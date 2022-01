«RIK»: Emilie Skålvik (23) var mangemillionær for en dag.

Emilie våknet med ni millioner på konto: − Wow!

Emilie Skålvik (23) fikk sjokk da hun skulle sjekke om hun hadde penger til flybussen.

Publisert: Nå nettopp

På vei til jobb skulle hun sjekke om hun hadde penger til flybussen senere på dagen.

– Det var da jeg så at det plutselig var ni millioner kroner på en av mine sparekontoer, forteller Emilie Skålvik fra Nesodden til VG.

Summen satte en støkk i henne.

– «Wow, dette var ikke det jeg hadde forventet», sier hun om reaksjonen sin.

– Jeg fikk litt panikk og lurte på hva jeg hadde rotet meg bort i nå, sier hun.

Emilie trykket seg inn på summen og så at den stammet fra en overføring fra Jehovas Vitner Randaberg menighet.

Hun skjønte ganske tidlig at pengene ikke hørte hjemme på hennes konto.

I BANKEN: Pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt, bekrefter hendelsen ovenfor VG.

– Jeg fikk snakket med banken og de fikk ordnet det, forteller hun.

Pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt, bekrefter hendelsen.

– Det er en kunde hos oss som våkner opp og oppdager at hun har fått ni millioner på en av sine sparekonti. Man blir overrasket når noe sånt skjer – det kan enhver forstå, sier han til VG.

Trond Goa, leder for Jehovas Vitner Randaberg Menighet, sier at han er kjent med saken, og at menigheten fikk en telefon fra banken om at det hadde skjedd en tastefeil.

– Aldri turt å beholde pengene

Til tross for at hun troskyldig sa ifra har Skålvik i ettertid tenkt på hva hun ville brukt ni millioner kroner på.

– Etter at jeg hadde snakket med banken tenkte jeg jo på hva jeg kunne brukt ni millioner på, men hadde aldri turt å beholde pengene. Det første jeg gjorde var å ringe banken da de åpnet, sier hun og legger til:

– Jeg tror banken ble litt overrasket selv.

– Hva hadde du brukt ni millioner kroner på?

– Jeg kunne tenkt å kjøpe meg et hus, hehe, sier 23-åringen lattermildt.

– Og jeg ville spandert en tur på noen venninner.

– Nå må du nesten begynne å spille Lotto?

– Jeg må jo nesten det! Det hadde vært litt gøy å få en sånn sum på ekte.

– Kunne vært kriminelle

Skålvik forteller at hun ble stresset av å ha en så stor sum på konto. Hun er glad for at saken ordnet seg.

– Jeg trodde jo det kunne vært kriminelle, så jeg ble lettet av å se det var fra et sted i Norge. Det ordnet seg veldig fort, sier hun.

Til tross for at millionene røk og det ikke blir sydentur blir det fly til Trondheim på Skålvik. Og hun hadde råd til flybussen uansett.

– Jeg hadde akkurat nok, spøker hun.

STOR OVERFØRING: Skålvik fikk sjokk da hun så summen.

Skryter av ærligheten

Pressesjef i Danske Bank Øystein Schmidt berømmer Skålvik for å ha sagt ifra.

– Her må vi skryte veldig av kunden som kontakter banken så fort som mulig og kommer i kontakt med våre kundebehandlere her. De har jobbet lynraskt! Vi begynner dagen som det ikke skulle, men nå er pengene der de skal være, sier Schmidt.

Og forklaringen på den uventede summen? Feiltasting.

– Det viser seg at det er en organisasjon som rett og slett har slått inn feil kontonummer, noe som har gjort at pengene har havnet hos denne kunden, forklarer bankmannen.

Nå har organisasjonen fått pengene igjen.

– Pengene er tilbake der de skal være – og vi må skryte av at kunden har reagert sånn som man skal gjøre, sier Schmidt.

Leder i Jehovas Vitner Randaberg Menighet, Trond Goa, sier også til VG at saken har ordnet seg.

– Det er veldig hyggelig at folk er ærlige, det setter vi stor pris på, sier han.

Får rentene

Hun har kanskje ikke ni millioner på konto, men Skålvik har faktisk tjent litt penger på transaksjonene.

– Denne kunden har hatt ni millioner stående på konto. Hun får anledning til å beholde renteinntektene for en dag, som utgjør 49 kroner og 42 øre, sier Schmidt. Han er klar i sin oppfordring til folk som får uventede summer på konto:

– Hvis du har sendt feil og mottatt feil bør du kontakte banken så fort som mulig – som denne kunden gjorde i dette tilfellet.

– Er det ulovlig å beholde penger man får?

– I det store og hele ordner denne typer saker seg i de aller, aller fleste tilfeller. Så vidt jeg har jeg har forstått så kan man ikke beholde de pengene, sier Schmidt.

– Hva med mindre summer?

– Jeg vil uansett si at du bør være ærlig når du får penger som ikke er dine, sier Schmidt.

Pressesjefen forteller at kunder tidvis kan våkne opp med penger som faktisk tilhører dem også.

– Et av våre sjekkspørsmål til kunden var om hun kunne ha vunnet lotto uten å vite det. En må jo sjekke, sier han.