Her har de fått én test per innbygger: − Vi blir nødt til å vurdere annerledes

Stavanger kommune har mottatt 143.000 hurtigtester denne uken, som er omtrent én test per innbygger. Nå er det flere byer i landet som varsler mangel på hurtigtester.

Onsdag skrev FHI i en risikorapport at de tror det på toppen av bølgen i siste halvdel av februar, avhengig av tiltaksnivå, vil være mellom 40.000 og 125.000 nye smittede per dag.

Dermed er det flere som kommer til å måtte teste seg med hurtigtester fremover, men flere byer og kommuner varsler nå om mangel på hurtigtester.

– Det ser ut til at vi blir nødt til å prioritere annerledes i løpet av veldig kort tid. Vi har tidligere blitt varslet om at vi vil få flere tester, men det ser ut til at det kommer betydelig mindre, sier helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen til VG.

I dag kan man teste seg ut av nærkontaktkarantene med én hurtigtest hver dag i 11 dager om du bor med en smittet person du ikke kan holde avstand til. Det betyr at en familie på fem der én er smittet, kan måtte bruke 44 hurtigtester for å komme seg ut av karantene.

IKKE NOK: – Vi har ikke nok tester til å teste ut fra alle anbefalingene, sier helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen.

– Hvordan skal dere prioritere hvem som skal testes?

– Vi har ikke nok tester til å teste ut fra alle anbefalingene til FHI, så vi skal se på prioriteringslisten og ta vurderinger, sier han og legger til:

– Dersom vi må prioritere, blir det de som har symptomer og må testes for å komme ut av karantene. Da blir det mindre aktuelt å teste perifere nærkontakter, sier Johannessen.

Stavanger har fått 143.000 tester denne uken, som er omtrent én test per innbygger.

– Det vil ikke være nok for å teste alle etter anbefalingene som er brukt tidligere. For eksempel kan det blir krevende å fortsette storstilt testing i skole og barnehager der de fleste er øvrige nærkontakter uten symptomer.

Etter at VG snakket med Johannessen sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse at de anbefaler kommuner om å nedprioritere testing i barnehager og skoler.

IKKE TILSTREKKELIG: Torsdag sier helsedirektør Bjørn Guldvog at vi ikke har tilstrekkelig antall tester i kommunene.

– Det er en veldig kraftig smitteøkning som gjør at vi ikke har en tilstrekkelig antall tester i kommunene til at vi har nok kapasitet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Med et så høyt smittetall som vi nå har er effekten i skolen vesentlig mindre enn tidligere i pandemien.

Uttalelsen er altså det motsatte av hva assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til VG på onsdag:

– Når vi går inn og ser på det faktiske forbruket av tester i dag, er det tilstrekkelig med tester i de fleste kommuner, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Info Helsedirektoratets prioriteringsliste 1. Test av personer med symptomer 2. Test av personer med kjent eksponering: a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære

b: test av øvrige nærkontakter 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering a. test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)

b. jevnlig testing Vis mer

– Vi ser en utfordring

I Bergen kommune er det også behov for flere hurtigtester i tiden fremover.

– Akkurat nå har vi nok hurtigtester, men vi ser at behovet er stort etter at en endret karantenereglene og vil trenge store, jevne tilførsler sentralt fra for å holde tritt med behovet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

SER STIRT BEHOV: I Bergen kommune har de nok tester foreløpig, men ser at behovet ble større etter nye karanteneregler, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

– Har dere nok tester til å takle smitteøkningen som kommer?

– Vi ser en utfordring. Vi regner vel med at de som sentralt har gitt denne endringen i karanteneregler har sett på hvilket volum som trengs når vi får en smitteøkning som er forventet, sier Voltersvik.

I Vadsø har de opplevd en smitteeksplosjon, der antall nye tilfeller nå dobler seg omtrent daglig, ifølge kommuneoverlege, Britt Larsen Mehmi

– Vi er i ferd med å gå tomme for tester, sier hun.

For å spare på lageret har de gått bort fra å levere ut pakker med fem tester, og leverer i stedet ut to og to.

– Nå får vi 400 tester fra Vardø, og håper det gjør at vi holder ut til vi får mer neste uke.

– Vi har klare planer

– Vi har hatt litt mangel, men nå skal vi få tester i dag og de nærmeste dagene, og det ser ut som det begynner å bedre seg her, så vi kommer til å følge FHIs prioriteringer om hvem vi skal teste, sier helsesjef i Tromsø, Magne Nicolaisen.

– I Tromsø bor det omtrent 76.000 innbyggere, og vi skal få hurtigtester som tilsvarer dobbelt som mye av innbyggertallet. I dag er det litt over 1500 i karantene, så foreløpig har vi nok. Men hvis vi får en voldsom økning, så vil det være et større behov for flere hurtigtester.

Han understreker at Tromsø har lagt en plan for lagring, organisering og prioriteringer.

– Vi har klare planer. Og nå er også veiene og fjellovergangene åpne, det er jo sånt vi er avhengig av her i Tromsø, sier Nicolaisen.