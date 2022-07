HJEMOVER: Bjørn Lesund-Skaug gleder seg til å komme hjem til Norge, etter elleve dager på overtid på Samos. Her er han avbildet med kone Anette og sønn Mats Alexander.

Streiken er over, men nå blir det buss for fly: − Synes det er litt rart

I morgen drar endelig Bjørn Lesund-Skaug og familien hjem etter å ha sittet streikefast på Samos i elleve dager. Det er imidlertid ikke bare å sette seg på flyet – familien får nemlig en ni timer lang busstur fra København til Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag skrev VG om Bjørn Lesund-Skaug og familien som satt streikefast på Samos. Etter at partene i SAS-streiken ble enige natt til tirsdag, har reisefølget endelig fått tilbud om en hjemreise onsdag.

– Beskjeden fikk vi av Apollo nå for to timer siden, forteller Lesund-Skaug til VG tirsdag kveld.

– Det blir jo buss fra København til Gardermoen, så det er jo litt kjedelig. Det er sikkert ikke lett å komme ordentlig i gang når det er så mange som sitter fast.

Ni timers busstur

Lesund-Skaug er fornøyd med at de slipper unna med kun én busstur, men hadde håpet å få fly direkte til Gardermoen.

– Det hadde jo tatt mye kortere tid. Bare bussturen alene tar ni timer, istedenfor fire timer fly til Gardermoen.

– Så lenge vi vet at vi er på hjemveien så er vel det greit nok. Vi synes det er litt rart at de ikke ordnet fly til Oslo.

Utålmodige

Det ekstra lange oppholdet har heldigvis ikke bydd på særlig uforutsette utgifter for familien.

– Det skulle jo egentlig bare mangle, sier Lesund-Skaug.

– Sånn sett så kan vi jo ikke klage på hvordan vi har hatt det mens vi har ventet. Det har vært sol og 30 grader her hver dag. Det er mange som ikke skjønner at vi klager heller, men så lenge man har andre planer så er det dumt å være for lenge på ett sted.

Familien skulle egentlig ha vært på hytta i Trondheim. Det rekker de imidlertid ikke etter det uplanlagte ekstraoppholdet på den greske ferieøya.

FORDOBLET: Ferien ble over dobbelt så lang som planlagt for Bjørn Lesund-Skaug og familien etter at SAS-streiken påvirket returen deres fra Samos.

Begynt å pakke

Familien har så smått begynt å pakke til flyturen i morgen, onsdag. Lesund-Skaug er ikke nevneverdig bekymret for at flygingen skal bli kansellert – i hvert fall enn så lenge.

– Hva er det første dere skal gjøre når dere kommer hjem?

– Vi skal hente hunden vår som vi har savnet så veldig, også skal vi sove godt i egen seng, sier Lesund-Skaug.

– Vi er lettet over at vi kommer oss hjem i tide, før jobb og alt starter igjen.

– Den beste løsningen

Erik Haug i Apollo forteller at omtrent 720 av deres passasjerer har ankommet Norge i dag, tirsdag. Det er blitt satt inn ekstra flyginger med SAS, blant annet fra Kreta og Santorini.

Når det gjelder Samos, der Lesund-Skaug og familien er, bekrefter Haug at det vil gå et fly til København i morgen, onsdag, som vil frakte passasjerer som skal til samtlige av de skandinaviske landene.

Det er så mange passasjerer som skal fra København til Oslo at det ikke har lyktes Apollo å finne ledig flykapasitet til denne strekningen, og det er derfor satt opp en direktebuss, ifølge Haug.

– Vi forstår at dette er en lang reisevei, men i denne situasjonen er dette den beste løsning, skriver han i en e-post til VG.

– Vår første prioritet har vært å få våre strandede kunder hjem raskest mulig.