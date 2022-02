UENIGE: Oslo-tredjeklassingene Hafsa Abdinur Sardaye (18) og Karim Slim (18) går i samme klasse, men har hver sine forhåpninger om eksamen.

Elever uenige om eksamen

Over hele Norge lurer spente tredjeklassinger på om det blir avgangseksamen eller ikke. På Hersleb VGS i Oslo er det delte meninger om saken blant elevene.

Utdanningsdirektoratet har nemlig anbefalt i en risikoanalyse til regjeringen at eksamenene bør avlyses også i år, som i fjor og året før. Den endelige avgjørelsen tas av regjeringen.

På Hersleb videregående skole (H20) i Oslo, i klasse 3STD, er det litt uenighet om en eventuell eksamensavlysning er bra, eller ikke.

Karim Slim (18) og Guro (18) mener begge at det beste er om eksamenene til våren ikke skjer.

Sistnevnte ønsker ikke å stille med etternavn eller bilde.

– Vi har gått tre år på videregående, og vi vil ikke at én eksamen, som vi aldri har hatt før, skal ødelegge for en hel videregåendeopplevelse. Jeg synes ikke det er så lurt, sier Guro.

Hun håper også eksamen blir avlyst fordi hun frykter de kan krasje med en annen eksamen hun må gjennom som privatist – hvis hun skal inn på drømmestudiet.

– Det koster en del penger å ta opp fag. Vi har mange vurderinger fra før av, så det blir bare ekstra stress. Vi har flere innleveringer hver uke. Det er mye, sier hun.

INGEN KRISE: Selv om Karim Slim håper han slipper eksamen, så frykter han ikke det verste. – Avlysning hadde vært bedre, men det er ikke krise, sier han.

Har aldri hatt eksamen på videregående

Slim forteller at han har ikke hatt eksamen siden tiendeklasse på ungdomsskolen.

For mens han gikk sitt første år på videregående brøt corona ut i verden – og Norge. I andreklasse ble eksamenene kansellert. Så denne våren er den eneste muligheten for hans kull å tilegne seg den erfaringen.

– Det er en egen karakter, og hvis man stryker så stryker man hele året. Så det er egentlig ikke en bra situasjon å være i, sier Slim.

– Hvis det blir kansellert, så blir det mindre jobb, men hvis det blir eksamen så må jeg bare ta det som det kommer. Øve og se hva som skjer, sier Slim.

Lik Guro drømmer han om å ta høyere utdanning i hovedstaden. Han planlegger å forsette å studere sitt favorittfag som er fysikk, eller dataingeniør.

– Dere går studiespesialisering, og dere har aldri hatt eksamen. Går dere ikke glipp av viktig erfaring?

– Ja, vi vet jo at vi kommer til å ha eksamen når vi tar høyere utdanning, men samtidig så tenker jeg at vi da begynner litt på nytt igjen, – med blanke ark, sier Guro.

Slim er enig med medeleven, og sier han tror høyere utdanning vil være en helt annen opplevelse enn videregående.

SENTRUMSKOLE: Hersleb videregående skole er en relativ ny skole, og de åpnet dørene i 2010. Men miljøskolen holder til i et bygg som i år fyller 100 år.

– Dette kan jo også være en mulighet å dra opp snittet sitt, hva tenker dere om det?

– For de det måtte gjelde så er det et viktig poeng. Vi har mange vurderinger. I tilfelle det ikke blir eksamen, så vi skal ha grunnlag for standpunktkarakteren vi får, sier hun.

Guro erfarer at noen av lærerne gir elevene muligheten til å bevise at de kan vippe opp en karakter hvis de føler behov for det. Hun er både fornøyd med hvordan skolen har håndtert situasjonen og sine egne karakterer.

– Vi har andre vurderinger for å gjøre opp for eksamen, og heldagsprøver.

Slim har inntrykk av at alle lærerne på Hersleb VGS forbereder seg på at eksamen mest sannsynlig ikke vil skje.

– De forbereder seg på det verste, sier Slim.

– ... eller det beste, sier Guro.

Kunne tenkt seg å ta én eksamen

Hafsa Abdinur Sardaye (18) tuller og sier at hun føler seg litt truet av venninnene som lusker i bakgrunnen.

For ulik dem og de fleste andre i klassen er 18-åringen nemlig ikke så negativ til tanken på at eksamen skal gjennomføres.

– Eksamen er aldri gøy, men det hadde vært en bra ting å ha en eksamen en gang i løpet av våre tre år på videregående. Ellers er vi helt uforberedt når vi skal begynne å studere. Det synes jeg er litt dumt.

Det er også tre år siden hun kom opp i eksamen sist. På ungdomsskolen kom hun opp i matematikk. Men hun ble syk, og gikk glipp av den.

Hun har likevel vært gjennom ilden før, da hun tok opp muntlig eksamen i matte på et senere tidspunkt – en opplevelse som hun beskriver som svært krevende.

– Hadde jeg hatt erfaring fra før, kanskje det hadde gått bedre. Selv om jeg besto.

EKSAMEN: Om det var opptil Hafsa Abdinur Sardaye å velge, så skulle hun ønske hun kom opp i eksamen i psykologi eller RLE.

– Det er dumt at vi ikke har noen eksamen, for øvelse gjør mester. Det kommer til å være eksamener i fremtiden, og det er skummelt. Jeg aner ikke hvordan prosessen og presset er. Jeg skulle ønske jeg hadde gått gjennom det én gang, så jeg visste hvordan ting funket.

Hun er per nå usikker på hvilke studier hun skal søke seg til, men det må være noe gøy.

– Det er for tidlig å bestemme meg for hva jeg skal bli resten av livet. Så jeg kommer til å søke noe jeg synes er interessant og ta det derifra, sier hun.

– Har du forståelse for de som ikke ønsker eksamen?

– Det har jeg! Jeg skjønner det er skummelt at man må kunne alt man har lært, og vise alt du kan på så kort tid. Det er jo angstfylt når man sitter der. Det har også jeg kjent på før.

– Men det er bedre å ta den nå, enn å stryke ett år senere. Man kan være heldig å komme opp i et fag man er god i.

Lærer håper elevene slipper

Norsklærer og kontaktlærer for 3STD på Hersleb, Maria Johnson Dølo (29), håper elevene slipper skriftlig eksamen i norsk bokmål.

Hun sier at undervisningssituasjonen har vært krevende, da skolen holder til midt i byen, og mange har vært inne og ute av karantene, i kombinasjon med nedstenging og restriksjoner.

– På slutten av forrige skoleår var det elever som ikke engang visste navnene til hverandre, fordi det flytter jo inn nye elever hvert år, og vi fikk bare noen uker sammen før hverdagen ble endret, forteller Dølo.

BEKYMRET: Norsklærer Maria Johnson Dølo har fulgt elevene sine gjennom tre år, men har aldri rettet en eneste eksamen i løpet av den tiden.

Norsklæreren erfarer at det er noe helt annet å skrive norsk hjemme, enn sammen i klassen. Selv hun merker den dårlige motivasjonen.

– De har ikke fått det læringsbyttet de skulle hatt i det hele tatt. Så jeg blir glad hvis det avlyses. I hvert fall skriftlig. De har aldri fått øve på den formen, og har aldri tidligere sittet lenge med en prøve på den måten.

Dølo sier at hun hadde foretrukket om eksamensproblematikken heller ble løst lokalt.

– Det er jo noen i din klasse som kunne tenkt seg å ha eksamen.

– Ja, og jeg forstår jo det også. De vil jo forberede seg på studier. Og vi gjør det beste vi kan for at de nettopp skal være forberedt, til tross for situasjonen.

– Skal ikke stoppe de fra å lykkes på universitetet

Curt Rice (60) er rektor ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Han er bekymret for at vi nå får en «coronagenerasjon» av både videregående-elever og studenter.

– Det kan ikke være sånn at pandemi, selv om det har vart i to år, påvirker deres utdanning og karriere ut livet. Men det kan være en fare for det, og da må vi anerkjenne vårt ansvar knyttet til det, sier rektoren.

Han har tidligere vært rektor ved universitetet OsloMet og professor i språkvitenskap ved Universitet i Tromsø.

MEKTIG: Curt Rice bestemte at HiOA skulle hete «OsloMet» i 2018. Det skapte stor debatt. Her sammen med tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Det er uheldig at tredjeklassingene i år ikke har erfaring i å ta eksamen, fordi eksamen er en så sentral del av måten vi vurderer læring på, sier Rice.

Han sier at at universitetene må arrangere opplæring i hvordan ta eksamen, og har stor tiltro på at det skal de klare å levere.

– Til de skoleelevene som er bekymret, vil jeg si at jeg skjønner det. Det er uheldig at dere ikke har den erfaringen, men det skal ikke stoppe dere fra å lykkes på universitet, sier Curt Rice.

– Hva tenker du om anbefalingen til Utdanningsdirektoratet?

– Uten at jeg har satt meg inn i deres begrunnelse, kan jeg si at signalene fra regjeringen de siste dagene, tyder på at det hadde vært mulig å gjennomføre eksamen. Anbefalingen deres er i utgangspunktet overraskende.