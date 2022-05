PRØVER Å TA STILLING: MDGs forhold til EU har lenge vært et uavklart spørsmål i MDG. I helgen skal landsmøtedelegatene ta stilling til flere forslag som kan gi MDG et tydeligere svar på hvor de står i saken.

Full splid om EU på MDGs landsmøte

MDG skal ta stilling til om de skal gå inn for en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Debatten vekker til live et skille mellom by og land i partiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Miljøpartiet de grønne (MDG) sitt landsmøte ble sparket i gang til tonene av Sister Sledges 70-tallsklassiker «We are family», akkompagnert av taktfast klapping fra salen og partileder Une Aina Bastholm som kom hoppende opp på scenen.

Tre timer senere, i debatten om EU, var det ikke lenger mye familieharmoni å spore.

Rasmus Hansson, sammen med blant andre Lan Marie Berg, har sendt inn forslag om at MDG skal gå inn for en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.

I forslaget heter det også at «en eventuelt fremforhandlet medlemsavtale skal opp til en ny norsk folkeavstemning».

Mener mye har endret seg

Rasmus Hansson stemte selv nei til EU ved forrige folkeavstemning i 1994, men har endret ståsted siden den gang.

– Jeg mener at i den situasjonen Norge og EU er i nå, som er dramatisk forskjellig fra da vi stemte nei i 1992, må vi gi det norske folket muligheter til å vurdere på dagens grunnlag om vi skal være medlem av EU eller ikke.

– Hvilke betingelser har endret seg siden 1994 som gjør at du mener at Norge bør gå inn i EU nå?

– Det mest akutte er at EU har fått en sikkerhetspolitisk rolle i Europa som nesten ingen hadde forestilt seg bare for et par år siden, sier han.

– EU står nå opp som et solidarisk bolverk for demokrati og frihet. Det er akkurat de verdiene som er våre forutsetninger, mot et diktatorisk despoti som angriper Europa, legger han til.

Klimapolitikk og grønn næringsutvikling er også viktige argumenter for Hanssons EU-standpunkt.

– I klima- og miljøpolitikken er EU uten dikkedarer verdensledende, og bedre enn Norge, sier han.

JA-SIDEN: Rasmus Hansson og Hanna Marcussen er klokkeklare på at de ønsker en ny folkeavstemning om EU, og helst fullt medlemskap.

Klimapolitikken til EU er også at viktig argument for Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo.

– EU har gått inn for veldig ambisiøse målsettinger og har midlene til å gjennomføre det. Når EU bestemmer seg for noe, er det et såpass stort område at det også påvirker markedene utenfor Europa.

Denne europeiske innflytelsen ønsker hun at Norge fremover skal ta del i.

Det til forskjell fra dagens situasjon hvor Norge mottar politikk gjennom EØS-avtalen uten at vi får være med på å vedta den i EU-parlamentet.

– Vi ville hatt større påvirkning over norsk politikk om vi kunne sende norske politikere til Europaparlamentet. Fra et demokratisk perspektiv ville et fullverdig medlemskap være langt å foretrekke, sier Marcussen.

Forsvarer norsk landbruk

Harald Moskvil er landbrukspolitisk talsperson i MDG og bonde.

Levebrødet henger noe sammen med hans standpunkt i EU-saken, forteller han.

– Jeg er veldig europavennlig i den forstand at jeg ønsker et aktivt samarbeid med Europa. Men det kan vi gjøre gjennom EØS-avtalen, presiserer han.

Hans største ankepunkt i spørsmålet om EU-medlemskap er – kanskje ikke så overraskende – landbrukspolitikken.

– I forhold til landbruket er det store utfordringer. Det blir fort en konflikt mellom et EU-medlemskap og det å bygge et landbruk for hele landet, sier han.

NEI-SIDEN: Både Harald Moskvil og Margit Fausko er bekymret for landbrukets kår ved Norges inntreden i EU.

Moskvil får støtte av partikollega Margit Fausko. Hun er sentralstyremedlem i MDG og er selv vokst opp på et økologisk melkebruk i Hemsedal.

– Min hovedkritikk av EU som jeg mener er så alvorlig at det ikke er aktuelt å støtte et norsk EU-medlemskap, er at EU ikke anerkjenner prinsippet om matsuverenitet – et lands rett til å bestemme over matforsyningen til egen befolkning.

«Inntektsløft uforenlig med EU»

Fausko har fulgt jordbruksoppgjøret tett. Hun mener at et inntektsløft for bøndene, som er et av kravene i jordbruksoppgjøret, er «uforenlig» med et medlemskap i EU.

– En viktig del av å løfte økonomien for jordbruket som skal produsere mat og gi en beredskap til landet, er at de kan ta ut høyere priser i markedet.

Det mener hun EUs tollfrihet på matvarer vil sette en effektiv stopper for dersom Norge går inn i unionen.

Når det gjelder de sikkerhetspolitiske bekymringene til Rasmus Hansson er hun langt på vei enig med ham.

– EU er en kjempekonstruktiv kraft i en verden med mange gærninger, sier hun og legger til at det er fullt mulig å delta i det europeiske sikkerhetssamarbeidet uten å være medlem av EU.

Kan du være medlem av et parti som er for norsk EU-medlemskap?

– Det vil nok gjøre at jeg er mer interessert i å bruke min frivillige kapasitet i andre organisasjoner enn MDG, svarer hun.

Endringsforslagene om MDGs EU-politikk skal landsmøtet stemme over på søndag.