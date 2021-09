I HARDT VÆR: Avgått statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad havnet i hardt vær både med forholdene rundt den folkeregistrerte gutterom-adressen, manglende skatteinnbetaling, samt med et valgresultat under sperregrensen. På bildet er han på vei til fredagens pressemøte for å beklage sin skatte-unngåelse sammen med statssekretær Julie Kordahl. Dagen etter gikk han samme strekning - for å gå av.

Storting og departement: Ropstad fikk dekket reiser til foreldrehjemmet

Kjell Ingolf Ropstad fikk utbetalt refusjon for pendlerreiser mellom Oslo og foreldrehjemmet – selv om hans egentlige bosted var i hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det viser dokumenter fra Stortinget og Barne- og familiedepartementet som VG har fått innsyn i.

Oversikten over reisebilag fra Stortinget viser at i løpet av ett års tid – fra 13. oktober 2017 til 30. september 2018 så mottok daværende stortingsrepresentant Ropstad 7932 kroner i refusjoner for pendlerreiser.

Fra to reiseregninger på 1.533 kroner 1. og 3. juni i 2018 varierer enkeltsummene på pendlerreisene ned til 201 kroner 26. august 2018, viser oversikten fra Stortinget.

Kjørestrekningen mellom Oslo sentrum og Moisund i Evje er på 346 kilometer, noe som samsvarer med en kjøregodtgjørelse for pendlende stortingsrepresentanter på rundt 1500 kroner.

I tiden som statsråd fikk Ropstad i 2019 refundert til sammen 8526 kroner for «hjemreiser» til- og fra foreldrehjemmet i Evje. Da var han fortsatt folkeregistrert der - selv om han og familien bodde i Oslo.

les også SMK i desember: «Lange samtaler» om Ropstad-skatt

Oversiktene har VG fått tilgang til etter å ha begjært innsyn i opplysninger om Kjell Ingolf Ropstads refusjoner for reiser til- og fra hans registrerte og mye omtalte tidligere folkeregisterte hjemmeadresse i Evje kommune i Agder.

På spørsmål om blant annet hvorfor det er krevd refusjon for pendlerreiser mellom Oslo og Evje når Ropstad ikke reelt har vært bosatt i foreldrehjemmet der, svarer den tidligere KrF-lederen og statsråden via sin rådgiver i en e-post:

– Ropstad hadde folkeregistrert adresse i Evje og Hornnes kommune da han ble valgt inn på Stortinget og pendlerreisene har derfor vært dit, skriver Ropstad- og KrF-rådgiver Tove Welle Strand til VG.

Hun legger til at de ikke «har mer oversikt over disse reisene» og at de ikke er dekkende for hvor mye Ropstad har oppholdt seg på sitt tidligere hjemsted.

les også Stortinget snur: Skal sjekke politiker-ytelser og etterlønn

Kjell-Ingolf Ropstad selv er forelagt opplysningene om egne pendlerreiser til- og fra Evje han har fått dekket.

Han gjentar at han beklager det han gjorde i 2020 - da han for å beholde folkeregistrert adresse i Evje og slippe skatt på pendlerboligen i Oslo sa til Statsministerens kontor at han dekket utgifter på foreldrenes hus - uten at det skjedde.

– Jeg har vært tydelig på at jeg gjorde en dårlig vurdering i 2020. Dette har jeg beklaget og tatt ansvar for. Jeg mener også det er riktig av Stortinget å nå ta en gjennomgang for å få avklart hvordan regelverket rundt pendlerbolig og skatt faktisk er, skriver Ropstad i e-posten.

Stortingets administrasjon har foreløpig ikke gitt innsyn i eventuell dekning av pendlerreiser før 1. november 2016, men har lovet å komme tilbake med svar senere.

Det ble innført et nytt lønns- og regnskapssystem 1. november 2016. Alle reiser før denne datoen tilhører derfor gammelt system – og er foreløpig ikke delt med VG, ifølge Stortinget.

les også Ropstad går av som partileder og statsråd

SKYSS MED STATSRÅDBIL: De siste årene da Kjell Ingolf Ropstad har vært statsråd, har han som de andre i regjeringen blitt transportert til tjenesteformål av regjeringens egne statsråd-limousiner. Bildet er fra august 2019 da han forlater statsministerens kontor.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, forklarer at de i sine refusjoner av Ropstads «pendler-reiser» har lagt til grunn at Ropstad hadde folkeregistrert adresse i Evje.

«Ifølge stortingsgodtgjørelsesloven paragraf § 10 kan representantene få dekket reiseutgifter mellom Stortinget eller pendlerboligen og representantenes hjemsted inntil én gang per uke. Kravet for å få dekket pendlerreise skattefritt er at reisen går til folkeregistrert adresse, og det er det vi har lagt til grunn,» skriver Andreassen i en e-post til VG.

DIREKTØR: Marianne Andreassen er direktør på Stortinget - og varsler gjennomgang pendlerbolig- og skattesakene på Stortinget.

les også Solberg: – Jeg håper Kjell Ingolf rydder opp med skatteetaten

Skatteekspert og advokat i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl, minner om at skattefri dekning av pendlerutgifter har som formål at skattytere kan jobbe andre steder enn i nærheten av eget bosted og samtidig få dekket kostnadene ved reise uten skattlegging.

– Forutsetningen for at arbeidsgivers dekning skal kunne behandles skattefritt er at arbeidstaker har utgifter til reise mellom bosted og arbeidssted. Har arbeidstaker fått dekket reiseutgifter som ikke er reelle, skal utgiftene innrapporteres som fordel vunnet ved arbeid og lønnsbekattes på vanlig måte, skriver Hegdahl i en e-post til VG.

Han ønsker ikke å vurdere om Ropstad har opptrådt kritikkverdig eller om den avgåtte statsråden bør betale tilbake.

– Stortingets vurderinger av konsekvensene ved eventuelle uriktige utgiftsdekninger må Stortinget selv vurdere, svarer Hegdahl.

SKATTEEKSPERT: Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

les også Ekspert om Ropstad-saken: – Det er skatteunndragelse, kort og godt

Han minner om at alle har et ansvar for å innrapportere korrekte opplysninger.

– Det kan være unnskyldelig og forståelig at kompliserte regler misforstås, men et minstekrav i all skatterapportering er at det opplyses om korrekt faktum. Vårt råd til skattytere som er i tvil er; husk å gi alle relevante faktaopplysninger til skatteetaten. «Tukles» det med faktum som ved nærmere kontroll viser seg å ikke være korrekte, vil konsekvensene kunne bli store i form av økonomiske sanksjoner som tilleggsskatt eller bøter, skriver Hegdahl.

Han minner om at et viktig prinsipp i skatteretten er at det ikke gjøres forskjell på «Jørgen Hattemaker og kong Salomo».

– Skattereglene gjelder for alle i arbeidslivet, også for statsråder og stortingsrepresentanter.

I følge paragraf 7 i Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse, heter det i Bolig-, hjemreise- og besøksordning for pendlere at:

«For politisk ledelse som er bosatt mer enn 40 kilometer fra arbeidsstedet, dekkes pendlerbolig, hjemreiser og besøksreiser i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Håndbok for politisk ledelse.»

les også SV-representant «skikkelig frustrert»: - Har fått feil informasjon fra Stortinget

Refusjonssaken kommer i tillegg til en rekke Aftenposten-avsløringer rundt statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads boligmessige og økonomiske forhold. Avisen avslørte blant annet at Ropstad at hadde beholdt sin folkeregistrerte hjemstedsadresse hos foreldrene i Evje selv om han ikke bodde der - og tjent på det. Deretter begynte snøballen å rulle.

Sørlendingen gikk av både som KrF-leder og statsråd sist lørdag.

PÅ FORELDREBESØK: Som nyutnevnt statsråd inviterte Kjell Ingolf Ropstad med seg statsminister Erna Solberg til foreldrehjemmet i Moisund i Evje i februar 2019. Til venstre: pappa, KrF-varaordfører i Agder og mangeårig ordfører i Evje og Hornnes kommune, Bjørn Alfred Ropstad.

les også Stortinget starter full gjennomgang av skatt

Ropstad innrømte ifølge Aftenposten sist fredag at han gjorde grep for å slippe skatt på statsrådsboligen i Oslo. Nå vil han betale den skatten han skylder.

Fra før er det kjent at han fikk gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.