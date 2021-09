ERNA SOLBERGS HØYRE HÅND: Statssekretær Peder W. Egseth har ifølge VGs opplysninger gitt uttrykk til NRK for skepsis til nøytraliteten til tidligere rød KrF-er, og nåværende Vårt Land-kommentator, Emil André Erstad som valgekspert.

Opplysninger til VG: Erna Solbergs rådgiver kontaktet NRK om valg-ekspert

Ifølge VGs opplysninger forsøkte Peder W. Egseth, statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK), å påvirke NRKs valg av eksperter til deres valgnattsending.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG blir opplyst av flere uavhengige kilder at Peder W. Egseth var i kontakt med teamet rundt NRKs valgnattsending og uttalte seg kritisk til NRKs planer om å bruke Vårt Lands kommentator Emil André Erstad i ekspertpanelet under sendingen.

Ifølge VGs opplysninger uttrykte Egseth overfor NRK at Erstad ikke var nøytral som kommentator. Under KrFs retningsvalg i 2018 var Erstad den nærmeste rådgiveren til daværende KrF-leder Knut Arild Hareide.

Da prøvde Hareide å få KrF med på å gå til «rød side» og inngå et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – og å felle Erna Solbergs regjering.

Erstad var sammen med Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen og NRKs kommentator Lars Nehru Sand i panelet som kommenterte og analyserte valgresultatet løpende gjennom hele valgsendingen.

Aftenposten, hvor Eilertsen er sjefredaktør, uttrykte på lederplass valgdagen støtte til Høyre og Venstre.

VALGNATT: Fra venstre: Vårt Lands kommentator Emil André Erstad, NRK-programleder Ingerid Stenvold, Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen og NRK-kommentator Lars Nehru Sand.

Egseth: – Ingen kommentar

VG har vært i kontakt med Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor og forelagt han opplysningene i artikkelen.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier Egseth til VG.

– Forstår hvorfor dere ringer

Kyrre Nakkim, leder av NRKs nyhetsdivisjon, vil hverken bekrefte eller avkrefte å ha blitt kontaktet av Statsministerens kontor om sammensetningen av NRKs valgnattsending.

– Jeg kommenter ikke min dialog med partiene, vi er i dialog med partiene hele tiden. Hva de sier til meg kommentere jeg ikke, sier Nakkim til VG.

– Dersom Statsministerens kontor forsøker å påvirke eller gripe inn i NRKs valgnattsending, så er det av offentlig interesse?

– Jeg forstår hvorfor dere ringer, men jeg har min dialog med politikerne som jeg ikke kommer til å si noe om.

NRK-BOSS: Kyrre Nakkim vil ikke kommentere VGs opplysninger, men sier at NRK har kontakt med alle politiske partier.

– NRK tar selvstendige beslutninger

– Uten at jeg vil kommentere denne saken spesifikt, kan jeg si at NRK alltid har og alltid vil ta selvstendige redaksjonelle beslutninger. Jeg kan ikke huske et tilfelle hvor en politiker har bestemt over vårt redaksjonelle innhold, sier Nakkim.

– Kan du avkrefte at noen fra SMK har tatt kontakt og uttrykt meninger om deltagerne i ekspertpanelet?

– Når jeg ikke kommenterer, så kommenterer jeg ikke.

– Bra at NRK bestemmer, og ikke SMK

Vårt Lands kommentator Emil André Erstad har blitt forelagt opplysningene som fremkommer i artikkelen.

– Jeg er glad for at NRK foretar selvstendige redaksjonelle vurderinger. Det var fint å være en del av NRKs valgsending, og jeg er glad for at de gjør vurderingene, ikke SMK, sier han i en kommentar.

Han legger til at han prøvde å gjøre en så god jobb som mulig til å vurdere alle partienes innsats ved valget.

– Hva tenker du om at SMK har vært i kontakt med NRK og uttalt seg kritisk til din deltagelse i ekspertpanelet?

– Det tar jeg til etterretning. Så er jeg glad for at NRK er et selvstendig medium som foretar sine egne redaksjonelle vurderinger. Det er viktig for den politiske journalistikken at det er slik i Norge.

Vårt Land-kommentator Emil Andre Erstad var en av NRKs ekspertkommentator på kanalens valgnattsetning.

– Et vanskelig begrep

– Er du nøytral som politisk kommentator?

– Som politisk kommentator i Vårt Land er jeg opptatt av å bli lest av alle som er opptatt av norsk politikk; Om du er med i Høyre, Frp, KrF, Ap eller SV. De som leser mine analyser skal kjenne seg igjen, og det skal være basert på kunnskap og nærhet til livet i de politiske partiene, sier Erstad.

Han legger til:

– Politisk nøytralitet er et vanskelig begrep å forholde seg til, men jeg skal være tett på analytisk. Jeg er opptatt av å ikke bli tatt til inntekt for noens syn, å være selvstendig og å produsere egne politiske analyser. Det legger jeg min ære i i denne jobben, sier Erstad.