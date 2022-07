PRESSET: Førstegangsstudenter som Emma Johannessen må finne seg sted å bo i sine nye studentbyer. Det har vist seg lettere sagt enn gjort for Johannessen.

Møter brutalt leiemarked i storbyen: − Har skreket flere dager på rad

MO I RANA (VG) Tusenvis står på venteliste til studentboliger. Emma Johannessen har vurdert å dele soverom med fremmede for å få tak over hodet.

Mellom fjellet og gresstakhus i gamlebyen, står Emma Johannessen (19) på promenaden bak Havmannen. «Mo i Ranas stolthet», som hun kaller det.

Følger hun fjellet over byens splitter nye hoppbakke, og cirka 1000 kilometer til, finner hun Storbyuniversitetet OsloMet på Pilestredet.

Her venter ergoterapistudiet, hippere kulturtilbud, og nye vennskap. Det er tid for å oppleve nye ting, sier hun.

Problemet er at hun ikke finner sted å bo. Også Oslo-folk trenger tak over hodet.

HAVMANNEN: Landemerket utløste poesi-storm i lokalmediene på nittitallet. Blant annet ble den kritisert for sin mangel på edlere deler.

Johannessen går med langsomme skritt og tar seg god tid med VG langs perlene i hjembyen mens hun snakker om boligjakten i hovedstaden.

– Du virker rolig?

– Jeg er kjempestresset og har skreket flere dager på rad. Helt mental breakdown. Så er det mamma som roer meg ned og sier det går bra.

PRISFORSKJELL: Mo i Rana er langt fra det billigste stedet i Nord-Norge, men prisene er betydelig lavere enn i Oslo.

Prisene overrasker

Johannessen har ferie, men har vært oppe siden klokken seks for å jakte på bolig. På fem dager har hun sendt 25 meldinger og fått svar på fem.

– Jeg satt i nesten hele går. Det er veldig mange annonser å se gjennom, vurdere, og å skrive til.

Kun én har gitt tilbud om visning digitalt. Soverommet koster 7000 kroner per måned. For tusen kroner mindre får du i skrivende stund hybel med eget kjøkken og bad i Mo i Rana.

– Det var litt dyrere enn jeg hadde sett for meg. Jeg innser at jeg kanskje må øke budsjettet for å få noe greit.

– Noe greit?

– Ja, litt mer plass en at jeg må sitte på sengen for å bruke skrivepulten. Jeg har jo lyst til å trives på rommet mitt.

SOM EN HELTIDSJOBB: Siden hun fikk svar på studiesøknaden har det ikke blitt tid til stort annet enn boligjakt.

I 2022 er det færre boliger på markedet og leieprisene har økt kraftig.

Johannessen merker at hun sliter med å konkurrere mot dem som møter fysisk på visningene i Oslo. Til helgen skal hun på campingtur til Göteborg.

– Da er planen å stoppe innom Oslo i to dager for å dra på visninger, forteller hun.

– Uvanlig lange ventelister

Siden 2018 har snittprisen for et rom i kollektiv i Oslo på Hybel.no økt med 606 kroner. Fra 5868 til 6474 per måned, viser tall fra nettstedet.

For de fleste kommer strøm og andre avgifter i tillegg. Med studielånet har man 10.529 kroner å leve på i måneden. Etter at husleien er betalt, skal lånet dekke mat, telefonabonnement, klær, helsehjelp og andre utgifter.

Hun søkte om studentbolig i Oslo allerede i mars, men har foreløpig ikke fått svar.

– Det er mange om beinet, skriver Andreas Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) til VG.

HÅP: Andreas Eskelund oppfordrer til å bruke nettverket sitt i jakten på bolig. Håpet om studentbolig er heller ikke ute for den som står på venteliste.– Det er alltid litt bevegelse i køen, særlig nå rundt Samordna opptak.

SIO har rundt 9000 studentboliger totalt. Ikke alle er ledige i år. Per 15. juli står 6321 studenter på ventelisten.

Minst 13.000 studenter står i kø for studentboliger hos studentsamskipnader i Norge, meldte VG 7. juli.

Studentsamskipnaden på Vestlandet melder om uvanlig lange ventelister. Av 6300 sengeplasser hadde de 2300 ledige å leie ut. Nesten like mange står fremdeles på ventelisten.

Intim planløsning

Finn.no gir 314 treff på rom i bofellesskap i Oslo. Halvparten koster 7000 kroner i måneden eller mer. Ti rom koster under 5000.

– Det er noen av disse hvor du kan dele soverom med noen andre også. Jeg tenker at det alltids er en mulighet om jeg ikke finner noe, sier Johannessen.

KRYSSER FINGRENE: Johannessen reiser ned til Oslo uansett om hun har bosted eller ikke før studiestart.

– Hva er planen om du ikke finner noe til studiestart?

– Da tror jeg at jeg fortsatt drar ned dit og krasjer på sofaen til bestevenninnen min og fortsetter å lete. Kanskje blir jeg kjent med flere som heller ikke har plass å bo.

– Går ikke opp

Aleksander Forsbakk (19), også fra Mo i Rana, har fått studieplass og studentbolig i Stavanger. Han har til 24. juli å takke ja eller nei.

Men han tenker på å reise en annen retning enn vestover: Han vurderer å dra til Oslo for å drive med film- og medieprosjekter.

– Hele vennekretsen har flyttet til Oslo. Der kjenner jeg mange som driver med de samme greiene som meg.

LIVSVALG: Aleksander Forsbakk må velge mellom studietilbud og sikker bolig i Stavanger, eller ta en råsjans på Oslo.

Egentlig var planen å flytte til Oslo for rundt fem måneder siden. Da fikk han ikke leid bolig, fordi han ennå ikke hadde jobb der.

– ... og for å få jobb i Oslo må du helst bo i Oslo. Det går ikke helt opp, sier Forsbakk.

Nå har en bekjent muligens greid å hjelpe ham med en jobb i fotobutikk.

– Da blir det å sove på sofaen til en kompis frem til jeg har skaffet eget sted å bo.

