Derfor vil Danmark åpne opp – selv om smitten skyter i været

Det danske folkehelseinstituttet påpeker at sykehusinnleggelsene ligger ganske stabilt, og få er innlagt på intensivavdeling.

– Vi har veldig stor smittespredning i samfunnet, vi har satt rekord her i går, men vi har fortsatt en stabil innleggelseskurve. Så selv om det er mye smitte, er det ikke mange som er inne på intensivavdelingene, sier Troels Lillebæk, avdelingsdirektør i Statens Serum Institut (SSI) til VGTV.

Denne uken diskuterer den norske regjeringen lettelser i coronatiltakene. Den danske regjeringen har landet på at de vil ha vekk corona-restriksjoner fra 1. februar i år.

Den danske epidemikommisjonen begrunner det med en ny situasjon «hvor en høy og stigende smitte ikke i samme grad som tidligere omsettes i innleggelser på sykehus».

I forrige uke så FHI en økning i antallet pasienter som blir lagt inn på sykehus med corona som hovedårsak. Men omikron-pasientene virker å trenge mindre tid på sykehus – og mindre intensiv- eller respiratorbehandling. Dermed påpekte FHI at antallet corona-pasienter som er innlagt til enhver tid «egentlig holder seg på et stabilt nivå» – og at intensivinnleggelsene har gått ned

Tross at Danmark har mye høyere smittetall enn Norge, sier SSI at det ikke har ført til flere innlagte enn sykehusene kan håndtere.

– Det vi ser, er at en hel del av dem som er innlagt er der i kort tid, de er inne en dag eller to og blir skrevet ut igjen, og det er litt annerledes enn hva vi har sett med tidligere varianter, sier Lillebæk i SSI.

– Det er nok et uttrykk for at det er et generelt mildere sykdomsforløp med omikron enn med delta. Man kan si at det viser at omikron er ⅓ mindre farlig enn delta, når man sammenligner de to og ser på innleggelser, sier SSI-toppen.

– I Norge har tiltak blitt begrunnet med at et høyt antall smittede i en omikron-bølge kan føre med seg mange innlagte og økt belastning på sykehusene, selv om omikron er mildere. Fordi så mange blir smittet, rett og slett. Dere ligger litt foran Norge, har dette skjedd hos dere?

– Det er jeg enig i. Det er selvsagt de norske myndigheter som skal vurdere situasjonen i Norge, men det er i alle fall korrekt at hvis man har veldig mange som blir positive samtidig, og det har omikron potensial til, så vil noen av de personene bli innlagt på sykehus og vil komme på intensiv, svarer Lillebæk, og fortsetter:

– Heldigvis ikke så mange på intensiv som vi så med delta, men hvis man får voldsom smittespredning og alle dem som ikke ennå ikke har immunitet blir smittet, vil man få en belastning på helsevesenet. Og man vil også få mange ansatte som skal isoleres og sendes hjem. Så det er bekymringen, påpeker han.

Men så til hva de faktisk ser:

– Det vi kan se her i Danmark, hvor vi kanskje er en uke eller to foran Norge, er at det stiger ikke uforholdsmessig mye på sykehusene, sier SSI-toppen.

– Det er stabile innleggelsestall og det er ikke mange som kommer på intensivavdeling. Men selvfølgelig må man hele tid følge med utviklingen. For hvis man slipper opp på restriksjoner, altså har færre, så vil det komme mer smittespredning og flere på sykehus. Det er en naturlov, kan man nesten si, sier dansken.

Her kan du se hvordan smittetrykket i Norge og Danmark har skutt i været:

– Men dere har flere smittede enn Norge. Har dere sett at det har blitt en for stor påkjenning?

– Nei, vi har sett en belastning på sykehusene som har vært innenfor rammene av hva man kan håndtere. Vi har sett stabile innleggelsestall og vi har sett veldig få innlagt på intensiv på grunn av omikron. Så sykehusene kan henge med på det antallet smittede som er, og en hel del pasienter er kun kort tid på sykehuset, sier Lillebæk i SSI.

Her ser du antall pasienter på intensiv per 100.000 innbyggere i Norge og Danmark:

Danske SSI ser at en undervariant av omikronviruset, kalt BA. 2, er i ferd med å ta over smittespredningen i Danmark. Også i Norge sprer denne undervarianten seg raskt.

Men SSI-toppen påpeker at de ikke ser noen økning i innleggelser med denne heller.

– Det ser ut som vi, på grunn av denne supervarianten, eller undervarianten, topper smittespredningen i midten av februar. Det er fortsatt noen uker til vi ifølge modellene vil få den høyeste smittespredningen i Danmark, sier Lillebæk.