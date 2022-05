KRITISK: Robert Mood har hatt flere stillinger i forsvaret før han gikk av med pensjon i 2016.

Tidligere militærtopp: Kritisk til Forsvarets håndtering av varslingssak

Sersjanten snikfilmet soldaten Julie Sandanger (25) i dusjen, men beholdt jobben. Saken er krystallklar, mener Robert Mood.

Søndag skrev VG om soldaten Julie Sandanger (25), som i fjor opplevde at en sersjant, hennes nærmeste leder, snikfilmet henne i dusjen.

Senere avdekket etterforskningen at sersjanten hadde 38 videoer av henne - alle tatt i skjul mens hun dusjet.

Mannen ble senere dømt i en tilståelsessak, men beholdt jobben i Forsvaret. Han ble forflyttet til en stilling uten lederansvar, men ble aldri nedjustert i grad.

Sersjanten ønsker ikke å kommentere saken utover at han har tilstått forholdene og betalt oppreisningerstatning til fornærmede, formidler han til VG via sin advokat.

VARSLET: Julie Sandanger meldte fra etter å ha opplevd å bli filmet i dusjen av en overordnet.

– En totalt uakseptabel handling

Tidligere militærtopp Robert Mood reagerer sterkt på Forsvarets håndtering:

– Saken er i mitt hode krystallklar, sier Mood.

– Dette er enkelt og greit en totalt uakseptabel handling – eller 38 uakseptable handlinger – og hvis Forsvaret ikke har juridisk hjemmel til å si opp ansatte som prøver seg på denne typen ting, så burde de skaffe det.

– Både han, hun og hen skal være trygge i Forsvaret både hjemme og i utlandet, uten at slikt forekommer.

MILITÆR ERFARING: Robert Mood da han var generalmajor for Forsvarets Veterantjeneste i 2011. Her sammen med tidligere forsvarsminister Grete Faremo.

Mood har hatt en rekke militære stillinger, blant annet som generalmajor og generalinspektør for Hæren.

Personer som begår denne typen handlinger har ikke noe i Forsvaret å gjøre, mener han.

– Enten Forsvaret liker det eller ikke, signaliserer det at Forsvaret ikke tar det tilstrekkelig alvorlig.

Sandanger meldte fra internt i Forsvaret i mai 2021, før militærpolitiet - Forsvarets interne politi - iverksatte etterforskning.

Til VG fortalte Sandanger at hun fikk lite informasjon om saken mens etterforskningen pågikk. Hun er også kritisk til at mannen fikk beholde jobben.

Hun håper at denne saken vil rette fokus mot systemet som skal behandle slike saker.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere uttalt at det er «nulltoleranse for seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret».

– Jeg setter spørsmålstegn ved nulltoleransen mot seksuell trakassering som Forsvaret reklamerer for. Om de mener det, eller om det er bare er tomme ord, sa Sandanger søndag.

– Skaper uttrygghet

– Det er fint med planer, men planer og holdninger må også gjennomføres. Det nytter ikke bare å si at det er nulltoleranse, sier Krf-leder Olaug Bollestad til VG.

Hun berømmer Sandanger for å fortelle sin historie, og er kritisk til Forsvarets håndtering.

– Jeg synes Sandanger er veldig modig som står frem og baner vei for andre kvinner. Det har jeg stor respekt for, og nå må forsvarsministeren sikre at Forsvaret får bedre rutiner, sier hun.

Hun viser til at kvinnenes vei inn til Forsvaret har vært lang. Denne saken er egnet til å skape utrygghet hos kvinner som er avhengige av å ha «full tillit til ledelsen», mener Bollestad.

– Dette må Forsvaret ta på det største alvor, sier hun.

REAGERER STERKT: Partileder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad mener det trengs en holdningsendring i forsvaret.

– Vi er ikke i mål

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen svarer på kritikken, på vegne av Forsvaret:

– Det skal være sikkert og trygt å jobbe i Forsvaret, og med legitimiteten vi er gitt, skal vi ha en høyere standard enn det man kan forvente hvor som helst ellers, sier han.

– Denne historien her et eksempel på at vi ikke er i mål.

– Har ikke Forsvaret juridisk hjemmel til å si opp ansatte?

– Vi har et system for å si opp ansatte som ikke gjør jobben sin. Men stillingsvernet i staten er sterkt, så det må være ryddig prosess.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

– Forstår du at det at sersjanten får fortsette i Forsvaret, kan tolkes som et signal på at Forsvaret ikke tar seksuell trakassering på alvor?

– Jeg forstår at de som er ofre i sakene, ønsker at den personen eller det som resulterte i overgrepet skal bli borte en gang for alle, sier Kristoffersen og legger til:

– Vi straffer folk enten gjennom militærdisiplinær straff, eller sivil straffeutmåling. Når de har tatt straffen, er spørsmålet hva man skal gjøre videre. Da gjøres samme vurdering som ellers i samfunnet, hvor vi enten omplasserer eller prøver å få dem til å fungere i jobben igjen, og lære av de feilene de har gjort.

Forsvaret bruker mye tid og ressurser på å følge opp varsler, forteller han.

– Jeg vil si takk til Sandanger som valgte å stå frem. Det er tøft, og det bidrar til at vi får opp debatten om dette og ikke minst hvor uakseptabelt det er.