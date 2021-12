Hektet på puggepiller

De har hørt fra de var små at de kan bli hva de vil. Nå doper de seg, og jobber døgnet rundt for å få det til.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg klarer ikke å sovne. Ikke slappe av heller, for så vidt.

Emma (20) forteller om nettene som venter når hun har tatt ritalin for sent på dagen.

– Da er kvelden ødelagt, uansett. Da bare leser jeg videre og fortsetter på ritalin morgenen etter.

Ritalin er et reseptbelagt medikament som brukes av mennesker som har diagnosen ADHD, men Emma har ikke ADHD. Hun bruker ritalin for å prestere bedre på psykologistudiene.

I november og desember har studenter over hele landet eksamen. Denne uken leverer mange semesterets siste eksamen før juleferien.

VG har vært i kontakt med unge som bruker ulike prestasjonsfremmende rusmidler i forbindelse med studiene og eksamenstiden. I denne artikkelen møter vi psykologistudenten Emma og BI-studentene Oliver og Nicolai.

Emma, Oliver og Nicolai er ikke deres virkelige navn. Studentene er anonymisert av hensyn til fremtidige karrieremuligheter. Bilder er også bearbeidet for å sikre anonymitet.

Emma får tablettene fra venninnen som har dem på resept. Det har hun gjort siden første gang hun prøvde å bruke ritalin til eksamen. Da var hun 14 år.

– Jeg skulle ha eksamen i spansk, men kunne jo ikke språket, ler Emma seks år senere.

Hun ser ut som en typisk student i 20-årene. Pen og velstelt, med mellomblondt hår og moteriktige klær. Hun er velformulert og engasjert.

Leser i 12 til 14 timer

Pillene henter Emma ut selv på apoteket med en fullmakt venninnen har skrevet til henne. Det er strengt ulovlig. Du kan straffes med bot eller fengsel om du selger eller gir bort reseptbelagte midler.

Med ritalin i blodet gikk spanskeksamen bedre enn forventet. Etter den gang har hun brukt ADHD-medisin i hver eneste eksamensperiode siden. Ritalinen gjør at hun kan sitte 12 til 14 timer i strekk og lese. Å sitte så lenge med full konsentrasjon klarer hun ikke ellers.

Ved siden av studiet jobber Emma mye. Opptil fem dager i uken. Derfor er det viktig for henne å få maks ut av timene hun har, til å studere.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk opplyser til VG at ADHD-medisinene kan ha en gunstig effekt, men at det er vanskelig å si hvor betydningsfull det egentlig er.

– Dersom studentene hadde forberedt seg til eksamen på vanlig vis, spist sunt, sovet godt og kanskje tatt seg en tur ut, kan det hende de hadde fått det samme resultatet.

Effekten av pillene gjør at studentene føler seg mer energiske og har mindre søvnbehov, ifølge Madsen.

Dermed kan de sitte og studere hele natten.

– Føler meg ikke ruset

Når semesteret starter, er målet alltid det samme:

Denne gangen. Denne gangen skal hun få med seg alle forelesninger, starte å lese pensum tidlig og levere oppgaver i god tid. Det er det hun helst vil.

Men tiden går fort, og plutselig er det bare noen uker igjen til eksamen.

– Da er det veldig lett å ta trikken tre stopp og hente mer ritalin, forklarer Emma.

Hun bruker ikke ritalin resten av året. I eksamenstiden tar hun derimot puggedopet daglig.

Dagen starter tidlig. I 08–09-tiden tar hun første pille.

– Da tar det ikke så lang tid før jeg er klar.

20-åringen liker best å sitte på kafé for å jobbe med pensumet. Hun klarer ikke at det er helt stille rundt henne hjemme i kollektivet. På kafeen blir hun sittende og lese i flere timer.

– Jeg føler meg ikke ruset. Jeg føler ingenting spesielt, egentlig. Men tiden går kjempefort. Jeg ser på klokken, og så har jeg plutselig lest i fire timer uten å ha løftet blikket.

Når effekten av pillen fra morgenen begynner å dabbe av, tar hun en til, så lenge ikke klokken er over 16. Da blir nattesøvnen ødelagt.

Vekttap, uro, angst

Det kan ikke utelukkes at Emma og andre studenter får effekt av å bruke puggedopet. Men medaljen har en bakside.

– Disse medisinene har en lang liste med mulige bivirkninger, forteller Madsen i Legemiddelverket.

Den største risikoen for studentene som bruker medisinene i korte perioder på noen uker, er de fysiske bivirkningene: Vekttap, uro, angst, hjertebank.

– Dersom disse brukes over kort tid og så trappes ned, bør det gå bra. Samtidig vet vi at de som bruker prestasjonsfremmende rusmidler, også har høyere risiko for å bruke andre rusmidler. De skal definitivt være forsiktig, sier Madsen.

Studentene VG har snakket med, har alle i ulik grad testet andre rusmidler utover alkohol. Cannabis, LSD, kokain, xanax og MDMA er blant midlene studentene har prøvd. De bekrefter også andre bivirkninger av bruken.

Emma forteller om uker uten matlyst og med dårlig søvn. Andre studenter VG har snakket med, opplever psykiske utfordringer som uro og angst. De har også følt seg nedstemte og monotone. Lenger ned i artikkelen forteller BI-studenten Oliver om sine kroppslige utfordringer.

– Stigende

Hvor vanlig det egentlig er å bruke prestasjonsfremmende, er vanskelig å si. Tallene vi har på denne typen rusbruk i Norge, er usikre. Undersøkelsene er enten ikke sammenlignbare med tidligere år, eller har små utvalg.

I 2019 gjorde Sentio en undersøkelse om rusvaner blant studenter i Norge, på vegne av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Universitas. Der kom det frem at fem prosent av norske studenter bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. I 2021 tilsvarer det over 15.000 studenter.

Norske studenter ble også spurt om rusvanene sine i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2018. Også der kommer det fram at rundt fem prosent bruker «puggedop».

– I Norge ser det ut til å være noen få prosent av studentene som bruker dette, men at det er stigende, sier Steinar Madsen til VG.

Når vi snakker med studentene, er inntrykket deres at det er langt mer utbredt enn hva tallene viser.

Kun i eksamenstiden – Det er helt vanlig. Det er blitt en trend i studentmiljøet, sier Nicolai (22). VG møter ham og kompisen Oliver (23) hjemme i leiligheten Oliver deler med kjæresten sin. Begge to er studenter på BI. De går hvert sitt studium, men har mange felles emner. Nå sitter de og jobber med en innleveringseksamen som de løser sammen. For å levere best mulig på eksamen har de unge mennene jobbet jevnt og trutt de siste ukene, med ADHD-medisinen Aduvanz i blodet. Begge to har en ADHD-diagnose og får medisinen på resept, men vanligvis tar de ikke de hvite og rosa tablettene daglig. Det gjør de kun i eksamenstiden. Å bruke disse medisinene er helt vanlig for mennesker med ADHD-diagnose. VG skriver om Oliver og Nicolais bruk fordi de bevisst kun bruker medisinene i eksamenstiden, for å gjøre det bedre på studiene. For å få mest mulig ut av eksamensarbeidet må pillene tas tidlig på dagen, sammen med mat. – Vi må få i oss nok i løpet av dagen. Hvis ikke går det et par timer, og så krasjer vi helt. Å spise nok er en stor utfordring med pillene i magen. De fjerner all matlyst. Sammen sørger de to studentene for at de får i seg nok næring. Det er viktig for å oppnå fullt utbytte av medisinene. – Gir en sinnssyk dytt – Skulle vi ha sittet og skrevet eksamen uten disse, ville det gått mye dårligere, sier Nicolai. Han sitter i sofaen sammen med Oliver. På bordet ligger macer og skolebøker klare. Begge de unge mennene sitter komfortabelt og bredbent mens de forteller. De er pent kledd og velfriserte. – Har dere prøvd å gjennomføre en eksamen uten medisinene? – Nei. Da tror jeg det hadde gått til helvete, egentlig, ler Oliver. Han har hendene i lommene på den hvite buksen. De to BI-studentene er ikke i tvil. De mener de små pillene redder dem fra lave karakterer. – Du gjør arbeidet selv, men de gir deg en sinnssyk dytt. På grunn av bivirkningene ønsker ikke studentene å bruke medisinene ellers. I tillegg til svekket matlyst, en opplevelse av å krasjlande på kvelden samt et flatere følelsesliv, kjenner også Oliver bivirkninger på andre måter. – Litt personlig kanskje, men jeg blir altså impotent de dagene jeg har tatt medisinene. Han forteller hvordan det i perioder kan være litt tøft å stå i når han samtidig ønsker å pleie forholdet til kjæresten. Flere vil ha pillene Men i eksamenstiden veier effekten tyngre enn baksidene. Dét frister også andre studenter. Oliver og Nicolai merker det når november nærmer seg. – Plutselig får jeg meldingsforespørsel fra en venn av en venn av en venn, forteller Oliver. Det hender de to deler av ADHD-medisinene sine. Og så begynner ballen å rulle. I eksamensperioden er det mange spørsmål fra andre studenter om å kjøpe fra dem. – Det skjer veldig ofte. Fra oktober til desember hender det regelmessig, hele tiden, sier Nicolai. – Ja, det er nesten hver dag, legger Oliver til. Kompisene tror det er vanligere å bruke prestasjonsfremmende rusmidler i dag enn tidligere. Når VG spør hvor vanlig de tror det er, gjetter de på at rundt 30 prosent av alle studenter har brukt det en eller flere ganger i løpet av studiet. Oliver og Nicolai mener det ikke lenger er noe stigma rundt bruken. – Folk er mer nysgjerrig. Dette er ikke et rusmiddel du tar for å rulle øyne og skrape tenner på festival, liksom. Du tar det for å bli bedre i livet. Men de to kameratene selger ikke til fremmede. De ønsker ikke å være eller bli sett på som dealers. Målet har aldri vært å tjene penger på de ettertraktede tablettene, understreker de.

Emma pleier av og til å selge ritalin.

– Nå i eksamenstiden kan du selge én pille for 150 kroner. Folk er desperate etter å få tak i en, forteller hun.

Emma gir bedre pris til venner og bekjente. Ettersom hun får ritalinen fra venninnen helt gratis, går også pengene tilbake til henne.

– Det skulle vel bare mangle.

Også Emma tror det er mer normalt å bruke prestasjonsfremmende rusmidler blant studenter enn hva tallene tyder på.

– Det er veldig vanlig. Jeg vil tro kanskje 40 prosent har tatt det i eksamenstiden en gang, sier psykologistudenten.

Hun vet ikke spesifikt om noen andre på studiet sitt.

– Men det er det ingen av dem som vet om meg heller – så det er garantert flere enn meg som tar. Det er ikke sånn at dette er veldig vanskelig å få tak, i akkurat.

Mer medisin i omløp

Siden 2004 er ADHD-medisiner blitt langt mer tilgjengelig blant yngre. Bruken blant nordmenn mellom 20 og 24 år har skutt i været. Det viser tall fra Reseptregisteret.

I 2004 fikk 701 nordmenn i alderen 20–24 år ADHD-medisin på resept. I 2020 var antallet 6369 – en økning på over 800 prosent.

Ifølge Steinar Madsen i Legemiddelverket skyldes økningen blant annet at voksne som får påvist ADHD, i større grad får behandling. I tillegg fortsetter behandlingen etter at de unge har fylt 18 år.

Når det er så mye mer ADHD-medisin i omløp, kan det tenkes at de reseptbelagte midlene havner i feil hender.

Madsen tror også noe av ADHD-medisinene som studenter kjøper og bruker, kommer fra smuglergods.

– Antagelig er det litt av begge deler. Vi hører fra studenter at det er veldig lett å få kjøpt.

– Press på å være best

Studentene sier puggedopet er lett tilgjengelig, og de tror det blir vanligere og vanligere å bruke.

Hva får tusenvis av norske studenter til å ruse seg i eksamenstiden? Og hvorfor føler de at de må ty til det?

– Jeg vil ikke være den som popper piller på siden. Målet er å slutte, svarer Emma.

– Men så blir det på en måte en trygghet i å gjøre det. Når jeg har tatt ritalin, tenker jeg at jeg kan gjøre det bra.

– Hvorfor er det viktig å gjøre det bra?

– Det er alle forventningene rundt meg. Alle gjør det veldig bra på skolen. De fleste vennene mine fikk A på forrige eksamen. Jeg fikk B, og da tenkte jeg sånn: «Har jeg lyst til å fortelle dette høyt?». Det er et skolepress. Press på å være best.

Selv om Emma forteller om en familie hun opplever som tålmodig, trygg og snill – som aldri er blitt sure for en dårlig karakter – føler hun det er forventet at hun gjør det bra.

– Samtidig vil jeg bevise at jeg klarer meg selv. Klarer jobben min, klarer å betale regninger, skolen, alt sosialt. Da blir det til at jeg må ha litt hjelp. Med skolen, sier Emma mens hun pirker på neglelakken sin.

«Gresset alltid grønnere» Oliver og Nicolai er enige i at den økte medisinbruken bunner i presset. På videregående mener de elevene «ga litt mer faen». Da var det ikke så fett å bry seg. Ingen spurte dem om å få ta litt av medisinene deres da. Nå har det snudd. – Du skal finne ut hva du vil i livet og legge et godt grunnlag med studiene. Og så er det sosiale medier. Alle presenterer seg på best mulig vis. Ser bra ut og lever fete liv. Du får opp motivasjonstaler på TikTok. You can do this. Alle burde kjøpt bitcoin. Alle skal bli rike. Gresset er alltid grønnere, og vi ser det hele tiden. Hos Oliver flyr tankene. Han engasjerer seg lett når han har tatt ADHD-medisinene, og nå begynner det å nærme seg en time siden han svelget dem sammen med havregryn. Oliver synes ikke det er rart at studenter er sugne på puggedopet. – Altså hvorfor ikke, liksom? Det tror jeg mange tenker. Særlig når du ikke har kjent på bivirkningene. Nicolai mener det handler om frykten for å ikke få seg en god jobb. – Du må være i toppen for å være attraktiv. Du får ikke jobb med mindre du har lang arbeidserfaring, god CV og gode karakterer. Hvis du prøver prestasjonsfremmende én gang og føler effekten, så vet du at du kan gjøre det bedre enn hvis du ikke tar det.

Er det juks?

De har hørt siden de var små at de kan bli hva de vil. Nå jobber de døgnet rundt for å få det til. Når du kommer fra trygge rammer og ressurssterke foreldre, blir fallhøyden ekstra stor, opplever studentene som VG har snakket med.

– Frykten er at noen skal tenke: «Hun som har så fine foreldre, hvorfor klarte ikke hun seg?». Det er forventet at du gjør det bra, forteller Emma.

For Oliver handler det også om å vise fingeren til alle som ikke har trodd på ham.

– Folk skal se at han der klarte seg, liksom.

BI-studentene mener det er en indre motivasjon å skulle motbevise noe. Prove them wrong.

Og for å få til det, føler de at de trenger pillene.

– Det er ikke juks da?

– Nei, vi har jo resept på dette, mener gutta.

Emma, uten resept, tenker at det kanskje er litt juks.

– Selv om jeg fortsatt må lese alt det samme som alle andre, kommer det veldig mye lettere for meg når jeg kan sitte og lese i et halvt døgn av gangen. Ritalinen er ikke et så stort hjelpemiddel på eksamen, jeg må fortsatt kunne alt, men det har gjort veien dit lettere.

– Så litt juks?

– Ja, litt.

VG har spurt ledelsen ved Handelshøyskolen BI om hva de tenker om at noen av studentene deres bruker ADHD-medisiner bevisst for å prestere bedre.

Leder for studentrådsgivning Trude Tanum svarer at studenter som har en ADHD-diagnose og resept på medisinene, er helt innenfor rammene til BI. Å kjøpe ADHD-medisiner av andre, uten resept, betegnes som ulovlig atferd.

Studentrådsgiveren opplyser at BI har nulltoleranse for dette, og at det kan få konsekvenser for studentene.

For Oliver og Nicolai er det utenkelig å skulle gjennomføre eksamenstiden uten de små pillene. De får dem også på resept. Emma tror derimot at det finnes en løsning på problemet. Noe som kunne snudd trenden og hjulpet henne fra å bruke puggedop.

– For min del hadde løsningen vært mer studiestøtte. Sånn at jeg kunne klare meg uten jobb og ha tid til å kun studere.

– Hvis du hadde fått noen tusen mer i måneden, så hadde det gjort at du ...

– Ja. Da hadde jeg ikke giddet å jobbe.