MIDLERTIDIG KLAR: KrF-nestleder Olaug Bollestad sier hun er klar til å overta som partileder etter Kjell-Ingolf Ropstad.

Bollestad: − Klar for å lede partiet til ny leder er valgt

Olaug Bollestad sier hun er klar til å ta over som partileder i KrF – midlertidig. To partiveteraner sier hun er en av to mulige kandidater for å ta lederrollen permanent.

Publisert: Nå nettopp

KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad sier følgende til VG etter Kjell Inge Ropstads avgang som minister og KrF-leder:

– Kjell Ingolf har vært utsatt for et umenneskelig press og jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som Kjell Ingolf nå har tatt, sier Bollestad.

– Hvordan vil du karakterisere Ropstad som menneske og politiker?

– Kjell Ingolf er en hardtarbeidende, dyktig og god politiker. Jeg kjenner ham som et varmt og raust menneske.

– Hvem blir fungerende partileder?

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig.

– Stiller du deg åpen for å bli partileder selv når ny leder skal velges?

– Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat.

– To kandidater

Tidligere parlamentarisk leder i KrF, Einar Steensnæs, sier det bare er to mulig arvtagere etter Kjell Ingolf Ropstad som KrF-leder.

– Jeg ser ikke at det kan være noen andre kandidater enn de to representantene vi nå har på Stortinget, Olaug Bollestad eller Dag-Inge Ulstein, sier Steensnæs til VG.

Årsaken til det er at han mener den nye lederen bør ha base i Stortinget: De to er de eneste ved siden av Ropstad som kom inn på Stortinget etter valget mandag.

– Det er nødvendig at partilederen sitter på Stortinget. Det har tidvis vært prøvd før at noen sitter på utsiden, men det har i liten grad vært vellykket. Partilederen må ha sete i Stortinget for å kunne følge sakene og politikken, sier Steensnæs.

Han vil ikke peke på hvem av de to som bør bli leder.

– Innlysende fordel

Valgerd Svarstad Haugland er i dag statsforvalter i Oslo og Viken og sier hun derfor er forsiktig med å uttale seg politisk.

Men hun støtter vurderingene av at det er en stor fordel om den nye partilederen sitter på Stortinget.

– Det er en innlysende fordel at partilederen er innvalgt på Stortinget, sier Svarstad Haugland, som er en av de tunge veteranene i partiet.

Hun ble valgt inn på Stortinget i 1993 og var barne- og- familieminister fra 1997 til 2000 og kultur- og kirkeminister fra 2001 til 2005.

– Han gjorde en kjempetabbe og slik saken ble, gjorde han det eneste rette i dag, sier hun.

Steensnæs sier det er en tung dag for partiet.

– Ja, det er det, men jeg synes det var bra at Kjell Ingolf var ærlig og oppriktig da han møtte pressen i dag.

– Mange dyktige

Edel-Marie Haukland, leder av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) takker Kjell Ingolf Ropstad etter dagens avgang som partileder.

– Først og fremst kjenner jeg på en enorm takknemlighet for den jobben Kjell Ingolf har gjort for KrF og det han skal gjøre videre på Stortinget.

– Var det riktig at han gikk av?

– Ja, det tror jeg at det var.

– Hvorfor det?

– Det er ganske åpenbart. Dette viser at han har en omsorg for laget i KrF.

Nå går KrF i gang med en prosess for å finne en ny partileder.

– Det blir en spennende tid fremover, og KrF går inn i en spennende prosess. Der skal KrFU bidra. Vi vet at vi har mange dyktige folk i organisasjonen vår.