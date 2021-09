PATRIOT: Frps første nestleder, Ketil Solvik-Olsen.

Frp-topp om patriotisme-bråk: − Det er ønskelig å være patriot

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier debatten om hvorvidt partiet var «nasjonalkonservativt» ble en avsporing. – Det er ønskelig å være patriot, sier han.

Av Nilas Johnsen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Frp gjorde et dårlig valg, og mister seks mandater sammenlignet med valget for fire år siden.

På partiets valgvake mandag kveld gikk partileder Sylvi Listhaug i strupen på Venstre og KrF, og mente at Høyre må ta lærdom og ikke samarbeide med de to partiene igjen.

Hun legger opp til en mer konfronterende linje på borgerlig side, for å gjøre Frp «mer tydelig» i opposisjon.

Men spol tilbake til oktober i fjor, og det var innad i Frp det var bråk: Geir Ugland Jacobsen, leder av Oslo Frp, ble kastet ut av partiet og lokallaget i Oslo ble satt under administrasjon av partiledelsen.

Oslo-partiet hadde blant annet vedtatt en resolusjon om å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn», og ville at partiet skulle være et «nasjonalkonservativt parti».

AVSLUTTET TEMA: Frp-leder Sylvi Listhaug ville ikke diskutere Frps forhold til begrepet «nasjonalkonservativ».

Fikk frysninger

Etter utkastelsen gikk Sylvi Listhaug ut i VG og sa at hun fikk «frysninger» av bruken av ordet «nasjonalkonservativ».

– Her er det historikken rundt det som har med miksen mellom nasjonal og ideologier. Nasjonalsosialisme er fra gammelt av det mest kjente begrepet. Så nasjonalkonservatisme, jeg tror mange får litt ubehag knyttet til det begrepet, sa hun blant annet.

Les hele intervjuet: Sylvi Listhaug: Får frysninger av «nasjonalkonservativ»

Deler av partiet mener at Listhaug gikk for langt i den uttalelsen, men etter det nedslående valget ville ikke Listhaug gå inn på den saken.

– Hva tenker du rundt debatten om de utestengte fra Oslo Frp som ville at partiet skulle være et «patriotisk fyrtårn»?

– Det er en avsluttet diskusjon, nå går vi fremover for å bygge opp partiet og komme knallsterkt tilbake.

– Men er dere er et parti for «patrioter»?

– Ja absolutt! Vi er et parti for folk flest, som har til felles at de vil ha frihet for enkeltmennesket, lavere skatter og avgifter og et samfunn der man slutter å sløse.

– Men kan dere ha mistet velgere til partier som Demokratene noen steder grunnet dette? Angrer du på oppgjøret mot begrepet «nasjonalkonservative»?

– Vi har sagt at alle som deler våre politiske standpunkt er hjertelige velkommen i partiet, og nå går vi videre og har til hensikt å reise oss.

– Ikke ment mot patriotisme

Tidligere på valgvaken snakket VG med Frps første nestleder, Ketil Solvik-Olsen, om samme sak.

– Den debatten avsporet mye, sier han da VG ber ham forklare forholdet til de «nasjonalkonservative».

– Det var et oppgjør mot den lille gjengen i Oslo Frp som ville omskrive vårt partiprogram, for da kan man jo ikke være del av partiet.

Solvik-Olsen sier man aldri mente å ta et oppgjør mot patriotisme.

– Det var ikke ment mot patriotisme i det store bildet. Tvert imot. Det er ønskelig å være patriot. Det er jeg selv, sier han.