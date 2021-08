KRABBER: Erik ville bare kikke etter krabber på denne brygga på Hvalstrand da han hørte plasket fra gutten. Foto: Privat

Erik (8) hylles etter han reddet et barn i vannet

Erik Aaby-Sættem skulle bare kikke på krabber fra en brygge da en liten gutt falt i vannet. Da visste åtteåringen hva han skulle gjøre.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Det gikk heldigvis bra, sier pappa Bjørn Erik Sættem om situasjonen som utviklet seg fra krabbetitting til redningsaksjon for Erik.

I utgangspunktet skulle Erik være med de andre i gruppen ut i tråbåter, men han følte seg litt sliten og ville heller være på bryggen for å se etter krabber, forklarer faren.

Da kom det to små barn for å se på en av tråbåtene som lå fortøyd på stedet. De gikk ut på en av båtene, forklarer Erik og faren til VG. De to små barna skal ha vært en jente og en gutt henholdsvis to og tre år.

Gutten falt uti mellom to av tråbåtene. Det fikk Erik med seg.

– Jeg hørte plasket og løpt bort til tråbåten, forteller åtteåringen.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

Holdt hodet over vannet

Da Erik kom frem tok han tak i og holdt gutten over vann helt til guttens mor kom springende.

– Jeg holdt ham oppe så han ikke kom under, sier Erik.

Lillesøsteren til gutten sto i båten og ropte om hjelp.

Gruppelederen til Erik, Frida Fladeby (22), var førstehåndsvitne til dåden.

Da Erik ble igjen på bryggen var Fladeby sammen med de andre barna i tråbåtene. Hun observerte de to barna som kom gående, og snudde seg kjapt for å holde øye på sin egen gruppe.

– Da jeg snudde meg igjen var Erik oppi tråbåten og holdt et barn i armene sine. Da så jeg at moren kom løpende. Hun tok det siste taket og dro opp barnet sitt og klemte det, forteller Fladeby til VG.

PLASK: Den lille gutten falt i vannet mellom båtene. Foto: Privat

Gutten skal ha klart å holde seg litt fast da han falt, men med Eriks innsats slapp han det. Fladeby snakket med moren til de to barna. Hun skal ha vært tydelig oppskaket, men takknemlig.

Moren snakket ikke norsk, men kalte Erik en helt og oppfordret de voksne på leiren til å gi ham en utmerkelse, forklarer hun.

Fladeby er veldig glad for at hendelsen gikk så bra som det gikk.

– Det kunne gått veldig galt, sier hun og understreker at Erik er veldig vant med havet:

– Han er vant med båt. Han er en veldig fin gutt.

Hva synes du om å bli kalt en helt, Erik?

– Jeg synes det er morsomt, sier han fornøyd.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med moren til de to barna.

SJØVANT: Familien Aaby-Sættem drar på seilturer hver sommer. Her er Christian (10) (T.v), Marie (4) og Erik (8) i den svenske skjærgården i skommer. Foto: Privat

Erik er vant med hav og vann. Både han, søsteren Marie (4) og storebror Christian (10) har vært med foreldrene på seilturer med familiens seilbåt de siste somrene.

– Han er veldig sjøvant, forteller pappa Bjørn Erik.

– Jeg har på redningsvest hver gang vi drar ut, skyter Erik inn.

I tillegg får deltagerne på SurfCamp sjøvett- og livredningskurs.

– Han visste hva han skulle gjøre, sier Bjørn Erik.

Ukens deltaker

Faren til Erik påpeker at ting kan skje fort nær vannet.

– Vi har opplevd selv å ha små barn ved stranden også snur man ser bort i noen få sekunder og da er ikke barnet der lenger. Da kan sånne ting skje. Det er utrolig viktig å passe godt på de aller minste når man er ved vannet, forteller han.

Siste dagen på leiren ble Erik kåret til ukens deltager på leiren.

Familien har fått mange tilbakemeldinger i etterkant av hendelsen.

– Det har vært veldig mye fra familie og venner. Det er veldig hyggelig. Han har både stolte besteforeldre og foreldre.

UKENS DELTAKER: Erik (8) ble kåret til «ukens SurfCamper» etter at han holdt den lille gutten oppe fra vannet. Her sammen med campleder Jan Terje Johansen. Foto: Privat

– Erik er en helt

Lederen for SurfCamp på Hvalstrand, Jan Terje Johansen, bekrefter historien overfor VG.

– Det er helt riktig, sier han om redningen og legger til:

– Erik er en helt!

Lederen av leiren tror utfallet kunne blitt ille om ikke Erik hadde vært på bryggen.

– Det lille gutten var ute av syne for alle, men Erik hørte plasket, forteller han.

Vann og redningssikkerhet er viktig på SurfCamp. Alle deltagerne får opplæring i førstehjelp- og sjøvett.

– Erik hadde vært hos meg på SurfCamp hele uken. På mandag hadde han førstehjelpskurs og onsdag var det sjøvettkurs, så han visste hva han skulle gjøre, sier Johansen.

Ifølge Johansen har SurfCamp blitt avholdt i 14 år. Etter eget anslag tror han det har vært rundt 1500 barn innom i sommer.

– Jeg tror kanskje vi er Norges største camp. Vi har hatt førstehjelp- og sjøvettkurs i mange år, sier han. Denne hendelsen var det første av sitt slag.

– Heldigvis har det aldri skjedd noe tilsvarende i de 14 årene vi har vært her, sier han og understreker at de to barna ikke var deltagere på kurset.

Johansen mener det var selvsagt at Erik skulle få tittelen «Årets SurfCamper».

– På fredager har vi en kåring av ukens «SurfCamper». Da får en gutt og en jente en hettegenser signert av lederne som har jobbet. Denne uken var Erik selvskreven, forteller lederen av leiren til VG.