Nav-direktør om avdøde: − Hun var et flott menneske

BERGEN (VG) Kvinnen som ble drept på Nav-kontoret i Bergen mandag hadde jobbet lenge i etaten, sier direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland.

Bogsnes sier til VG at hun møtte kvinnen flere ganger i møtesammenheng.

– Ja, mange ganger. Hun var et flott menneske, og en veldig godt likt medarbeider. Omsorgsfull og et fint menneske.

Nav-direktøren forteller at hun også har snakket med kolleger som beskriver avdøde som et veldig godt menneske.

– De beskriver henne som omsorgsfull og dyktig og flink på alle måter, sier Bogsnes.

Mannen som er siktet for drap ble tirsdag fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Han samtykket til fengsling, men møtte ikke selv i fengslingsmøtet.

– Det er viktig å få frem at han aksepterer varetektsfengslingen, og at han er i en tilstand der han ikke kan komme hit i dag, sa forsvarer Morten Grimstad til de fremmøtte pressefolkene før fengslingsmøtet startet.

Store politistyrker rykket ut da den dramatiske meldingen kom mandag formiddag.

Nav-direktør Hans Christian Holte kom tirsdag morgen til Bergen for å møte de ansatte ved Nav-kontoret på Årstad. Etterpå møtte han mediene på et hotell i Bergen som har vært samlingssted for de ansatte.

– De aller fleste er samlet her i dag. Det gjør et veldig sterkt inntrykk å møte alle disse og se den omsorgen de har for hverandre, og hvor preget de er selvsagt av denne situasjonen, sa Holte.

– Hva sa du til de ansatte?

– Jeg sa da jeg møtte hele kontoret en del om både at jeg var takknemlig for at de ville ha meg med i denne vanskelige tiden, og så at jeg på vegne av hele Nav ønsket å uttrykk den dype sorgen og den medfølelsen som vi har med de ansatte og de som er berørt og pårørende i denne saken. Jeg snakket også litt om at vi skal komme videre. Selv om vi ikke legger dette bak oss og ikke kommer til å glemme det, er det noe med å bygge tryggheten og komme tilbake til normalen igjen. Det er det aller, aller viktigste.

Holte sier han ble orientert om hendelsen i Bergen omtrent på samme tid samtidig som saken nådde mediene mandag formiddag.

– Det gjør et veldig sterkt inntrykk på meg å komme hit. Dette er personer som er i sjokk og i krise, og som jeg bryr meg om, som jeg tenker har det vært vanskelig. Så jeg kjenner på alvoret i dette selv, men er selvsagt mye lenger unna de personene det gjelder, enn de som jobber på Årstad, sa Holte.