder i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.

Den som innstiller, kan sende inn operasjonslogger, stridsjournaler, film, bilder eller vitnemål fra andre land, forteller Opedal:

– Gjerne også bekreftelse fra Fellesoperativt hovedkvarter (FOH). De kan ikke innestå for detaljene, men kan bekrefte at det har vært en hendelse.

Er saken ufullstendig, kan han måtte gå og be om mer info.

– Vi har en sånn sak nå, sier Opedal.

De tre høyeste stridsdekorasjonene tildeles av Kongen i statsråd.

De tre medaljene fanger ikke opp alle som har gjort en heltemodig innsats, sier Opedal:

– Det er ytterligere to stridsdekorasjoner som gis av Forsvarssjefen.

Per Sverre Opedal sammen med Marius Kristiansen som i 2021 fikk sin andre Krigsmedalje. Den første fikk Kristiansen i 2014.

Den pensjonerte generalmajoren føler på en ærefrykt når han jobber med innstillingene til stridsdekorasjoner.

– På den ene siden skal du yte mest mulig rettferdighet til de som innstilles, samtidig vokte over at medaljene ikke vannes ut og “alle skal få”. Det kjenner jeg på, sier han.

Opedal omtaler dette som et spenningsfelt:

– Jeg kunne legge godviljen til hver gang, men det vil bli feil.

Han må søke «et objektivt svar» på sine «subjektive synspunkter», sier han:

– Tildeling av medaljer vil alltid være subjektivt. Det er ikke noe excel-ark vi setter opp.

Hva er det vanskeligst å utmerke seg for?

-Jeg tror ikke det er noen som går inn for å utmerke seg. Vurderingstemaet er det som på engelsk heter: «Above and beyond the call of duty», sier Opedal.

Det forventes betydelig mer av en spesialsoldat, oppgir han:

– Mange av de situasjonene de er i er så hårete. Nesten ubegripelig at de kommer fra det med livet i behold.

Noen ganger blir ord fattige, forteller han:

– Det er beskrivelser av direkte aksjoner, mørket faller på, en sandstorm kommer. Jeg sitter og lukker øynene og lurer på hvordan de har fått det til.

Hva er forventet av en spesialsoldat?

– Ganske mye. De må gjøre mer enn det som er forventet av dem. Vi ser på grad, erfaring, utdanning og alder, sier Opedal.

I arbeidet med innstillingene til statsrådsmedaljene jobber han tett med oberstløytnant Harald-David Meum.

– Alle kan foreslå kandidater. Både kolleger og sjefer kan skrive en innstilling, men den skal påtegnes av høyere nivå, sier Meum.

– Personer som kan kvalifisere til en stridsmedalje må innstilles av noen som kan bekrefte hendelsen, og innsatsen som er lagt ned.

Kan person B innstille person A til medalje og deretter A innstille B?

– Hvem som innstiller hvem, er det ingen begrensninger på. Prinsipielt kan hvem som helst innstille hvem som helst, sier Opedal.

Major Knut Andreas Flydal kikker utover Tanf-basen, dagen etter IS-angrepet. Han ble i 2021 hedret med Krigskorset med sverd.

Det er flere miljøer i Forsvaret som er veldig gode på å innstille, oppgir han. Det går i bølger.

– FSK var veldig god på å innstille i starten. MJK innrømmer at de ikke gjorde en god nok jobb i starten. På sikt tror jeg det vil jevne seg ut, sier Opedal.

Også kvaliteten på innstillingene varierer, ifølge tostjerners generalen.

– Det var en som skrev rene eventyr. En livlig fremstilling. Kjente kruttrøyken i nesa, sier Opedal:

– En av hans beretninger ville gått rett inn i helgebilaget i en avis.

Hva regnes som militær heroisme i dag?

Det spørsmålet er utgangspunktet for Torunn Laugen Haaland, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Hun deltar i et internasjonalt prosjekt, sammen med forskere fra USA, Sverige, Danmark, Nederland og Israel.

I arbeidet har hun fått tilgang til Forsvarsdepartementets arkiver og lest begrunnelsene for tildelingene av medaljene.

Hun har lest begrunnelsene for alle tildelingene av Krigskorset med sverd, pluss et større antall av begrunnelsene for tildelingen av St. Olavsmedaljen med ekegren.

Mest fokus har hun hatt på Krigskorset med sverd.

Formuleringen for å få de høyeste medaljene er beholdt og er lik de som ble laget i 1941, forklarer hun:

– For å få Krigskorset må man ha utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse under kamp, sier Haaland.

Espen Haugeland avbildet i Afghanistan mellom to lokale menn få dager etter hendelsen der han fikk avverget en bombeaksjon.

Professoren har sammenlignet begrunnelsene for tildelingene av Krigskorset med begrunnelsene for to medaljer fra andre land:

→ Victoriakorset, som er den høyeste medaljen i Storbritannia

→ Congressional Medal of Honour, som er den høyeste medaljen i USA.

For disse to medaljene legges det vekt på å ofre seg eller å risikere eget liv «beyond the call of duty», oppgir hun

– En helt er altså en som ofrer seg selv for andre, sier Haaland.

For de engelske og amerikanske dekorasjonene stilles det ikke noe krav om ledelse, men i Norge er dette nøkkelordet, forklarer hun:

– Det gjør at det først og fremst er offiserer som får høyeste krigsdekorasjonene her til lands, siden menige ikke har lederansvar.

Professor Torunn Laugen Haaland

Den tildelingen som ligner mest på de amerikanske og britiske tildelingene, er Krigskorset med sverd som ble gitt til Espen Haugeland i 2016, mener professoren:

– Han ledet ikke en avdeling i kamp. Han satte sitt eget liv inn på å avvæpne en selvmordsbomber på et marked i Kabul han var på en vårdag i 2004, sier hun.

Haaland er ennå Ikke ferdig. Artikkelen må avgraderes før hun kan publisere sine funn.

Forklaringen på hvorfor FSK har fått 32 av de 78 medaljene som er blitt tildelt, er åpenbar, mener Haaland.

– FSK har vært flinke til å skrive innstillinger. Det har vært viktig for dem å hedre dem som de mener bør hedres, sier hun.

Andre avdelinger har vært mindre opptatt av det, mener Haaland.

– En annen forklaring er at det som belønnes, er å ha utmerket seg i harde kampsituasjoner. Det gjør jo spesialstyrker i mye større grad enn andre avdelinger, sier hun.

Men er ikke det noe spesialstyrker er trent for å gjøre?

– Jo, de har helt andre forutsetninger enn andre å gjøre det og utmerke seg i kampsituasjoner, fordi de er så mye bedre trent enn resten av Forsvaret, mener Haaland, og legger til:

De norske dekorasjonene premierer tapperhet og ledelse i kamp.

– Da er det naturlig at de som er aller best på kamp, får de fleste dekorasjonene, sier Haaland.

– Dette systemet er basert på tillit. Vi har ikke tatt noen i å gi en «fake» fremstilling, sier Meum.

Opedal skyter inn at de heller ikke har mottatt noen henvendelser om at en medalje er gitt på sviktende grunnlag eller er gitt feil.

Finnes det muligheter til å gjenåpne en sak?

– Det har vi aldri diskutert, om vi kan gjenåpne en sak, svarer Opedal.

Marinejegeren Ken Andersen på oppdrag i Kabul. Han ble i 2017 hedret med Krigskorset med sverd.

Personer kan ha helt ulike oppfatninger av en hendelse, understreker han:

– Det hender at den første versjonen er alvorlig feil. Det kan både være at noen underspiller eller overspiller det som har skjedd.

– Vi forsøker å ettergå fakta etter beste evne. Vi prøver å gjøre det så grundig som mulig, sier Opedal.

Hender det at første versjon er alvorlig feil?

– Ja. Det kan slå begge veier. Både de som overspiller og underspiller, svarer Opedal.

Til sammen 273 krigskors ble tildelt fra 1941 og de neste åtte årene. I 1949 opphørte utdeling av medaljen.

– Dekorasjonsregimet som vi hadde årene etter andre verdenskrig, var bare rettet mot fredsdrift, sier han.

Samtidig ble operasjonene i utlandet skarpere:

– Men vi hadde ingen mulighet for å dekorere de som utmerket seg i kamp, sier Opedal.

Daværende forsvarssjef Sverre Diesen mente dette måtte det gjøres noe med.

Han innførte like godt en egen medalje: Militærkorset med og uten sverd.

– Fordi hele dekorasjonsspørsmålet havnet litt i dødvanne, innførte jeg denne medaljen som en brekkstang for å få tilbake de opprinnelige krigsdekorasjonene tildelt av Kongen i statsråd, sier Diesen.

I 2009 ble det igjen adgang for regjeringen å tildele stridsdekorasjoner.

Endringen innebar at medaljene kunne tildeles for hendelser ikke bare under krig i folkerettslig tradisjonell forstand, men også i andre typer væpnet konflikt som Norge er involvert i.

Det ble utdelt til sammen 21 militærkors av forsvarssjefen. Disse medaljene ble senere omgjort til en av de tre statsrådsmedaljene.

– Det var et rådsmøte hvor alle militærkorsene ble konvertert. Et av militærkorsene ble omgjort til et krigskors med sverd; det var krigskorset som Lars Kristian Lauritzen fikk, sier Opedal.

Lars Kristian Lauritzen mottok Krigskorset med sverd av kong Harald under markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2013.

Krigskorset med sverd skal bæres på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner.

– Det er en nøktern medalje. Gjerningen skal skinne, ikke medaljen. Det synes jeg er bra, sier Meum.

En mottager av Krigskorset med sverd rangerer som general til bords i formelle sammenhenger, forteller Opedal.

– En mottager får aktelse og anseelse blant kolleger, sier han.

Har det en karrierefremmende effekt?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det er ingen ulempe i karriereveien, ifølge Opedal.

Hvilken betydning har det å få en slik medalje?

– Jeg tror det betyr mye. Vi dekorerer en og gir heder til resten av laget.

Når saken er tilstrekkelig opplyst, vurderer Per Opedal saken og skriver en innstilling til Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.

– Jeg må godtgjøre om det er over forventning eller langt over forventning. At du har gjort en god jobb eller det har vært en enorm belastning, fører ikke til en stridsdekorasjon. Det skal være mot eller lederskap, sier Opedal.

I Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd sitter sjefene for hær, sjø, luft, en jurist og forsvarssjefens sjefsersjant.

– Rådet leser sammendrag og sakspapirer. Basis for diskusjonene er den erfaringen rådsmedlemmene har med seg, sier Opedal.

–Den mest fruktbare diskusjonen er å sammenligne nær historie og se på tidligere bragder.

I starten ble det kalibrert mot andre verdenskrig.

– Nå er det mer våre egne operasjoner, sier Opedal.

Til slutt konkluderer rådet med en anbefaling til Forsvarssjefen.

Forsvarssjefen avgjør deretter om han skal innstille på de aktuelle anbefalingene.

Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR) årlige møte. Foran fra venstre: generalmajor Rolf Folland, sjef luftforsvaret, generalmajor Per Sverre Opedal leder og kontreadmiral Rune Andersen, sjef marinen. Fra venstre bak: generalmajor Lars Lervik, sjef hæren, oberstløytnant Lars Morten Bjørkholt jurist, oberstløytnant Harald-David Meum, sekretær og forsvarets sjefsersjant Rune Wenneberg.

I Forsvarsdepartementet behandles innstillingen fra Forsvarssjefen i et nytt råd: Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd.

Dette er et frittstående organ for forsvarsministeren når de tre høyeste utmerkelsene skal gis av regjeringen.

Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Per Sverre Opedal stiller selv i rådet nå de behandler innstillingene fra Forsvarssjefen.

– Det er en enorm berikelse for saken at departementets råd vurderer anbefalingene og det er krevende å svare på alle spørsmålenes, sier han.

Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd har aldri stanset en innstilling fra Forsvarssjefen, oppgir Opedal.

– En gang er en stridsdekorasjon omgjort til edel dåd, siden det ikke var en stridssituasjon, sier han.