INTENSIVEN: En pasient får behandling på intensiven Oslo universitetssykehus Ullevål.

Guldvog: Dette skjer hvis Norge må skalere opp til flere coronapasienter

Intensivavdelingene i Norge kan behandle 647 pasienter i en krise, ifølge et dokument VG har fått tilgang til. Helsedirektøren forteller hvordan situasjonen ser ut for helsevesenet om alle plassene tas i bruk.

– Det blir en viktig diskusjon fremover om helsetjenesten i tillegg bør ha en stående beredskap som er større enn den kapasiteten som kan dekke løpende behov i en normalsituasjon, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Et dokument VG har fått innsyn i, viser hvor mange intensivpasienter sykehusene kan ha i en krisesituasjon.

Fordelt over alle helseforetakene er dette tallet 647. Ifølge VGs coronaspesial var 93 coronapasienter innlagt på intensiven søndag. Til sammen er 257 covid-pasienter innlagt i Norge.

Regjeringen har pekt på press på helsetjenestene som en årsak til at det ble innført strengere coronatiltak.

Men hvor kritisk er egentlig situasjonen for helsevesenet? Og er det forholdsmessig med de tiltakene vi har nå basert på at dagens innleggelsestall er langt unna det Norge har kapasitet til?

Slik fordeles intensivplassene i de ulike helseregionene:

Info Antall intensivplasser i regionene Helse Nord: 80 Helse Vest: 106 Helse Midt Norge: 118 Helse Sør Øst: 343 Totalt: 647 Vis mer

– Vil være svært krevende

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de regionale helseforetakene rapporterer om 278 intensivplasser i en normalsituasjon i Norge.

– En oppskalering til 647 vil være svært krevende for personellet og vil gi vesentlig redusert tilbud til øvrige pasienter. Det kan derfor opprettholdes kun over en kort kriseperiode.

En slik oppskalering vil kunne føre til at flere pasienter må vente på nødvendige operasjoner eller annen behandling.

– Dette har konsekvenser for tilbudet over tid. Det vil ramme sterkere de som har kroniske lidelser og som har behov for oppfølging, enn de som er utsatt for akutte hendelser, og som må få prioritet, sier Guldvog.

Dette vil også gi sykehusene et stort etterslep som blir vanskelig å ta igjen.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog fotografert under en pressekonferanse i høst.

Forholdsmessig?

Men er det egentlig forholdsmessig med dagens tiltak når innleggelsestallene er langt unna det Norge har kapasitet til i en krisesituasjon?

Helsedirektøren forteller at antall innlagte på intensiv i dag er litt høyere enn antall intensivplasser i en normalsituasjon.

– Derimot er det en stor andel, cirka en tredjedel av covid-19-pasienter, som er vesentlig mer ressurskrevende enn den «normale» intensivpasient. Det skyldes både isolasjonsbehov og selve behandlingen, forklarer han.

Han peker imidlertid på at den største utfordringen nå er personell.

– Det er høy belastning på det personellet vi har, med stort sykefravær og redusert tilgang på vikarer.

Derfor mener Guldvog at samfunnsrettede tiltak fremdeles er nødvendige for å kunne gi coronapasienter og andre pasienter god behandling gjennom bølgen de tror kommer.

Dette sier sykehusene

I en pressemelding skriver Helse Sør-Øst at antallet bemannende intensivplasser i en normalsituasjon er like under 160.

«De oppdaterte planene sier at det er realistisk å kunne øke antall plasser med respirator til 270 og antall plasser uten respirator til 73. Totalt dreier dette seg om 343 plasser», står det skrevet i pressemeldingen.

De understreker at en andel av de alvorlig syke coronapasientene ikke trenger respiratorbehandling.

– Det er mulig å øke intensivkapasiteten på kort sikt, men ved en vesentlig økning i antall plasser vil standarden bli lavere, noe som kan få negative konsekvenser for kvaliteten på behandlingen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, i pressemeldingen.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst vurderer at risikoen for utilstrekkelig bemanning er økt sammenlignet med tidligere risikovurderinger. ​

Rootwelt mener bemanning er den viktigste faktoren som begrenser mulighetene til å øke kapasiteten på kort sikt. Den vil også være ekstra sårbar ved smittetopp av omikronvarianten.

Helse Nord har 26 intensivplasser med respirator i en normalsituasjon. På kort tid kan 80 intensivplasser med mulighet for respirator etableres.

Også de beskriver at bemanning er hovedutfordringen.

«Hvis det skulle komme ekstremt mange pasienter til ett sykehus, vil intensivmiljøene i Helse Nord se intensivkapasiteten i regionen under ett, og benytte intensivplasser ved andre sykehus så langt det er mulig. Ved mange innlagte coronapasienter samtidig vil de måtte utsette annen ordinær pasientbehandling», opplyser de på egne nettsider.

– Ser ikke på situasjonen som kritisk nå

Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem sier at tallene som er rapportert til departementet er den kapasiteten de kan øke til på kort sikt.

– På noe lengre sikt, som vil være det som er aktuelt hvis vi får langt flere innlagt i de kommende uker/måneder, kan kapasiteten økes ytterligere, men i en begrenset periode på noen uker.

Men fagdirektøren mener ikke det er kritisk nå.

– Vi ser ikke på situasjonen som kritisk nå, også fordi vi er i en mye bedre situasjon enn ved start av pandemien når det gjelder utstyr og medikamenter. Men vedvarende høy belastning er problematisk også for behandling av andre tilstander.

Helse Midt-Norge har ikke kunnet besvare VGs henvendelser lørdag.