KRIGSVETERAN: Paul Smith (97) var hedersgjest under Forsvarets 8. mai-markering på Akershus festning søndag.

Paul (97) frigjorde Norge: − Noen med tæl kunne tatt kål på Putin

Han var med på frigjøringen av landet i 1945 og var norsk spion i Sovjetunionen. – Det er helt forferdelig det som skjer i Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Paul Smith (97) er en av svært få gjenlevende krigsveteraner.

Han tjenestegjorde i Polititroppene i Sverige på slutten av krigen og var med på frigjøringen av Finnmark.

8. mai er han hedersgjest under Forsvarets markering på Akershus Festning.

– Hva betyr frigjøringsdagen for deg?

– Det var jo veldig spesielt i 1945 da, sier Smith til VG da vi møter han på Akershus Festning.

– Alle var fulle

97-åringen (98 om to måneder) er i svært god form og husker godt fredsdagene for 77 år siden.

– Jeg fikk ikke vite akkurat når freden kom, for jeg var på en patrulje den dagen. Men da jeg kom tilbake sent på kvelden var det full rulle i leiren. Alle sammen var fulle, og da skjønte jeg at det var noe spesielt, sier han med et smil.

Han var da i Lakselv med Polititroppene. De hadde da vært i Finnmark siden 12. januar.

– Vi skulle jage tyskerne ut av Finnmark. Det var en del trefninger i løpet av den tiden, minnes han.

SPREK: Om to måneder er han 98 år, men Paul Smith er rask i gangen.

Han forteller at han kom seg inn i Polititroppene mens han studerte i Uppsala i Sverige. Han ble med i den aller første kompaniet i 1943. De ble de første som dro inn i Norge.

Han husker spesielt en episode som har gjort inntrykk på han. På en skitur kom de over et nedskutt russisk fly.

«Nattens hekser»

– Det var et veldig enkelt fly, uten noen bestykning. Så fant vi flygeren, som lå noen meter bortenfor. Da var det noen som kjente på hodet til flygeren og der var det masse hår. Det var en kvinne.

Smith forteller at dette var et fly fra det kvinnelige sovjetiske flyvåpenet.

– De hadde ikke våpen men to 50 kilos bomber i cockpiten som de bombet tyske mål med. Tyskerne kalte dem for «nattens hekser». Men de fløy langsomt så tyskerne skjøt dem ofte ned, sier krigsveteranen.

I BRANN: Hammerfest i brann i februar 1945 etter tyskernes retrett. Byen ble rasert av tyskerne før de trakk seg tilbake.

– Har du noen gang tenkt at det ville bli krig i Europa igjen?

– Nei, nei, det trodde jeg ikke. Jeg har i hvert fall håpet det ikke ville skje.

Smith blir stille når vi begynner å snakke om krigen i Ukraina.

– Det har vært fred lenge nå, sier han ettertenksomt, og fortsetter:

– Det er helt forferdelig det som skjer i Ukraina. Tenke seg til at Putin kaller dette for en militær operasjon. Ennå har han vel ikke sagt at dette er krig.

Han mener det er helt umulig så si hvor lenge denne krigen vil vare.

– Hadde det vært noen med tæl der borte så kunne de tatt kål på Putin, sier han.

NY OG GAMMEL: På Akershus møtte Paul 25-årige Sigve Nærø Innselset som var på vei til å motta medalje for sin tjeneste i Irak.

På vei ned fra toppen av Festningen møtte Paul den 25-årige jusstudenten Sigve Nærø Innselset som var på vei til å motta medalje for sin tjeneste i Irak, som VG skrev om lørdag.

Den kalde krigen

Da freden kom fortsatte ikke Paul Smith i Forsvaret. Han studerte og jobbet blant annet noen år som politi.

Dette var bare noen år etter 2. verdenskrig da Europa ble delt i en vestlig og en østlig del, styrt av et stort og mektig Sovjetunionen.

I 1959, midt i den kalde krigen fikk han et tilbud han ikke kunne si nei til.

Dette var en tid med stor spenning og mistenksomhet mellom de to blokkene og Sovjetunionen var et svært lukket land. Derfor var etterretningstjenestene – begge sider – svært aktive på den tiden.

Informasjon om styrkeoppbygging, atomvåpen, flyplasser i grenseområdene til Vest-Europa var svært viktig og det ble sendt mange agenter til Øst-Europa.

Paul Smith var en av dem.

Spiontur til Sovjetunionen

NRK Brennpunkt laget en dokumentar om Smith og at han våren 1959 ble sendt av etterretningstjenesten på en reise til Moskva. Turen skulle gjennomføres under dekke av en bilferie, i en ombygd Mercedes med skjult måleutstyr.

Smith husker fortsatt det dramatiske spionoppdraget.

– Jeg tenkte vel ikke så mye. Det første jeg tenkte var at det var en gratis ferie, sier han i dag.

POLITITROPPENE: Mange ungdommer flyktet til Sverige i håp om å komme videre for å slutte seg til norske styrker i England. Bildet viser de norske polititroppene på marsj i Sverige.

Han reiste sammen med Arild Rydtun og glemmer ikke luksusen de opplevde.

– Det var veldig fint, vi bodde på de fineste hoteller, spiste fantastisk mat og vi fikk se operaforestillinger.

– Fattet de aldri mistanke til at dere var spioner?

– Jo, det var en gang. I Moskva traff vi en som sa han var amerikansk journalist. Han hadde amerikansk aksent og var typisk amerikansk i væremåten. Vi traff han flere ganger, og en gang så sa han «Jeg vet hva dere er, jeg», sa han, «dere er spioner».

Reddet av fleip

Smith som allerede hadde avslørt «amerikaneren» fordi han hadde slitte, utgåtte sko, som en «amerikaner ikke ville gått med» klarte å fleipe seg ut av situasjonen.

«Arild, hør her, han tror vi er spioner fordi du går med den jævla dumme hatten din».

De fikk ikke mer trøbbel på spionturen sin etter det.

Hadde de blitt tatt, ville nok veien, i beste fall, vært kort til et gulag i Sibir, men Smith og hans medspion var lykkelig uvitende om farene. Når landet kaller på deg, stiller du opp.

3 GENERASJONER: stedatter Nina, Paul og barnebarnet Emma var på Akershus.

I bestefars fotspor

Paul Smith hadde med seg sin stedatter og barnebarn til 8. mai-markeringen på Akershus festning.

Begge valgte militære karrierer.

Datteren Nina Sundqvist har tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Hun ikke var spesielt inspirert av Paul da hun søkte seg til befalsskolen i 1983.

– Jeg fant ut at dette var ukjent, tøft og jeg visste ikke om jeg turde dette, sier Nina.

Alle de negative følelsene trengte seg på, men da kom Paul på banen.

– «Du skal starte der, og så skal jeg komme og hente deg hvis du ikke klarer det», sa han. Sånt sett var de han som holdt motet oppe hos meg, sier Nina, som de siste 17 årene har jobbet i matvarebransjen.

Påvirket av bestefar

Barnebarnet Emma Sundqvist Aune (23) er i siste året på Luftkrigsskolen.

– Jeg liker å tro at det var et eget valg å søke seg til Forsvaret. Sannheten er jo den at jeg kommer fra en forsvarsfamilie så jeg har nok fått banet veien for meg, sier hun.

Og han som nok i størst grad har påvirket henne var bestefar Paul.

– Han har definitivt vært en inspirasjonskilde. Det er jo gøy å gå i bestefars fotspor. Jeg har jo også fått mange råd, om at ting var bedre før og at jeg kan ha tørklær i skoene i stedet for sokker, sier Emma.