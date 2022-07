PÅ BESØK: Yachten til emiren i Qatar lå ved sørlandskysten utenfor Kristiansand søndag.

Luksusyacht forlater Norge: − Hadde håpet å være mer anonyme

KRISTIANSAND (VG) En av verdens største yachter forlater Norge etter å ha fått mye oppmerksomhet. De skal ikke ha vært fornøyde med politiets håndtering, opplyser havneinspektøren i Kristiansand.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag kveld la en av verdens største yachter «Al Lusail», til kai i Kristiansand. Det mystiske norgesbesøket til emiren i Qatar det siste døgnet har vakt oppsikt.

Følget hadde håpet at den 100 meter lange yachten ikke kom til å skape noe oppstyr i den sørlandske skjærgården.

– De synes det ble litt for mye eksponering, sier havneinspektør Ole Limann til VG søndag ettermiddag.

– De hadde håpet å være litt mer anonyme, at det ikke ble så mye fuzz rundt det. Men politiet var jo de første til å bekrefte at det var emiratene, sier Limann.

Det var til VG politiet bekreftet at det var statsbesøk fra emiratene.

Havneinspektør Ole Limann opplyser at luksusyachten har forlatt Norge som følge av oppmerksomheten.

Politi og lokalt næringsliv

Kombinasjonen av at politiet bekreftet emirens besøk, og uttalelser fra lokalt næringsliv skal være årsaken til at de nå forlater Norge.

Et følge som kom til Kjevik lufthavn lørdag kveld, gikk om bord på yachten senere på kvelden. Politiet bekreftet at det var besøk fra et statsoverhode ettersom de etter vanlig prosedyre måtte være til stede med uniformert politi både på flyplassen og ved piren der yachten la til.

– De var ikke så fornøyd med at politiet gikk ut og bekreftet at det var dem. De var heller ikke fornøyd med at næringslivet har gått ut med at de har bestilt ditten og datten, da drar de vet du, sier havneinspektøren.

Jesper Mathisen, kjent som sportskommentator hos TV 2, gikk ut og bekreftet at emirens følge skulle spille padeltennis mens han var i Norge. For i tillegg til å være fotballekspert har han startet en padelkjede i Norge sammen med flere andre.

– Vi ble ringt av mannskapet hans for en halvtime siden, skrev Mathisen på Twitter.

I tillegg ble det kjent at en lokal fiskehandler hadde fått i oppdrag å servere mat til mannskapet om bord i yachten.

Vil ikke kommentere

Operasjonsleder i Agder politidistrikt Ronny Aateigen Andersen, ønsker ikke å kommentere kritikken overfor VG.

– Det er ikke naturlig at politiet kommenterer noe fra en tredjepart. Hvis det er noe i kommunikasjonen som noen av partene tenker er kritikkverdig, tenker jeg partene må ta det seg imellom, sier han.

Politiet har ikke svart på hvilken vurdering som lå bak å gå ut med emirens besøk.

Kort varsel

Det var først en annen yacht som laget bølger i Norge. Yachten «Big Beaver» dundret forbi en brygge i et smalt sund i Søgne. Det skapte kraftige reaksjoner. Lørdag forlot yachten Norge og krysset Kattegat over til Danmark. Det er fortsatt ikke kjent hvem som eide båten.

Havneinspektøren fikk kort varsel før emiren kom. De krevde selv å få vite hvem eieren var.

– Pleier dere å ha så travle helger som det her?

– Nei, ikke i det hele tatt. De annonserte i går at de skulle komme. Vi fikk vite hvem båten var etter at vi krevde å få vite hvem eieren var. Vi fikk ingen informasjon før rett før de kom med flyet, sier Limann.