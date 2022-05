AVVISER JUKS: – Sognekraft sine målinger av vannstanden for Veitastrondsvatnet viser korrekte vannstandsmål, skrev selskapet i en pressemelding i mars. Nå får de støtte av NVE.

NVE om kraftstriden i Veitastrond: − Sognekraft har ikke brutt reglene

BERGEN (VG) Bygdefolket politianmeldte det lokale kraftselskapet for juks med vannstandsmålinger. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkludert med at Sognekraft AS ikke har brutt regelverket.

Av Frank Haugsbø

– Det er vår vurdering at regulanten benytter riktig høyde ved måling av magasinvannstand, konkluderer NVE i et brev som VG har fått innsyn i.

I politianmeldelsen fra bygdelaget og flere privatpersoner i den vesle bygda Veitastrond ble det hevdet at Sognekraft i flere år urettmessig hadde operert med et vannstandsmål som er 20 centimeter høyere enn det som er fastsatt i konsesjonen.

Bygdelaget hevdet også at Sognekraft hadde flyttet og hevet et vannstandsmerke.

Sognekraft har avvist at selskapet har brutt regelverket.

Politianmeldelsen av Sognekraft ble henlagt etter seks dager, og oversendt NVE.

NVE opplyser at de i arbeidet med å undersøke saken har gjennomgått alt arkivmateriale de har funnet i tilknytning til Årøyvassdraget fra 1900 til i dag, en periode på over 120 år.

– NVE har gjennomgått dokumentasjon av målestasjoner, målestav og bolter. Vi har også gjennomgått Sognekrafts manøvrering under flom. NVE ser at det er uklarheter i forståelsen av reglementet med hensyn til manøvrering i flomsituasjoner, og vi har derfor gjennomgått reglementet grundig.

VIL HA DIALOG: Sognekraft har uttrykt et ønske om å møte lokalbefolkningen i Veitastrond sammen med representanter for kommunen.

NVE understreker at de to målestavene som bygdefolket hevdet viste høyere vannstand enn vannstanden som ble oppgitt av selskapet, ble etablert for andre formål, og at de ikke kan benyttes til kontroll av dam og manøvrering av Veitastrondvatnet.

– Disse målestavene har ikke vært kontrollert etter gjeldende krav eller fulgt opp etter at konsesjonen ble gitt. Det er flere mulige feilkilder ved avlesning av disse målestavene, blant annet at det ikke er undersøkt om målestavene er oppsatt etter samme høydesystem som konsesjonen, skriver NVE.

NVE peker på at det i tillegg kan være lokale variasjoner i vannstanden under store flommer på grunn av oppstuving, noe som skyldes et stort uregulert tilsig i nordenden av vannet.

– Vår konklusjon er at Sognekraft ikke har «redefinert høydemålet» ved å justere ned vannhøyden med 20 cm i forhold til faktisk vannstandshøyde.

NVE peker samtidig på at det er viktig at Sognekraft har gode kontrollrutiner.

– Kontrollene skal være en del av internkontrollsystemet og dokumenteres.

FLOMHERJET: De siste syv årene har Vigdis Molland og ektemannen Konrad Molland fått sokkeletasjen i huset sitt fylt med vann tre ganger. Først i 2014, så i 2018 og sist i 2020.

Om påstanden om at Sognekraft har flyttet og hevet et vasstandsmerke på 70-tallet, skriver NVE:

– NVE har pålagt Sognekraft å etablere målestaven. Det skal være en målestav med skala ved dammen for å kalibrere vannstand mot logger og for allmennhetens kontroll. Målestaver må vedlikeholdes, så at målestaven er satt opp i nyere tid er ikke en dokumentasjon på at måleren er satt opp feil.

I politianmeldelsen ble det påstått at Sognekraft har brutt manøvreringsreglementet ved å ha overskredet høyeste regulerte vannstand under flomhendelser.

De siste årene har det vært flere store flommer i Årøyvassdraget, som har medført skade på lavtliggende boliger.

Bygdelaget mener flomproblemene skyldes at det lokale kraftselskapet ikke slipper ut nok vann i Veitastrondsvatnet når det er varslet ekstremnedbør og mildvær.

Også grunneierlaget i nabobygda har Hafslo sendt klage på at vannstanden i Hafslovatnet har vært høyere enn høyeste regulerte vannstand, og de har beskyldt kraftlaget for det de kaller «jo-jo-kjøring» av kraftverket.

NVE skriver at de har utført spesielt tilsyn, i form av dokumentkontroll, med Sognekraft som følge av de to største flomhendelsene i oktober 2018 og sommeren 2020.

Disse hendelsene har NVE fått flere klager på, heter det i brevet.

Selv om vannstanden i Veitastrondvatnet har gått over høyeste regulerte vannstand under flommene i 2018 og 2020, mener NVE at Sognekraft ikke har brutt manøvreringsreglementet.

– Etter NVEs vurdering har Sognekraft tappet aktivt innenfor rammen av

manøvreringsreglementet, og dempet flommene i magasinet.

REAGERTE: Bjørn K. Skovly er en av innbyggerne i Veitastrond som sto bak politianmeldelsen av Sognekraft AS.

Direktøren i Sognekraft AS, Terje Bakke Nævdal, sier til VG at han er glad for at NVE har foretatt en grundig gjennomgang av saken.

– Jeg er glad for at NVE har konkludert med at Sognekraft har handlet etter beste evne og at vi har gjort det vi kunne i forbindelse med flomsituasjonene de siste årene.

Bakke Nævdal sier det fortsatt er utfordringer knyttet til flom og kraftutbygging. Han håper på dialog og samarbeid med bygdefolket i Veitastrond.

– Nå håper jeg vi kan finne et faktabasert grunnlag som vi kan gå i videre dialog på, og bygge en felles forståelse for å forsøke å finne gode fremtidige løsninger.

Bjørn K. Skovly er en av innbyggerne i Veitastrond som sto bak anmeldelsen av Sognekraft. Han hadde onsdag formiddag ikke lest brevet fra NVE.